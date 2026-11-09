Papai Noel dos Correios 2026 de SP: veja como adotar uma cartinha de Natal
Brasileiros já podem adotar cartinha de Natal
A campanha Papai Noel dos Correios 2026 em São Paulo começou e já disponibiliza mais de 100 mil cartinhas para adoção em todo o Brasil. A iniciativa, que chega à 37ª edição, mobiliza pessoas interessadas em presentear crianças em situação de vulnerabilidade social e estudantes da rede pública no Natal.
Os pedidos incluem brinquedos, como bonecas e carrinhos de controle remoto, bicicletas e materiais escolares. A meta dos Correios neste ano é conseguir padrinhos e madrinhas para 100% das cartas cadastradas.
Ao longo de sua história, a campanha já atendeu mais de 7 milhões de crianças. Somente em 2025, foram 305 mil cartinhas adotadas em todo o país.
O que é a campanha Papai Noel dos Correios 2026?
A campanha Papai Noel dos Correios é uma iniciativa de solidariedade que conecta crianças que escrevem pedidos de Natal a pessoas dispostas a realizar esses desejos. A ação começou há mais de três décadas, quando funcionários dos Correios passaram a atender espontaneamente as cartas enviadas ao Papai Noel. Com o passar dos anos, a iniciativa ganhou a participação da população e se tornou uma das principais campanhas natalinas do país.
Atualmente, podem participar crianças que enviam seus pedidos diretamente aos Correios, estudantes de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental e crianças atendidas por instituições parceiras.
As cartas são analisadas e disponibilizadas de forma anônima para que qualquer pessoa possa escolher um pedido e providenciar o presente.
Como adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios?
Qualquer pessoa pode participar da campanha e se tornar madrinha ou padrinho de uma criança. A adoção pode ser feita pela internet, no Blog Noel, ou presencialmente em uma das agências participantes.
Para adotar uma carta pela internet, siga o passo a passo:
- Acesse o Blog Noel dos Correios;
- Entre na opção de adoção de cartinhas;
- Escolha a localidade e consulte os pedidos disponíveis;
- Selecione a cartinha que deseja adotar;
- Informe o CPF ou CNPJ solicitado para registrar a adoção;
- Providencie o presente pedido pela criança.
Depois de escolher a cartinha, o padrinho ou a madrinha deve comprar o presente, embrulhá-lo e identificá-lo com as informações correspondentes ao pedido.
A entrega precisa ser feita presencialmente em um dos pontos de recebimento indicados pelos Correios. Os endereços, horários e prazos variam conforme o estado e podem ser consultados no Blog Noel.
Como enviar uma cartinha para o Papai Noel?
As crianças também podem participar da campanha enviando seus pedidos de Natal aos Correios. A orientação é que as cartas sejam escritas à mão, como forma de estimular a criatividade e o desenvolvimento da escrita.
O envio pode ser feito presencialmente, em uma agência participante, ou pela internet, por meio do Blog Noel.
Para cadastrar o pedido on-line, é necessário fotografar ou digitalizar a carta manuscrita e anexar o arquivo à plataforma. Também é preciso informar o CPF da criança durante o cadastro.
Após o recebimento, os Correios analisam as solicitações e disponibilizam as cartas que atendem aos critérios da campanha para adoção.
Por questões de segurança e privacidade, não são aceitas cartinhas que contenham endereço, telefone ou fotografia da criança.
Até quando pode adotar uma cartinha?
Os prazos para adoção das cartinhas e entrega dos presentes variam conforme o estado. A campanha segue um calendário próprio em cada região, e os participantes devem ficar atentos às datas para garantir que os pedidos cheguem às crianças antes do Natal.
Confira o cronograma de 2026:
|Estado
|Prazo para adoção
|Entrega dos presentes até
|Acre
|6/11 a 10/12
|11/12
|Alagoas
|10/11 a 18/12
|18/12
|Amapá
|18/11 a 18/12
|21/12
|Amazonas
|9/11 a 11/12
|15/12
|Bahia
|10/11 a 18/12
|18/12
|Ceará
|5/11 a 11/12
|11/12
|Distrito Federal
|5/11 a 11/12
|11/12
|Espírito Santo
|4/11 a 30/11
|30/11
|Goiás
|15/11 a 7/12
|11/12
|Maranhão
|11/11 a 11/12
|11/12
|Mato Grosso
|6/11 a 24/12
|24/12
|Mato Grosso do Sul
|6/11 a 8/12
|11/12
|Minas Gerais
|6/11 a 20/12
|21/12
|Pará
|13/11 a 11/12
|11/12
|Paraíba
|4/11 a 9/12
|11/12
|Paraná
|9/11 a 5/12
|5/12
|Pernambuco
|6/11 a 23/12
|23/12
|Piauí
|9/11 a 11/12
|23/12
|Rio de Janeiro
|5/11 a 4/12
|4/12
|Rio Grande do Norte
|6/11 a 4/12
|4/12
|Rio Grande do Sul
|10/11 a 9/12
|9/12
|Rondônia
|10/11 a 11/12
|19/12
|Roraima
|6/11 a 11/12
|15/12
|Santa Catarina
|6/11 a 11/12
|11/12
|São Paulo – Região Metropolitana
|6/11 a 15/12
|18/12
|São Paulo – Interior
|6/11 a 7/12
|7/12
|Sergipe
|13/11 a 11/12
|11/12
|Tocantins
|6/11 a 18/12
|18/12
Os interessados devem consultar os endereços dos pontos de adoção e entrega, além de eventuais atualizações, no Blog Noel dos Correios.