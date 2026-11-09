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Papai Noel dos Correios 2026 de SP: veja como adotar uma cartinha de Natal

Brasileiros já podem adotar cartinha de Natal

Escrito por João Conrado Kneipp
Papai Noel dos Correios 2026 de SP
Correios - Foto: DCI
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A campanha Papai Noel dos Correios 2026 em São Paulo começou e já disponibiliza mais de 100 mil cartinhas para adoção em todo o Brasil. A iniciativa, que chega à 37ª edição, mobiliza pessoas interessadas em presentear crianças em situação de vulnerabilidade social e estudantes da rede pública no Natal.

Os pedidos incluem brinquedos, como bonecas e carrinhos de controle remoto, bicicletas e materiais escolares. A meta dos Correios neste ano é conseguir padrinhos e madrinhas para 100% das cartas cadastradas.

Ao longo de sua história, a campanha já atendeu mais de 7 milhões de crianças. Somente em 2025, foram 305 mil cartinhas adotadas em todo o país.

O que é a campanha Papai Noel dos Correios 2026?

A campanha Papai Noel dos Correios é uma iniciativa de solidariedade que conecta crianças que escrevem pedidos de Natal a pessoas dispostas a realizar esses desejos. A ação começou há mais de três décadas, quando funcionários dos Correios passaram a atender espontaneamente as cartas enviadas ao Papai Noel. Com o passar dos anos, a iniciativa ganhou a participação da população e se tornou uma das principais campanhas natalinas do país.

Atualmente, podem participar crianças que enviam seus pedidos diretamente aos Correios, estudantes de escolas públicas até o 5º ano do ensino fundamental e crianças atendidas por instituições parceiras.

As cartas são analisadas e disponibilizadas de forma anônima para que qualquer pessoa possa escolher um pedido e providenciar o presente.

Como adotar uma cartinha do Papai Noel dos Correios?

Qualquer pessoa pode participar da campanha e se tornar madrinha ou padrinho de uma criança. A adoção pode ser feita pela internet, no Blog Noel, ou presencialmente em uma das agências participantes.

Para adotar uma carta pela internet, siga o passo a passo:

  1. Acesse o Blog Noel dos Correios;
  2. Entre na opção de adoção de cartinhas;
  3. Escolha a localidade e consulte os pedidos disponíveis;
  4. Selecione a cartinha que deseja adotar;
  5. Informe o CPF ou CNPJ solicitado para registrar a adoção;
  6. Providencie o presente pedido pela criança.

Depois de escolher a cartinha, o padrinho ou a madrinha deve comprar o presente, embrulhá-lo e identificá-lo com as informações correspondentes ao pedido.

A entrega precisa ser feita presencialmente em um dos pontos de recebimento indicados pelos Correios. Os endereços, horários e prazos variam conforme o estado e podem ser consultados no Blog Noel.

Como enviar uma cartinha para o Papai Noel?

As crianças também podem participar da campanha enviando seus pedidos de Natal aos Correios. A orientação é que as cartas sejam escritas à mão, como forma de estimular a criatividade e o desenvolvimento da escrita.

O envio pode ser feito presencialmente, em uma agência participante, ou pela internet, por meio do Blog Noel.

Para cadastrar o pedido on-line, é necessário fotografar ou digitalizar a carta manuscrita e anexar o arquivo à plataforma. Também é preciso informar o CPF da criança durante o cadastro.

Após o recebimento, os Correios analisam as solicitações e disponibilizam as cartas que atendem aos critérios da campanha para adoção.

Por questões de segurança e privacidade, não são aceitas cartinhas que contenham endereço, telefone ou fotografia da criança.

Até quando pode adotar uma cartinha?

Os prazos para adoção das cartinhas e entrega dos presentes variam conforme o estado. A campanha segue um calendário próprio em cada região, e os participantes devem ficar atentos às datas para garantir que os pedidos cheguem às crianças antes do Natal.

Confira o cronograma de 2026:

EstadoPrazo para adoçãoEntrega dos presentes até
Acre6/11 a 10/1211/12
Alagoas10/11 a 18/1218/12
Amapá18/11 a 18/1221/12
Amazonas9/11 a 11/1215/12
Bahia10/11 a 18/1218/12
Ceará5/11 a 11/1211/12
Distrito Federal5/11 a 11/1211/12
Espírito Santo4/11 a 30/1130/11
Goiás15/11 a 7/1211/12
Maranhão11/11 a 11/1211/12
Mato Grosso6/11 a 24/1224/12
Mato Grosso do Sul6/11 a 8/1211/12
Minas Gerais6/11 a 20/1221/12
Pará13/11 a 11/1211/12
Paraíba4/11 a 9/1211/12
Paraná9/11 a 5/125/12
Pernambuco6/11 a 23/1223/12
Piauí9/11 a 11/1223/12
Rio de Janeiro5/11 a 4/124/12
Rio Grande do Norte6/11 a 4/124/12
Rio Grande do Sul10/11 a 9/129/12
Rondônia10/11 a 11/1219/12
Roraima6/11 a 11/1215/12
Santa Catarina6/11 a 11/1211/12
São Paulo – Região Metropolitana6/11 a 15/1218/12
São Paulo – Interior6/11 a 7/127/12
Sergipe13/11 a 11/1211/12
Tocantins6/11 a 18/1218/12

Os interessados devem consultar os endereços dos pontos de adoção e entrega, além de eventuais atualizações, no Blog Noel dos Correios.

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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