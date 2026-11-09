Papai Noel dos Correios 2026 de SP: veja como adotar uma cartinha de Natal

Papai Noel dos Correios 2026 de SP: veja como adotar uma cartinha de Natal

A campanha Papai Noel dos Correios 2026 em São Paulo começou e já disponibiliza mais de 100 mil cartinhas para adoção em todo o Brasil. A iniciativa, que chega à 37ª edição, mobiliza pessoas interessadas em presentear crianças em situação de vulnerabilidade social e estudantes da rede pública no Natal.

Os pedidos incluem brinquedos, como bonecas e carrinhos de controle remoto, bicicletas e materiais escolares. A meta dos Correios neste ano é conseguir padrinhos e madrinhas para 100% das cartas cadastradas.

Ao longo de sua história, a campanha já atendeu mais de 7 milhões de crianças. Somente em 2025, foram 305 mil cartinhas adotadas em todo o país.

O que é a campanha Papai Noel dos Correios 2026?

A campanha Papai Noel dos Correios é uma iniciativa de solidariedade que conecta crianças que escrevem pedidos de Natal a pessoas dispostas a realizar esses desejos. A ação começou há mais de três décadas, quando funcionários dos Correios passaram a atender espontaneamente as cartas enviadas ao Papai Noel. Com o passar dos anos, a iniciativa ganhou a participação da população e se tornou uma das principais campanhas natalinas do país.

Atualmente, podem participar crianças que enviam seus pedidos diretamente aos Correios, estudantes de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental e crianças atendidas por instituições parceiras.

As cartas são analisadas e disponibilizadas de forma anônima para que qualquer pessoa possa escolher um pedido e providenciar o presente.

Como adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios?

Qualquer pessoa pode participar da campanha e se tornar madrinha ou padrinho de uma criança. A adoção pode ser feita pela internet, no Blog Noel, ou presencialmente em uma das agências participantes.

Para adotar uma carta pela internet, siga o passo a passo:

Acesse o Blog Noel dos Correios; Entre na opção de adoção de cartinhas; Escolha a localidade e consulte os pedidos disponíveis; Selecione a cartinha que deseja adotar; Informe o CPF ou CNPJ solicitado para registrar a adoção; Providencie o presente pedido pela criança.

Depois de escolher a cartinha, o padrinho ou a madrinha deve comprar o presente, embrulhá-lo e identificá-lo com as informações correspondentes ao pedido.

A entrega precisa ser feita presencialmente em um dos pontos de recebimento indicados pelos Correios. Os endereços, horários e prazos variam conforme o estado e podem ser consultados no Blog Noel.

Como enviar uma cartinha para o Papai Noel?

As crianças também podem participar da campanha enviando seus pedidos de Natal aos Correios. A orientação é que as cartas sejam escritas à mão, como forma de estimular a criatividade e o desenvolvimento da escrita.

O envio pode ser feito presencialmente, em uma agência participante, ou pela internet, por meio do Blog Noel.

Para cadastrar o pedido on-line, é necessário fotografar ou digitalizar a carta manuscrita e anexar o arquivo à plataforma. Também é preciso informar o CPF da criança durante o cadastro.

Após o recebimento, os Correios analisam as solicitações e disponibilizam as cartas que atendem aos critérios da campanha para adoção.

Por questões de segurança e privacidade, não são aceitas cartinhas que contenham endereço, telefone ou fotografia da criança.

Até quando pode adotar uma cartinha?

Os prazos para adoção das cartinhas e entrega dos presentes variam conforme o estado. A campanha segue um calendário próprio em cada região, e os participantes devem ficar atentos às datas para garantir que os pedidos cheguem às crianças antes do Natal.

Confira o cronograma de 2026:

Estado Prazo para adoção Entrega dos presentes até Acre 6/11 a 10/12 11/12 Alagoas 10/11 a 18/12 18/12 Amapá 18/11 a 18/12 21/12 Amazonas 9/11 a 11/12 15/12 Bahia 10/11 a 18/12 18/12 Ceará 5/11 a 11/12 11/12 Distrito Federal 5/11 a 11/12 11/12 Espírito Santo 4/11 a 30/11 30/11 Goiás 15/11 a 7/12 11/12 Maranhão 11/11 a 11/12 11/12 Mato Grosso 6/11 a 24/12 24/12 Mato Grosso do Sul 6/11 a 8/12 11/12 Minas Gerais 6/11 a 20/12 21/12 Pará 13/11 a 11/12 11/12 Paraíba 4/11 a 9/12 11/12 Paraná 9/11 a 5/12 5/12 Pernambuco 6/11 a 23/12 23/12 Piauí 9/11 a 11/12 23/12 Rio de Janeiro 5/11 a 4/12 4/12 Rio Grande do Norte 6/11 a 4/12 4/12 Rio Grande do Sul 10/11 a 9/12 9/12 Rondônia 10/11 a 11/12 19/12 Roraima 6/11 a 11/12 15/12 Santa Catarina 6/11 a 11/12 11/12 São Paulo – Região Metropolitana 6/11 a 15/12 18/12 São Paulo – Interior 6/11 a 7/12 7/12 Sergipe 13/11 a 11/12 11/12 Tocantins 6/11 a 18/12 18/12

Os interessados devem consultar os endereços dos pontos de adoção e entrega, além de eventuais atualizações, no Blog Noel dos Correios.