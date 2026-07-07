A cidade do interior de SP que tem lago, museu de aviões e agora aparece no top 3 de emprego

A cidade do interior de SP que tem lago, museu de aviões e agora aparece no top 3 de emprego

Bebedouro ficou em terceiro lugar no Estado de São Paulo na geração de empregos formais em maio, com saldo de 1.584 vagas com carteira assinada. O município aparece atrás apenas da capital paulista, que abriu 6.264 postos, e de Osasco, com 2.837, segundo levantamento da Fundação Seade com base no Novo Caged.

O resultado coloca Bebedouro entre os principais destaques paulistas do mês. Em todo o Estado, foram criados 18.224 empregos formais em maio, o maior saldo entre as unidades da Federação, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego.

O desempenho chama atenção porque ocorre depois de um primeiro quadrimestre marcado por forte movimentação no mercado de trabalho local. Entre janeiro e abril, Bebedouro registrou 5.317 admissões e 7.672 desligamentos, totalizando 12.989 movimentações com carteira assinada, de acordo com dados do Caged divulgados pela Gazeta de Bebedouro.

Na prática, o saldo acumulado de janeiro a abril foi negativo em 2.355 postos. Por isso, o avanço de maio ganha peso: o município reduziu parte das perdas anteriores e voltou a aparecer entre as cidades com maior criação de vagas no Estado.

A Prefeitura de Bebedouro também destacou o desempenho da cidade em segmentos específicos da economia no primeiro quadrimestre. Segundo o Executivo, o município ficou em 1º lugar no Estado na geração de empregos em manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária e no comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais.

No ranking nacional, Bebedouro alcançou a 2ª posição em manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária. A cidade também ficou em 4º lugar no País em comércio varejista de plantas e flores naturais, produção de laminados de alumínio e comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais, informou a Prefeitura.

Os números reforçam o peso de atividades ligadas ao agronegócio, à indústria, ao comércio e aos serviços na economia local. Também indicam que a geração de vagas em Bebedouro não depende de um único setor, embora alguns ramos tenham maior força no resultado recente.

No cenário estadual, São Paulo criou 215.924 empregos formais entre janeiro e maio de 2026, o equivalente a 28% das vagas abertas no Brasil no período. O Estado também concentrou 58% dos empregos gerados na Região Sudeste, segundo a Fundação Seade.

Como é a cidade de Bebedouro em SP

Bebedouro é uma pequena cidade no interior de São Paulo, localizada a 379 km da Capital, e situada entre o Vale do Rio Grande e a Serra de Jaboticabal. Segundo o Censo IBGE 2025, é de 78.257 habitantes.

A força econômica local vem de vários setores. Segundo a Prefeitura, Bebedouro teve destaque no agronegócio, na indústria, no comércio e na prestação de serviços no primeiro quadrimestre de 2026. O município ficou em 1º lugar no Estado em vagas nos segmentos de manutenção e reparação de máquinas para agricultura e pecuária e comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais.

A cidade também apareceu bem no cenário nacional. Bebedouro alcançou a 2ª colocação no País em empregos ligados à manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária. Também ficou em 4º lugar nacional em comércio varejista de plantas e flores naturais, produção de laminados de alumínio e comércio atacadista de vidros, espelhos e vitrais, de acordo com a Prefeitura.

O bom desempenho de maio ocorre depois de um começo de ano com forte movimentação no mercado de trabalho. Entre janeiro e abril, Bebedouro registrou 5.317 admissões e 7.672 desligamentos, num total de 12.989 movimentações formais, segundo dados do Caged divulgados pela Gazeta de Bebedouro.

Na prática, isso mostra uma cidade com mercado aquecido, mas ainda instável. A criação de 1.584 vagas em maio ajudou a reduzir parte das perdas acumuladas nos meses anteriores e recolocou Bebedouro em posição de destaque no Estado.

Além dos números do emprego, Bebedouro tem elementos que ajudam a explicar sua identidade regional. A cidade cresceu com a agricultura, especialmente a citricultura, e teve sua expansão ligada à chegada da ferrovia em 1902. Hoje, a antiga estação foi preservada e funciona como Estação Cultura de Bebedouro.

Outro ponto conhecido é o Lago Artificial, área que aparece no cotidiano da cidade e abriga o Museu de Bebedouro. O espaço reúne veículos antigos, máquinas, aeronaves e peças ligadas à história automobilística, aeroviária e bélica. Entre as atrações está um avião que transportou a seleção brasileira de 1970.

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