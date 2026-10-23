Feriado em 26 de outubro: veja onde será feriado na segunda-feira e sua cidade

Feriado em 26 de outubro: veja onde será feriado na segunda-feira e sua cidade

Quem pretende aproveitar os próximos dias para descansar precisa conferir o calendário da própria cidade. A segunda-feira, 26 de outubro, terá feriado municipal em localidades de oito estados brasileiros, segundo a relação de feriados considerada pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban).

A data pode garantir um fim de semana de três dias para trabalhadores que moram nos municípios contemplados e não precisam trabalhar aos sábados e domingos. A folga, porém, não vale para todo o Brasil: nas cidades sem feriado previsto em lei local, o expediente será normal, salvo determinações específicas.

Quais cidades terão feriado em 26 de outubro?

A lista de municípios com feriado na próxima segunda-feira reúne as seguintes localidades:

Bahia: Brejões e Santa Inês;

Ceará: Groaíras e Uruburetama;

Maranhão: Icatu;

Minas Gerais: Jordânia;

Mato Grosso: Alto Araguaia e Poxoréu;

Pará: Igarapé-Açu;

Paraná: Quatiguá e Verê;

São Paulo: Cândido Mota.

A relação reúne 12 municípios distribuídos por oito estados. Como a folga depende das regras de cada localidade, o ideal é consultar o calendário oficial da prefeitura antes de programar viagens ou compromissos.

Bancos abrem na segunda-feira, 26 de outubro?

O atendimento bancário pode ser suspenso nas localidades em que a data é reconhecida como feriado municipal, conforme as regras aplicáveis às agências. A orientação para quem precisa pagar contas, sacar dinheiro ou resolver pendências presencialmente é verificar o funcionamento da unidade antes de se deslocar.

Os canais digitais dos bancos, como aplicativos e internet banking, continuam sendo alternativas para realizar diversas operações. O Pix também costuma funcionar normalmente, inclusive em feriados.

Contas com vencimento em dias sem expediente bancário podem ter regras específicas para pagamento. Por isso, vale conferir as condições do boleto e as orientações da instituição financeira para evitar atrasos.

Comércio e serviços públicos terão expediente normal?

O funcionamento de lojas, supermercados, restaurantes e repartições públicas depende das normas locais e das regras aplicáveis a cada atividade.

Nos municípios onde houver feriado, o comércio poderá adotar horários diferenciados ou suspender o atendimento, conforme a legislação e as convenções coletivas da categoria. Serviços essenciais, por sua vez, podem manter escalas especiais.

Antes de sair de casa, consumidores devem consultar os canais oficiais dos estabelecimentos. Quem precisa de atendimento em órgãos públicos também deve verificar os comunicados da prefeitura ou da instituição responsável.

Dia do Servidor Público também terá folga?

O calendário de outubro prevê outra data que costuma gerar dúvidas entre os trabalhadores: o Dia do Servidor Público, celebrado em 28 de outubro. No serviço público federal, a data é tratada como ponto facultativo, e o calendário administrativo pode estabelecer ajustes no expediente. Isso não significa, porém, que todos os trabalhadores brasileiros terão folga.

Empresas privadas não são obrigadas a liberar seus funcionários apenas por causa do ponto facultativo federal. Estados, municípios e órgãos públicos também podem estabelecer calendários próprios.

Por isso, é necessário diferenciar o feriado municipal de 26 de outubro das decisões administrativas relacionadas ao Dia do Servidor Público.