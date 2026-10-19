Cidade tranquila em São Paulo: São Caetano do Sul soma 600 dias sem assassinatos

São Caetano do Sul, no ABC Paulista, chama a atenção pelos indicadores de segurança pública. A cidade paulista ultrapassou a marca de 600 dias sem registros de assassinatos, segundo informações divulgadas pela Gazeta de São Paulo. O resultado coloca o município em evidência entre as cidades com mais de 100 mil habitantes no estado.

A sequência sem homicídios reforça a imagem de São Caetano como uma cidade tranquila para morar. Embora a busca por municípios sem violência seja frequentemente associada a cidades menores e ao interior de São Paulo, o caso chama a atenção por ocorrer em uma região densamente urbanizada e próxima à capital paulista.

São Caetano do Sul está entre as cidades menos violentas do Brasil

O desempenho do município também aparece em levantamentos nacionais sobre segurança. O Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2026, divulgado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, colocou São Caetano do Sul na primeira posição entre 338 municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes no indicador de mortes violentas intencionais.

Com base nos dados de 2025, a cidade apresentou uma taxa de 1,2 morte violenta intencional por 100 mil habitantes. O registro considerado no indicador ocorreu em abril e envolveu duas vítimas em um episódio no trânsito.

A classificação leva em conta homicídios dolosos, feminicídios, latrocínios, lesões corporais seguidas de morte e mortes decorrentes de intervenções policiais. Portanto, o indicador é mais abrangente do que o número isolado de assassinatos.

Segundo informações divulgadas pela Prefeitura de São Caetano do Sul em julho de 2026, o município também não havia registrado homicídio doloso até maio daquele ano, conforme os dados da Secretaria da Segurança Pública de São Paulo.

De acordo com o IBGE, a cidade tinha 165.655 habitantes no Censo de 2022. A estimativa populacional mais recente disponível na página do instituto é de 173.216 habitantes para 2026. O porte populacional torna o resultado da segurança pública especialmente relevante, já que a cidade reúne mais de 100 mil moradores em uma região metropolitana.

O que explica os indicadores de segurança?

Entre as iniciativas municipais está o Smart Sanca, Centro de Inteligência, Segurança e Emergências, que utiliza videomonitoramento para auxiliar no acompanhamento de ocorrências e no trabalho das equipes de segurança.

A atuação integrada da Guarda Civil Municipal, da Polícia Militar e da Polícia Civil também faz parte das estratégias adotadas no município.

Os indicadores ajudam a entender por que São Caetano do Sul aparece entre as cidades paulistas com melhores resultados em segurança pública. Ainda assim, taxas reduzidas de mortes violentas não significam ausência de todos os tipos de crime, e os dados devem ser analisados conforme o período e a categoria de ocorrência.

Para quem procura uma cidade tranquila para morar, o exemplo de São Caetano mostra que os indicadores de segurança precisam ser considerados junto a outros fatores, como infraestrutura, mobilidade, educação e acesso aos serviços públicos.