Festas juninas em São Paulo: veja 10 arraiais para curtir nos dias 20 e 21
Arraiais reúnem comidas típicas, quadrilhas, shows e entrada gratuita
São Paulo segue em clima de São João neste sábado e domingo, dias 20 e 21 de junho, com arraiais espalhados por parques, praças, igrejas, centros culturais e shoppings. Há opções gratuitas em bairros como Moema, Vila Madalena, Brooklin, Liberdade, Luz, Limão e Vila Mariana. Também entram no roteiro festas na Grande SP, como o Arraiá das Escolas, em Cotia.
Arraiá de Moema
Tradicional na Zona Sul, o Arraiá de Moema chega à 25ª edição ocupando a Praça Nossa Senhora Aparecida. O evento é uma opção para quem procura uma festa de bairro, com entrada gratuita, barracas de comidas típicas, quadrilhas, bingos recreativos e sorteios.
O cardápio reúne clássicos como milho, pamonha, canjica, quentão e outras receitas comuns nas quermesses. A festa também é pet friendly, o que ajuda a atrair famílias e moradores da região.
- Datas: 20 e 21 de junho; 4 e 5 de julho
- Horários: sábados, das 11h às 22h; domingos, das 10h às 20h30
- Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida – Moema
- Ingressos: entrada gratuita
Arraiá do Ibira
O Parque Ibirapuera também entrou no roteiro das festas juninas da capital. O Arraiá do Ibira ocupa a região próxima ao Museu Afro Brasil e ao Planetário, com programação aos fins de semana de junho. A festa reúne quadrilhas, forró, brincadeiras e barracas com comidas típicas. Por acontecer dentro de um dos parques mais visitados de São Paulo, o evento é uma alternativa para quem quer combinar passeio ao ar livre com clima de São João.
- Datas: 20, 21, 27 e 28 de junho
- Horário: consultar programação oficial
- Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, 5300 – Vila Mariana
- Acesso indicado: Portão 10
- Ingressos: gratuitos, mediante reserva
3ª Festa Junina de Francisca
A Casa de Francisca leva o clima de arraial para o centro histórico de São Paulo com uma programação que mistura música brasileira, cultura popular e atividades para todas as idades. A festa terá apresentações de Cris Barulins, Anná, Charanga do França, Forró das Minas, Forró dos Ratos e Rom Santana.
Além dos shows, o público poderá participar de bingo musical, brincadeiras infantis e rodas de forró. A proposta é unir o ambiente tradicional das festas juninas ao perfil cultural da Casa de Francisca, em uma celebração no coração da cidade.
- Data: 21 de junho
- Horário: das 11h às 22h
- Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 22 – Sé
- Ingressos: consultar valores e reservas no site da Casa de Francisca
Festa Junina da Paróquia São João de Brito
No Brooklin, a Festa Junina da Paróquia São João de Brito mantém o estilo clássico das quermesses de bairro. O evento tem clima familiar, com música ao vivo, brincadeiras e barracas de comidas típicas. A programação é indicada para quem busca uma festa mais tradicional, com ambiente comunitário e atrações simples, mas bem alinhadas ao espírito junino.
- Datas: 20, 21, 27 e 28 de junho
- Horários: sábados, das 17h às 22h; domingos, das 16h30 às 21h30
- Endereço: Rua Luisiania, 827 – Brooklin
- Ingressos: entrada gratuita
Festa Junina da Paróquia da Vila Madalena
A Paróquia Santa Maria Madalena e São Miguel Arcanjo realiza sua festa junina aos fins de semana de junho, na Vila Madalena. A quermesse tem barracas de comidas típicas, brincadeiras e bingo, um dos destaques da programação. Localizada em um dos bairros mais movimentados de São Paulo, a festa atrai moradores e visitantes que procuram uma opção gratuita para curtir o período junino em ambiente familiar.
- Datas: 20, 21, 27 e 28 de junho
- Horário: das 18h às 22h
- Endereço: Rua Girassol, 795 – Vila Madalena
- Ingressos: entrada gratuita
Quermesse do Mosteiro da Luz
A Quermesse do Mosteiro da Luz é uma das opções mais tradicionais do centro de São Paulo. Realizada em um espaço histórico, a festa combina gastronomia, música e atrações culturais. Entre os destaques estão a macarronada preparada pelas monjas, o sanduíche de pernil, doces artesanais e pratos típicos de festa junina. A programação também inclui apresentações musicais e atividades voltadas ao público que busca uma experiência mais tradicional.
- Data: até 26 de julho, aos sábados e domingos
- Horário: das 10h às 19h
- Endereço: Avenida Tiradentes, 676 – Luz
- Entrada: gratuita, com sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível
São João de Nóis Tudim, no CTN
O Centro de Tradições Nordestinas recebe uma das maiores festas juninas da cidade. O São João de Nóis Tudim celebra a cultura nordestina com shows, quadrilhas, personagens temáticos, brincadeiras e gastronomia típica. A festa é uma boa escolha para quem procura forró, comidas regionais e programação prolongada, já que o evento segue por vários fins de semana.
- Data: até 26 de julho
- Horário: consultar programação oficial
- Endereço: Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão
- Ingressos: entrada gratuita
Festa Junina Vegana
A Festa Junina Vegana chega com uma proposta diferente: versões sem ingredientes de origem animal para pratos tradicionais da temporada. O público encontra opções como carne louca de jaca, canjica com leite vegetal, doces, salgados e outras receitas típicas adaptadas. O evento também terá música, aula de forró, quadrilha, feira de artesanato e atividades para crianças. A festa é gratuita, pet friendly e acontece em espaço coberto na Liberdade.
- Data: 21 de junho
- Horário: das 12h às 20h
- Endereço: Espaço Best Park – Rua Professor Antônio Prudente, 210 – Liberdade
- Ingressos: entrada gratuita
- Diferencial: evento vegano e pet friendly
São João de São Paulo
O São João de São Paulo encerra sua programação no Parque Villa-Lobos neste fim de semana. A festa reúne música, culinária típica, vila junina, brincadeiras infantis e atrações inspiradas nas tradições nordestinas. A estrutura foi pensada para receber famílias e grupos de amigos em um dos principais parques da capital. A entrada é gratuita, mas depende de reserva de ingresso.
- Data: até 21 de junho
- Horário: consultar programação oficial
- Endereço: Parque Villa-Lobos – Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros
- Ingressos: gratuitos, mediante reserva
Festa Junina do Memorial da América Latina
A tradicional Festa Junina do Memorial da América Latina também movimenta São Paulo neste fim de semana. O evento acontece nos dias 20 e 21 de junho, na Barra Funda, com entrada gratuita e programação voltada para quem quer aproveitar o clima de São João sem sair da capital.
Além da localização de fácil acesso, ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda, a festa costuma atrair famílias e grupos de amigos em busca de comidas típicas, música e atrações culturais em um dos espaços mais conhecidos da cidade.
- Datas: 20 e 21 de junho
- Horário: das 11h às 21h
- Endereço: Memorial da América Latina – Barra Funda, ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda
- Ingressos: entrada gratuita