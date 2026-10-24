Que horas começa a manifestação na Avenida Paulista hoje com Lula?

Que horas começa a manifestação na Avenida Paulista hoje com Lula?

A Avenida Paulista, em São Paulo, recebe neste sábado, 24 de outubro, uma manifestação em defesa da democracia, dos direitos dos trabalhadores e dos programas sociais. A concentração começa às 14h, em frente ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem presença prevista para as 16h.

Onde será a manifestação na Avenida Paulista?

A concentração está prevista para a região do MASP, na Avenida Paulista. De acordo com a Central Única dos Trabalhadores (CUT), a caminhada deve percorrer o trecho entre a Alameda Campinas e a região das ruas Bela Cintra e Haddock Lobo. O ato faz parte de uma mobilização nacional organizada por centrais sindicais e movimentos sociais na véspera do segundo turno das eleições presidenciais, marcado para domingo (25).

A mobilização foi convocada pela CUT-SP e reúne trabalhadores, sindicatos, movimentos populares e apoiadores da campanha de Lula. Entre as pautas anunciadas estão a defesa da democracia, da soberania nacional, dos direitos da classe trabalhadora e das políticas sociais.

Lula tem presença prevista na caminhada em São Paulo a partir das 16h. Antes, o presidente participa de uma mobilização em Copacabana, no Rio de Janeiro, onde a concentração começou às 9h e a caminhada foi marcada para as 10h.

Os compromissos integram a agenda do presidente no último dia de campanha antes da votação de domingo, quando ele disputa o segundo turno contra Flávio Bolsonaro (PL).

Segundo a CUT, foram registradas 242 mobilizações em 202 municípios brasileiros para este sábado. A programação inclui caminhadas, manifestações e atividades organizadas por entidades sindicais e movimentos populares.

Os atos ocorrem na reta final da campanha eleitoral e têm como foco as pautas defendidas pelas organizações participantes, incluindo a preservação dos direitos sociais e trabalhistas e a defesa das instituições democráticas.

Pela manhã, participa de ato em Belo Horizonte, no bairro Savassi. Na parte da tarde, estará no Rio de Janeiro, em evento na Barra da Tijuca.