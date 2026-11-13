Defesa Civil emite alerta extremo de chuvas em São Paulo e no ABC

Defesa Civil emite alerta extremo de chuvas em São Paulo e no ABC

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A Defesa Civil emitiu três alertas severos para temporais na capital paulista e na região metropolitana nesta sexta-feira, dia 13 de novembro. Os avisos apontam risco de granizo, rajadas de vento e descargas elétricas em diferentes regiões de São Paulo e municípios do ABC.

O primeiro alerta foi enviado por volta das 12h, após a identificação de áreas de instabilidade em Diadema, no ABC Paulista. A chuva avançava em direção às zonas Sul e Leste da capital, com possibilidade de atingir cidades vizinhas.

Às 12h20, um segundo aviso indicou o deslocamento das precipitações em direção à zona Norte de São Paulo e ao município de Guarulhos. Cerca de 20 minutos depois, um terceiro alerta apontou a ocorrência de temporais na zona Oeste e na região central da cidade.

Diante do risco de tempestades, a Defesa Civil recomendou que os moradores procurem abrigo em locais seguros e evitem permanecer em áreas abertas durante a ocorrência de raios.

São Paulo entra em estado de atenção para alagamentos

Além dos avisos da Defesa Civil, o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE), da Prefeitura de São Paulo, colocou diferentes regiões da capital em estado de atenção para alagamentos. O primeiro comunicado foi emitido às 12h05 e atingiu as zonas Sul, Sudeste e Leste, o Centro e a Marginal Pinheiros. Às 12h31, o órgão ampliou o alerta para as zonas Norte e Oeste, além da Marginal Tietê.

De acordo com o CGE, as áreas de chuva se formaram em razão do calor e da elevada umidade presente na atmosfera. Imagens do radar meteorológico apontaram precipitações fortes na zona Leste, com possibilidade de queda de granizo.

Também havia chuva em direção ao Centro e às zonas Oeste e Norte, com intensidade moderada. O cenário apresentava risco de alagamentos, rajadas de vento e transbordamentos.

A previsão para o restante da tarde era de tempo instável, com períodos de chuva moderada a forte intercalados por precipitações mais fracas.

Até o momento, novembro havia acumulado 43 milímetros de chuva na capital paulista. O volume representa aproximadamente 32,3% dos 133,1 milímetros esperados para todo o mês, segundo o banco de dados meteorológicos do CGE.

Orientações da Defesa Civil

O CGE recomenda que os moradores não circulem por ruas alagadas nem tentem atravessar áreas inundadas ou com correnteza. Quem estiver em uma situação de risco deve procurar abrigo e pedir ajuda. Outra orientação é manter distância da rede elétrica e não utilizar árvores como proteção durante tempestades. O mais seguro é permanecer dentro de casas ou prédios enquanto houver raios e ventos fortes.

Para os motoristas, a recomendação é planejar os deslocamentos e evitar vias sujeitas a alagamentos. Informações sobre as condições do trânsito podem ser consultadas pelo telefone 156 ou nos canais da Companhia de Engenharia de Tráfego (CET).

Previsão do tempo para sábado e domingo em São Paulo

No sábado (14), a capital paulista deve começar o dia com sol entre nuvens. A temperatura mínima prevista é de 18°C, enquanto a máxima pode chegar a 28°C durante a tarde. A umidade relativa do ar deve atingir índices próximos de 50%.

Já no domingo (15), a probabilidade de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade aumenta entre a tarde e o início da noite.

Os termômetros devem registrar mínima de 17°C e máxima de 28°C, com umidade mínima em torno de 45%.

Segundo o CGE, as precipitações podem vir acompanhadas de trovoadas, raios e rajadas de vento superiores a 50 km/h. A previsão também aponta risco de alagamentos, elevação do nível de rios e córregos e queda de árvores.

Defesa Civil registra 10 ocorrências relacionadas às chuvas

A Defesa Civil do Estado de São Paulo contabilizou dez ocorrências relacionadas às chuvas nas 24 horas entre quinta-feira (12) e sexta-feira (13). Os registros foram distribuídos por dez municípios paulistas.

O balanço inclui alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos, deslizamentos de terra, erosões, quedas de muros e extravasamento de cursos d’água.

Ao todo, 26 pessoas ficaram desalojadas, uma pessoa ficou desabrigada e outra sofreu ferimentos. Não houve mortes nem registros de desaparecidos.

Na capital paulista, uma erosão na calçada da Travessa Cravo Bem Temperado, no Grajaú, zona Sul, provocou a interdição de quatro residências. A ocorrência deixou 16 pessoas desalojadas.

Em Mogi das Cruzes, foram registrados alagamentos, quedas de árvores, destelhamentos e deslizamentos de terra. Quatro pessoas ficaram desalojadas.

Indaiatuba contabilizou quedas de árvores e destelhamentos, com duas pessoas desalojadas e uma desabrigada. Em Itaberá, os danos incluíram alagamentos, destelhamentos e extravasamento de rio, deixando três pessoas desalojadas.

Já em Santa Isabel, houve alagamento, rompimento de tubulação, solapamento de solo e queda de árvore.

Em Arujá, a chuva provocou quedas de árvores e de um muro. Uma pessoa ficou ferida e recebeu atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A Defesa Civil estadual informou que continua monitorando as condições meteorológicas e as ocorrências em todo o território paulista, em conjunto com os órgãos municipais.