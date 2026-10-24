O que é o túnel Santos-Guarujá? Veja como será a obra de R$ 6,8 bilhões e investimento do governo

O que é o túnel Santos-Guarujá? Veja como será a obra de R$ 6,8 bilhões e investimento do governo

O túnel Santos-Guarujá, em São Paulo, é um projeto de infraestrutura que prevê a construção de uma passagem sob o canal do Porto de Santos, no litoral paulista, para ligar diretamente os dois municípios. Com investimento estimado em R$ 6,8 bilhões, a obra tem participação do governo federal, do governo de São Paulo e da iniciativa privada.

A proposta é antiga e busca resolver um dos principais gargalos de mobilidade da Baixada Santista. Atualmente, a travessia entre Santos e Guarujá é feita principalmente por balsas e catraias. Quem opta pelo transporte rodoviário precisa percorrer um trajeto mais longo para chegar de uma cidade à outra.

O empreendimento integra o Novo Programa de Aceleração do Crescimento (Novo PAC). A participação financeira da União supera R$ 2,5 bilhões, segundo informações divulgadas pelo governo federal. A previsão anunciada em 2026 é que as obras comecem em 2027 e sejam concluídas em 2031.

Como será o túnel Santos-Guarujá?

O projeto prevê uma estrutura com aproximadamente 1,5 quilômetro de extensão, dos quais 870 metros ficarão submersos sob o canal portuário. A construção utilizará a tecnologia de túnel imerso, que consiste na fabricação de grandes módulos de concreto em terra firme e na instalação dessas estruturas no leito do canal.

O túnel terá seis faixas de tráfego, três em cada sentido, além de espaço reservado para a implantação futura do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT). O projeto também prevê passagem para pedestres e ciclistas.

A solução foi planejada para permitir a ligação entre as duas margens sem a necessidade de construir uma ponte sobre o canal. Dessa forma, a estrutura poderá manter a passagem de navios, fundamental para as operações do Porto de Santos.

O investimento total previsto para o túnel Santos-Guarujá é de R$ 6,8 bilhões. Desse montante, mais de R$ 2,5 bilhões correspondem à participação do governo federal, por meio do Ministério de Portos e Aeroportos.

O financiamento também envolve o governo paulista e a iniciativa privada. Em setembro de 2025, a empresa portuguesa Mota-Engil venceu o leilão de concessão do empreendimento.

A execução será realizada por meio de uma parceria público-privada (PPP), modelo em que o poder público e uma empresa privada compartilham responsabilidades financeiras e operacionais. O contrato prevê a construção e a operação da estrutura, além dos serviços de manutenção.

O projeto faz parte dos investimentos federais em infraestrutura e tem como um dos objetivos melhorar a conexão entre a malha urbana da Baixada Santista e o complexo portuário.

A nova ligação deve reduzir o tempo de deslocamento entre os municípios. Pelas estimativas divulgadas pelos governos envolvidos, a travessia poderá ser feita em cerca de cinco minutos. Atualmente, moradores, trabalhadores e turistas dependem dos serviços de transporte aquaviário ou precisam utilizar rotas rodoviárias mais extensas. A construção do túnel busca oferecer uma alternativa permanente para o deslocamento entre