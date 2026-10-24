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Que horas começa a manifestação na Avenida Paulista hoje com Lula?

Ato acontece na véspera da eleição

Escrito por Anny Malagolini
manifestação na Avenida Paulista
Foto: Mídia Ninja
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A Avenida Paulista, em São Paulo, recebe neste sábado, 24 de outubro, uma manifestação em defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores e dos programas sociais. A concentração começa às 14h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem presença prevista para as 16h.

Onde será a manifestação na Avenida Paulista?

A concentração está prevista para a região do MASP, na Avenida Paulista. De acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a caminhada deve percorrer o trecho entre a Alameda Campinas e a região das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo. O ato faz parte de uma mobilização nacional organizada por centrais sindicais e movimentos sociais na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25).

A mobilização foi convocada pela CUT-SP e reúne trabalhadores, sindicatos, movimentos populares e apoiadores da campanha de Lula. Entre as pautas anunciadas estão a defesa da democracia, da soberania nacional, dos direitos da classe trabalhadora e das políticas sociais.

Lula tem presença prevista na caminhada em São Paulo a partir das 16h. Antes, o presidente participa de uma mobilização em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde a concentração começou às 9h e a caminhada foi marcada para as 10h.

Os compromissos integram a agenda do presidente no último dia de campanha antes da votação de domingo, quando ele disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo a CUT, foram registradas 242 mobilizações em 202 municípios brasileiros para este sábado. A programação inclui caminhadas, manifestações e atividades organizadas por entidades sindicais e movimentos populares.

Os atos ocorrem na reta final da campanha eleitoral e têm como foco as pautas defendidas pelas organizações participantes, incluindo a preservação dos direitos sociais e trabalhistas e a defesa das instituições democráticas.

Pela manhã, participa de ato em Belo Horizonte, no bairro Savassi. Na parte da tarde, estará no Rio de Janeiro, em evento na Barra da Tijuca.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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