Ciclone impulsiona temporais e coloca São Paulo na rota de chuva forte, granizo e ventania, diz INMET

Ciclone impulsiona temporais e coloca São Paulo na rota de chuva forte, granizo e ventania, diz INMET

São Paulo deve continuar sob influência do tempo frio e encoberto nos próximos dias, mas a trégua da chuva pode estar perto do fim. A previsão aponta possibilidade de precipitação nesta quinta-feira (22), após uma sequência de dias com temperaturas baixas para outubro.

A mudança no tempo ocorre em meio a um período de instabilidade em diferentes regiões do Brasil, marcado recentemente pela formação de um ciclone extratropical e por episódios de chuva intensa, granizo e ventos fortes. Embora esses fenômenos tenham colocado diversos estados em alerta nos últimos dias, os avisos anteriores não devem ser confundidos com alertas meteorológicos válidos atualmente.

Quando a chuva volta a São Paulo?

Nesta terça-feira (20), a região metropolitana de São Paulo tem previsão de céu predominantemente nublado, com possibilidade de garoa pela manhã e à noite. As temperaturas devem ficar entre 13°C e 22°C.

Na quarta-feira (21), o cenário deve permanecer semelhante, com mínima de 14°C e máxima de 21°C. A possibilidade de retorno da chuva aumenta na quinta-feira (22), segundo a previsão meteorológica divulgada para a capital paulista.

A mudança merece atenção de quem depende do transporte público, dirige ou precisa realizar atividades ao ar livre. No entanto, a previsão de chuva, por si só, não significa que haverá temporais severos, alagamentos ou queda de granizo.

Ciclone extratropical aumenta o risco de temporais no Brasil?

A formação de um ciclone extratropical na costa da Região Sul esteve associada a mudanças nas condições meteorológicas em partes do Centro-Sul do país em meados de outubro. O sistema favoreceu a entrada de ar frio e contribuiu para intensificar os ventos, enquanto áreas do Centro-Oeste e do Sudeste também enfrentaram períodos de instabilidade.

Em episódios anteriores, os alertas meteorológicos indicaram possibilidade de chuva intensa, rajadas de vento de até 100 km/h e queda de granizo em áreas abrangidas pelos avisos. Entre os riscos associados a essas condições estão alagamentos, queda de árvores e interrupções no fornecimento de energia elétrica.

Esses números, porém, se referem aos alertas emitidos para aquele período e não representam uma previsão atual para a cidade de São Paulo.

Como acompanhar possíveis alertas de chuva em SP?

A orientação é acompanhar as atualizações do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) e da Defesa Civil de São Paulo, especialmente se houver mudança na previsão ou emissão de novos avisos.

Em caso de tempestade com raios e ventos fortes, a recomendação é evitar abrigo debaixo de árvores, manter distância de postes e estruturas metálicas e não atravessar ruas alagadas. Se houver risco na região, procure um local seguro e siga as orientações das autoridades.