Moradores de São Paulo precisam montar kit de emergência em casa, alerta Defesa Civil
Kit de emergência é para três dias
A recomendação da Defesa Civil para que a população mantenha um kit de emergência com suprimentos suficientes para 72 horas é uma medida preventiva. A orientação busca preparar os moradores para situações em que temporais, alagamentos, deslizamentos ou outros eventos climáticos possam comprometer serviços básicos, dificultar deslocamentos e até interromper o abastecimento de água e energia elétrica.
Em São Paulo, onde as chuvas fortes podem provocar pontos de alagamento, queda de árvores e interrupções no transporte, a preparação pode ajudar famílias a enfrentar os primeiros dias de uma emergência sem depender imediatamente de ajuda externa.
A Defesa Civil esclareceu que a recomendação não significa que exista uma previsão de desastre generalizado. A proposta é incentivar a organização antecipada, para que cada família tenha acesso a itens básicos caso precise permanecer em casa ou deixar o imóvel temporariamente.
O que aconteceu em São Paulo neste fim de semana?
A orientação ganhou repercussão em meio aos temporais que atingiram o estado de São Paulo. Desde sábado (7), cidades paulistas registraram ocorrências provocadas pela chuva e pelos ventos fortes.
Segundo a Defesa Civil estadual, os temporais provocaram queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. Em Cachoeira Paulista, as rajadas de vento chegaram a 126,7 km/h.
Na capital paulista, um homem desapareceu após ser arrastado pela correnteza de um córrego na zona sul. As equipes de resgate também atenderam ocorrências no interior do estado.
Apesar dos episódios, o governo federal esclareceu que a recomendação do kit de emergência não foi motivada por esses acontecimentos nem representa um alerta extraordinário para todo o país.
O que colocar no kit de emergência para 72 horas?
A orientação é organizar uma mochila com produtos suficientes para atender às necessidades básicas de cada pessoa durante três dias.
Confira os itens recomendados:
|Item
|O que incluir no kit de emergência
|Água potável
|Seis litros por pessoa, considerando dois litros por dia durante 72 horas.
|Alimentos
|Produtos não perecíveis, como biscoitos, frutas secas, barras de cereais e enlatados.
|Medicamentos
|Remédios de uso contínuo, cópias de receitas e materiais de primeiros socorros.
|Higiene pessoal
|Escova e creme dental, papel higiênico, absorventes e sabonete.
|Iluminação
|Lanterna e pilhas extras.
|Comunicação
|Rádio AM/FM, carregador de celular e bateria portátil.
|Documentos
|RG, CPF, cartões e contatos de emergência protegidos em embalagem impermeável.
|Roupas
|Mudas de roupa, calçados confortáveis e agasalhos.
|Dinheiro
|Uma quantia em espécie para situações em que não seja possível utilizar cartões.
|Crianças e animais
|Fraldas, alimentação infantil, ração, água e outros produtos necessários.
A mochila deve ficar em um local de fácil acesso. A recomendação também é conferir os produtos a cada seis meses, substituindo alimentos, medicamentos e outros itens vencidos.
Como receber alertas da Defesa Civil em São Paulo?
Os moradores do estado podem acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações dos órgãos de proteção. Uma das formas de receber informações é pelo serviço de SMS da Defesa Civil.
Para utilizar o serviço, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. O cadastro é gratuito.
Também é possível receber alertas pelo WhatsApp, pelo número (61) 2034-4611, e pelo sistema Defesa Civil Alerta, que envia notificações diretamente para celulares compatíveis em áreas de risco. Serviços e Informações do Brasil
Em caso de emergência, os moradores podem ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193.