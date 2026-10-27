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Acidente no Rodoanel hoje: carretas pegam fogo após colisão e pista é interditada em SP

Acidente aconteceu no Rodoanel Mário Covas

Escrito por Anny Malagolini
acidente rodoanel
Acidente - Foto: Divulgação/Artesp
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Um acidente envolvendo carretas provocou um incêndio e levou à interdição do Rodoanel Mário Covas, em São Paulo, nesta terça-feira (27). A colisão entre os veículos pesados foi seguida por fogo, mobilizando equipes de atendimento e afetando a circulação na rodovia.

A ocorrência interfere no trânsito de uma das principais vias de ligação entre as rodovias que passam pela Região Metropolitana de São Paulo. A interdição exige atenção dos motoristas que utilizam o Rodoanel para seus deslocamentos.

Rodoanel interditado após acidente e congestionamento

O acidente aconteceu após uma colisão entre carretas, que pegaram fogo na sequência do impacto. A interdição da rodovia foi adotada em razão da ocorrência.

Até a confirmação de informações oficiais complementares, não há dados verificados nesta apuração sobre o quilômetro exato do acidente, o número de vítimas ou a previsão de liberação das pistas.

Motoristas que pretendem passar pelo Rodoanel Mário Covas devem acompanhar as atualizações sobre as condições de tráfego e eventuais bloqueios. A ocorrência pode provocar lentidão e exigir mudanças de rota, dependendo do trecho afetado e da duração da interdição.

A recomendação é consultar os canais oficiais da concessionária responsável pelo trecho antes de sair de casa e seguir a sinalização das equipes que atuam no local.

Esta matéria deve ser atualizada conforme a divulgação de novas informações sobre o acidente, o trânsito e a liberação da rodovia.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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