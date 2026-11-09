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Árvore de Natal do Villa-Lobos terá de 55 metros e pista de patinação gratuita; veja programação

Árvore será acesa dia 14 de novembro

Escrito por Anny Malagolini
Árvore de Natal do Villa-Lobos
Foto: DCI
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Uma estrutura natalina de 55 metros de altura será um dos destaques da decoração de fim de ano em São Paulo. A tradicional Árvore de Natal da Coca-Cola FEMSA Brasil será inaugurada em 14 de novembro, no Parque Villa-Lobos, na zona oeste da capital paulista. A abertura terá apresentação gratuita do grupo Fat Family.

Em sua décima edição, a atração vai transformar o entorno da árvore em um espaço de lazer com iluminação especial, decoração temática e experiências interativas. A programação ficará disponível até 3 de janeiro de 2027, com expectativa de receber aproximadamente 1,5 milhão de visitantes.

A árvore é uma das principais estruturas da programação natalina da cidade. Com 55 metros de altura, ela poderá ser vista de diferentes pontos do parque e terá uma ambientação inspirada no universo do Natal. A cenografia também contará com espaços dedicados à história da Coca-Cola e ambientes para encontros com o Papai Noel.

Pista de patinação será montada ao redor da árvore

A principal novidade do Natal do Villa-Lobos de 2026 será uma pista de patinação instalada no entorno da estrutura. A atividade terá acesso gratuito e contará com 100 pares de patins disponibilizados pela organização.

Para acompanhar os participantes, haverá uma equipe de dez profissionais responsáveis pelo atendimento e operação dos equipamentos, além de cinco monitores para orientar quem utilizar a pista.

A experiência também foi planejada para receber pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida. Dois trenós com rodinhas estarão disponíveis para permitir a participação desse público.

Quem não quiser patinar poderá circular por uma área de acesso livre e acompanhar a movimentação em torno da árvore.

As atividades interativas e a pista funcionarão de sexta-feira a domingo, das 10h às 18h. Para participar da patinação, será necessário retirar o ingresso diretamente no local.

Fat Family fará show na inauguração

A abertura oficial da atração está marcada para sábado, 14 de novembro. O grupo Fat Family será responsável pela apresentação musical gratuita que dará início à programação.

A iniciativa é promovida pela Coca-Cola FEMSA Brasil em parceria com a Prefeitura de São Paulo e integra o calendário oficial de Natal da capital.

A expectativa de público para esta edição é de 1,5 milhão de pessoas durante todo o período de funcionamento. A visitação à árvore e aos espaços temáticos poderá ser feita até 3 de janeiro de 2027

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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