Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos: veja os horários de 2026

Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos: veja os horários de 2026

A magia do Natal vai tomar conta de São Paulo entre os meses de novembro de 2026 e janeiro de 2027, com a Árvore de Natal no Parque Villa-Lobos. Tradição na capital paulista, a atração é uma iniciativa da Coca-Cola FEMSA Brasil. Confira a programação de 2026.

Que horas acende a árvore de Natal do Villa-Lobos?

O evento de inauguração da Árvore de Natal no Parque Villa-Lobos ocorreu no dia 14 de novembro, sábado, a partir das 19h, com show gratuito do grupo Fat Family.

Em 2026, a Coca-Cola apresenta uma árvore com 55 metros de altura, que ficará no parque até 3 de janeiro de 2027. A atração conta com iluminação especial, cenografia temática, espaços interativos e ambientes para fotos.

As visitas à instalação poderão ser feitas durante a temporada de Natal, com entrada gratuita. As experiências interativas e a pista de patinação sobre rodas funcionam de sexta-feira a domingo, das 10h às 18h. Para patinar, é necessário retirar ingresso gratuito, e os patins são emprestados ao público.

Uma das novidades da programação de Natal do Parque Villa-Lobos em 2026 é a pista de patinação sobre rodas, montada no entorno da árvore. A atividade é gratuita e conta com empréstimo de patins para os visitantes.

O espaço também dispõe de monitores para orientar o público e equipamentos adaptados para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. A atração é voltada para participantes a partir de 6 anos, com regras específicas para crianças menores.

Quem quiser patinar deve retirar o ingresso gratuito, conforme a disponibilidade das sessões.

A decoração também chama atenção pelas experiências temáticas e pelos espaços dedicados ao Papai Noel, que fazem parte do circuito natalino montado no parque.

A Árvore de Natal do Parque Villa-Lobos tem se consolidado como uma das atrações mais esperadas da cidade e, pelo décimo ano consecutivo, transforma o parque em um cenário natalino, com luzes, música e experiências para visitantes de todas as idades.