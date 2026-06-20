Festas juninas em São Paulo: veja 10 arraiais para curtir nos dias 20 e 21

São Paulo segue em clima de São João neste sábado e domingo, dias 20 e 21 de junho, com arraiais espalhados por parques, praças, igrejas, centros culturais e shoppings. Há opções gratuitas em bairros como Moema, Vila Madalena, Brooklin, Liberdade, Luz, Limão e Vila Mariana. Também entram no roteiro festas na Grande SP, como o Arraiá das Escolas, em Cotia.

Arraiá de Moema

Tradicional na Zona Sul, o Arraiá de Moema chega à 25ª edição ocupando a Praça Nossa Senhora Aparecida. O evento é uma opção para quem procura uma festa de bairro, com entrada gratuita, barracas de comidas típicas, quadrilhas, bingos recreativos e sorteios.

O cardápio reúne clássicos como milho, pamonha, canjica, quentão e outras receitas comuns nas quermesses. A festa também é pet friendly, o que ajuda a atrair famílias e moradores da região.

Datas: 20 e 21 de junho; 4 e 5 de julho

Horários: sábados, das 11h às 22h; domingos, das 10h às 20h30

Endereço: Praça Nossa Senhora Aparecida – Moema

Ingressos: entrada gratuita

Arraiá do Ibira

O Parque Ibirapuera também entrou no roteiro das festas juninas da capital. O Arraiá do Ibira ocupa a região próxima ao Museu Afro Brasil e ao Planetário, com programação aos fins de semana de junho. A festa reúne quadrilhas, forró, brincadeiras e barracas com comidas típicas. Por acontecer dentro de um dos parques mais visitados de São Paulo, o evento é uma alternativa para quem quer combinar passeio ao ar livre com clima de São João.

Datas: 20, 21, 27 e 28 de junho

Horário: consultar programação oficial

Endereço: Avenida Pedro Álvares Cabral, 5300 – Vila Mariana

Acesso indicado: Portão 10

Ingressos: gratuitos, mediante reserva

3ª Festa Junina de Francisca

A Casa de Francisca leva o clima de arraial para o centro histórico de São Paulo com uma programação que mistura música brasileira, cultura popular e atividades para todas as idades. A festa terá apresentações de Cris Barulins, Anná, Charanga do França, Forró das Minas, Forró dos Ratos e Rom Santana.

Além dos shows, o público poderá participar de bingo musical, brincadeiras infantis e rodas de forró. A proposta é unir o ambiente tradicional das festas juninas ao perfil cultural da Casa de Francisca, em uma celebração no coração da cidade.

Data: 21 de junho

Horário: das 11h às 22h

Endereço: Rua Quintino Bocaiúva, 22 – Sé

Ingressos: consultar valores e reservas no site da Casa de Francisca

Festa Junina da Paróquia São João de Brito

No Brooklin, a Festa Junina da Paróquia São João de Brito mantém o estilo clássico das quermesses de bairro. O evento tem clima familiar, com música ao vivo, brincadeiras e barracas de comidas típicas. A programação é indicada para quem busca uma festa mais tradicional, com ambiente comunitário e atrações simples, mas bem alinhadas ao espírito junino.

Datas: 20, 21, 27 e 28 de junho

Horários: sábados, das 17h às 22h; domingos, das 16h30 às 21h30

Endereço: Rua Luisiania, 827 – Brooklin

Ingressos: entrada gratuita

Festa Junina da Paróquia da Vila Madalena

A Paróquia Santa Maria Madalena e São Miguel Arcanjo realiza sua festa junina aos fins de semana de junho, na Vila Madalena. A quermesse tem barracas de comidas típicas, brincadeiras e bingo, um dos destaques da programação. Localizada em um dos bairros mais movimentados de São Paulo, a festa atrai moradores e visitantes que procuram uma opção gratuita para curtir o período junino em ambiente familiar.

Datas: 20, 21, 27 e 28 de junho

Horário: das 18h às 22h

Endereço: Rua Girassol, 795 – Vila Madalena

Ingressos: entrada gratuita

Quermesse do Mosteiro da Luz

A Quermesse do Mosteiro da Luz é uma das opções mais tradicionais do centro de São Paulo. Realizada em um espaço histórico, a festa combina gastronomia, música e atrações culturais. Entre os destaques estão a macarronada preparada pelas monjas, o sanduíche de pernil, doces artesanais e pratos típicos de festa junina. A programação também inclui apresentações musicais e atividades voltadas ao público que busca uma experiência mais tradicional.

Data: até 26 de julho, aos sábados e domingos

Horário: das 10h às 19h

Endereço: Avenida Tiradentes, 676 – Luz

Entrada: gratuita, com sugestão de doação de 1 kg de alimento não perecível

São João de Nóis Tudim, no CTN

O Centro de Tradições Nordestinas recebe uma das maiores festas juninas da cidade. O São João de Nóis Tudim celebra a cultura nordestina com shows, quadrilhas, personagens temáticos, brincadeiras e gastronomia típica. A festa é uma boa escolha para quem procura forró, comidas regionais e programação prolongada, já que o evento segue por vários fins de semana.

Data: até 26 de julho

Horário: consultar programação oficial

Endereço: Rua Jacofer, 615 – Bairro do Limão

Ingressos: entrada gratuita

Festa Junina Vegana

A Festa Junina Vegana chega com uma proposta diferente: versões sem ingredientes de origem animal para pratos tradicionais da temporada. O público encontra opções como carne louca de jaca, canjica com leite vegetal, doces, salgados e outras receitas típicas adaptadas. O evento também terá música, aula de forró, quadrilha, feira de artesanato e atividades para crianças. A festa é gratuita, pet friendly e acontece em espaço coberto na Liberdade.

Data: 21 de junho

Horário: das 12h às 20h

Endereço: Espaço Best Park – Rua Professor Antônio Prudente, 210 – Liberdade

Ingressos: entrada gratuita

Diferencial: evento vegano e pet friendly

São João de São Paulo

O São João de São Paulo encerra sua programação no Parque Villa-Lobos neste fim de semana. A festa reúne música, culinária típica, vila junina, brincadeiras infantis e atrações inspiradas nas tradições nordestinas. A estrutura foi pensada para receber famílias e grupos de amigos em um dos principais parques da capital. A entrada é gratuita, mas depende de reserva de ingresso.

Data: até 21 de junho

Horário: consultar programação oficial

Endereço: Parque Villa-Lobos – Avenida Professor Fonseca Rodrigues, 2001 – Alto de Pinheiros

Ingressos: gratuitos, mediante reserva

Festa Junina do Memorial da América Latina

A tradicional Festa Junina do Memorial da América Latina também movimenta São Paulo neste fim de semana. O evento acontece nos dias 20 e 21 de junho, na Barra Funda, com entrada gratuita e programação voltada para quem quer aproveitar o clima de São João sem sair da capital.

Além da localização de fácil acesso, ao lado da estação Palmeiras-Barra Funda, a festa costuma atrair famílias e grupos de amigos em busca de comidas típicas, música e atrações culturais em um dos espaços mais conhecidos da cidade.