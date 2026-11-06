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Prédio desaba na Rua Maria Joaquina; acidente no Brás tem vítimas

Acidente aconteceu no Brás, em São Paulo

Escrito por Anny Malagolini
prédio desaba
Foto: divulgação
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Um prédio de quatro andares que funcionava como fábrica de tecidos desabou no início da noite desta sexta-feira (6), na Rua Maria Joaquina, no bairro do Brás, região central de São Paulo. Equipes do Corpo de Bombeiros foram mobilizadas para atender a ocorrência e realizar buscas por possíveis vítimas que ficaram sob os escombros.

O desabamento aconteceu por volta das 18h38, segundo informações da Polícia Militar. Ao todo, 48 bombeiros, distribuídos em 16 viaturas, foram enviados ao endereço para atuar no resgate.

Prédio desaba em SP e deixa vítimas

Informações preliminares apontam que cerca de 20 pessoas poderiam estar no imóvel no momento do acidente. Segundo dados divulgados inicialmente, 17 pessoas conseguiram deixar o prédio e receberam atendimento. Também havia preocupação com a possibilidade de pessoas soterradas, mas o número de vítimas ainda dependia de confirmação das autoridades.

A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros isolaram a área para permitir o trabalho das equipes de emergência. A operação envolve buscas entre os destroços e atendimento às pessoas atingidas pela queda da estrutura.

O chamado inicial chegou a mencionar 25 possíveis vítimas, mas esse número não havia sido confirmado oficialmente. As equipes também trabalhavam para verificar se havia mais pessoas dentro do edifício.

Até a publicação desta reportagem, não havia informações oficiais sobre o que provocou o desabamento. As circunstâncias da queda deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis.

O imóvel ficava na Rua Maria Joaquina, em uma área do Brás marcada pela concentração de estabelecimentos comerciais e pela circulação intensa de trabalhadores e consumidores.

A ocorrência seguia em atendimento, e novas informações sobre o estado das vítimas e as causas do acidente poderiam ser divulgadas pelas autoridades.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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