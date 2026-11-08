Moradores de São Paulo precisam montar kit de emergência em casa, alerta Defesa Civil

A recomendação da Defesa Civil para que a população mantenha um kit de emergência com suprimentos suficientes para 72 horas é uma medida preventiva. A orientação busca preparar os moradores para situações em que temporais, alagamentos, deslizamentos ou outros eventos climáticos possam comprometer serviços básicos, dificultar deslocamentos e até interromper o abastecimento de água e energia elétrica.

Em São Paulo, onde as chuvas fortes podem provocar pontos de alagamento, queda de árvores e interrupções no transporte, a preparação pode ajudar famílias a enfrentar os primeiros dias de uma emergência sem depender imediatamente de ajuda externa.

A Defesa Civil esclareceu que a recomendação não significa que exista uma previsão de desastre generalizado. A proposta é incentivar a organização antecipada, para que cada família tenha acesso a itens básicos caso precise permanecer em casa ou deixar o imóvel temporariamente.

O que aconteceu em São Paulo neste fim de semana?

A orientação ganhou repercussão em meio aos temporais que atingiram o estado de São Paulo. Desde sábado (7), cidades paulistas registraram ocorrências provocadas pela chuva e pelos ventos fortes.

Segundo a Defesa Civil estadual, os temporais provocaram queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. Em Cachoeira Paulista, as rajadas de vento chegaram a 126,7 km/h.

Na capital paulista, um homem desapareceu após ser arrastado pela correnteza de um córrego na zona sul. As equipes de resgate também atenderam ocorrências no interior do estado.

Apesar dos episódios, o governo federal esclareceu que a recomendação do kit de emergência não foi motivada por esses acontecimentos nem representa um alerta extraordinário para todo o país.

O que colocar no kit de emergência para 72 horas?

A orientação é organizar uma mochila com produtos suficientes para atender às necessidades básicas de cada pessoa durante três dias.

Confira os itens recomendados:

Item O que incluir no kit de emergência Água potável Seis litros por pessoa, considerando dois litros por dia durante 72 horas. Alimentos Produtos não perecíveis, como biscoitos, frutas secas, barras de cereais e enlatados. Medicamentos Remédios de uso contínuo, cópias de receitas e materiais de primeiros socorros. Higiene pessoal Escova e creme dental, papel higiênico, absorventes e sabonete. Iluminação Lanterna e pilhas extras. Comunicação Rádio AM/FM, carregador de celular e bateria portátil. Documentos RG, CPF, cartões e contatos de emergência protegidos em embalagem impermeável. Roupas Mudas de roupa, calçados confortáveis e agasalhos. Dinheiro Uma quantia em espécie para situações em que não seja possível utilizar cartões. Crianças e animais Fraldas, alimentação infantil, ração, água e outros produtos necessários.

A mochila deve ficar em um local de fácil acesso. A recomendação também é conferir os produtos a cada seis meses, substituindo alimentos, medicamentos e outros itens vencidos.

Como receber alertas da Defesa Civil em São Paulo?

Os moradores do estado podem acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações dos órgãos de proteção. Uma das formas de receber informações é pelo serviço de SMS da Defesa Civil.

Para utilizar o serviço, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. O cadastro é gratuito.

Também é possível receber alertas pelo WhatsApp, pelo número (61) 2034-4611, e pelo sistema Defesa Civil Alerta, que envia notificações diretamente para celulares compatíveis em áreas de risco. Serviços e Informações do Brasil

Em caso de emergência, os moradores podem ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193.