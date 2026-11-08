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Moradores de São Paulo precisam montar kit de emergência em casa, alerta Defesa Civil

Kit de emergência é para três dias

Escrito por João Conrado Kneipp
kit de emergência moradores são paulo D
kit de emergência - Foto: DCI
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A recomendação da Defesa Civil para que a população mantenha um kit de emergência com suprimentos suficientes para 72 horas é uma medida preventiva. A orientação busca preparar os moradores para situações em que temporais, alagamentos, deslizamentos ou outros eventos climáticos possam comprometer serviços básicos, dificultar deslocamentos e até interromper o abastecimento de água e energia elétrica.

Em São Paulo, onde as chuvas fortes podem provocar pontos de alagamento, queda de árvores e interrupções no transporte, a preparação pode ajudar famílias a enfrentar os primeiros dias de uma emergência sem depender imediatamente de ajuda externa.

A Defesa Civil esclareceu que a recomendação não significa que exista uma previsão de desastre generalizado. A proposta é incentivar a organização antecipada, para que cada família tenha acesso a itens básicos caso precise permanecer em casa ou deixar o imóvel temporariamente.

O que aconteceu em São Paulo neste fim de semana?

A orientação ganhou repercussão em meio aos temporais que atingiram o estado de São Paulo. Desde sábado (7), cidades paulistas registraram ocorrências provocadas pela chuva e pelos ventos fortes.

Segundo a Defesa Civil estadual, os temporais provocaram queda de árvores, destelhamentos e interrupções no fornecimento de energia. Em Cachoeira Paulista, as rajadas de vento chegaram a 126,7 km/h.

Na capital paulista, um homem desapareceu após ser arrastado pela correnteza de um córrego na zona sul. As equipes de resgate também atenderam ocorrências no interior do estado.

Apesar dos episódios, o governo federal esclareceu que a recomendação do kit de emergência não foi motivada por esses acontecimentos nem representa um alerta extraordinário para todo o país.

O que colocar no kit de emergência para 72 horas?

A orientação é organizar uma mochila com produtos suficientes para atender às necessidades básicas de cada pessoa durante três dias.

Confira os itens recomendados:

ItemO que incluir no kit de emergência
Água potávelSeis litros por pessoa, considerando dois litros por dia durante 72 horas.
AlimentosProdutos não perecíveis, como biscoitos, frutas secas, barras de cereais e enlatados.
MedicamentosRemédios de uso contínuo, cópias de receitas e materiais de primeiros socorros.
Higiene pessoalEscova e creme dental, papel higiênico, absorventes e sabonete.
IluminaçãoLanterna e pilhas extras.
ComunicaçãoRádio AM/FM, carregador de celular e bateria portátil.
DocumentosRG, CPF, cartões e contatos de emergência protegidos em embalagem impermeável.
RoupasMudas de roupa, calçados confortáveis e agasalhos.
DinheiroUma quantia em espécie para situações em que não seja possível utilizar cartões.
Crianças e animaisFraldas, alimentação infantil, ração, água e outros produtos necessários.

A mochila deve ficar em um local de fácil acesso. A recomendação também é conferir os produtos a cada seis meses, substituindo alimentos, medicamentos e outros itens vencidos.

Como receber alertas da Defesa Civil em São Paulo?

Os moradores do estado podem acompanhar os avisos meteorológicos e as orientações dos órgãos de proteção. Uma das formas de receber informações é pelo serviço de SMS da Defesa Civil.

Para utilizar o serviço, basta enviar o CEP da residência para o número 40199. O cadastro é gratuito.

Também é possível receber alertas pelo WhatsApp, pelo número (61) 2034-4611, e pelo sistema Defesa Civil Alerta, que envia notificações diretamente para celulares compatíveis em áreas de risco. Serviços e Informações do Brasil

Em caso de emergência, os moradores podem ligar para a Defesa Civil pelo número 199 ou para o Corpo de Bombeiros pelo 193.

João Conrado Kneipp jornalista
João Conrado Kneipp

Jornalista pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, com passagens pelo jornal Todo Dia e Yahoo Brasil.

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