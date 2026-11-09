Moradores podem consultar obras públicas, projetos previstos para os próximos anos e construções particulares por meio de plataformas digitais; veja como pesquisar pelo bairro e denunciar irregularidades.

Vai ter obra na sua rua? Veja como consultar intervenções previstas em São Paulo

Vai ter obra na sua rua? Veja como consultar intervenções previstas em São Paulo

Uma rua interditada, máquinas trabalhando na esquina ou um terreno cercado por tapumes podem indicar o início de uma obra perto de casa. Mas como saber o que será construído, qual é o prazo de conclusão e se a intervenção faz parte de um projeto da Prefeitura de São Paulo?

A capital paulista possui ferramentas digitais que permitem acompanhar obras públicas, consultar projetos planejados para os bairros e verificar informações sobre construções particulares. Os serviços também ajudam a população a fiscalizar intervenções e registrar reclamações quando há problemas.

O primeiro passo é identificar quem é responsável pela obra: a Prefeitura, o Governo do Estado ou um proprietário particular. Cada situação possui um sistema de consulta específico.

Como consultar obras públicas em São Paulo?

Quem deseja descobrir se existe alguma obra pública em andamento no bairro pode acessar o portal Obras Abertas, da Prefeitura de São Paulo.

A plataforma reúne informações sobre intervenções municipais e permite pesquisar por localização, região, categoria e situação dos trabalhos.

Entre os tipos de obras disponíveis estão:

Construção e reforma de unidades de educação;

Intervenções em unidades de saúde;

Obras de drenagem e combate a enchentes;

Projetos de mobilidade urbana;

Melhorias no sistema viário;

Construção de pontes e viadutos.

O sistema apresenta quatro situações para os empreendimentos: não iniciados, em andamento, concluídos ou suspensos.

Para consultar, basta entrar no portal, utilizar os filtros disponíveis ou localizar a intervenção diretamente no mapa. Ao selecionar uma obra, o morador pode visualizar informações sobre o empreendimento, fotografias e dados do andamento.

Também existe a possibilidade de realizar um cadastro para receber atualizações sobre determinadas intervenções.

Como saber quais obras estão previstas para o seu bairro?

Nem toda obra que aparece nos planos da administração municipal já começou ou tem data definida para execução.

Para consultar o que a Prefeitura pretende realizar nos próximos anos, uma das opções é acessar os Planos de Ação das Subprefeituras 2026-2029.

Os documentos apresentam propostas e intervenções para os 32 territórios administrativos da capital, considerando as características de cada região e as demandas apresentadas pelos moradores.

Os planos incluem ações relacionadas a infraestrutura, mobilidade, habitação, saneamento, meio ambiente, equipamentos públicos e desenvolvimento urbano.

A consulta pode ser feita pelo portal Gestão Urbana SP. No site, o cidadão encontra os documentos referentes às diferentes subprefeituras.

Outra ferramenta é o Programa de Metas 2025-2028, que reúne os compromissos assumidos pela administração municipal para o período. O acompanhamento permite verificar o andamento das metas estabelecidas pela gestão.

É importante observar que uma intervenção prevista em um plano não significa que os trabalhos começarão imediatamente. A execução depende de etapas administrativas, disponibilidade de recursos e contratação de empresas.

Como consultar obras do Governo do Estado?

Quando a intervenção é de responsabilidade do Governo de São Paulo, a consulta deve ser feita pelos canais estaduais. O portal São Paulo pra Toda Obra reúne informações sobre empreendimentos estaduais, incluindo trabalhos em andamento, previstos e concluídos.

A ferramenta permite acompanhar intervenções em diferentes regiões do estado e consultar informações conforme a localização.

Por isso, antes de procurar uma obra nos sistemas municipais, vale verificar se a responsabilidade é estadual, especialmente no caso de grandes intervenções de infraestrutura e mobilidade.

Como descobrir se uma construção particular é regular?

Quem está incomodado com uma construção ou reforma em um imóvel próximo também pode consultar informações sobre o empreendimento.

A Prefeitura disponibiliza o serviço De Olho na Obra, que permite pesquisar construções particulares pelo endereço e verificar dados sobre licenciamento e alvarás emitidos desde 1997.

O acesso pode ser feito pelo serviço De Olho na Obra.

A consulta ajuda a identificar se existe documentação de licenciamento vinculada ao imóvel. Caso o morador suspeite de irregularidade, também pode solicitar uma fiscalização.

A ausência de informações na plataforma, porém, não comprova automaticamente que a construção seja irregular. A situação precisa ser analisada pelos órgãos responsáveis.

Como denunciar uma obra irregular ou reclamar de transtornos?

Moradores que enfrentam problemas relacionados a obras públicas ou particulares podem utilizar os canais de atendimento da Prefeitura.

O SP156 recebe solicitações de serviços municipais, reclamações e pedidos de fiscalização. A plataforma pode ser utilizada, por exemplo, quando uma construção particular apresenta indícios de irregularidade ou quando uma intervenção provoca transtornos que exigem providências do poder público.

O registro deve ser feito pelo portal SP156.

Já nos casos de suspeita de irregularidades envolvendo contratos públicos, licitações ou aplicação de recursos municipais, o cidadão pode procurar os canais da Controladoria Geral do Município e da Ouvidoria.

Se a reclamação já foi apresentada à Prefeitura, mas não houve uma solução satisfatória, a Ouvidoria Geral do Município também pode ser acionada.

Moradores podem participar das decisões sobre obras?

A população também pode contribuir para a definição de prioridades nos bairros.

A Prefeitura realiza audiências públicas e consultas para ouvir sugestões e demandas dos moradores sobre projetos e políticas municipais.

Uma das ferramentas disponíveis é a plataforma Participe+, que reúne processos de participação social e permite acompanhar consultas abertas.

Dessa forma, além de fiscalizar intervenções já iniciadas, os moradores podem apresentar propostas para melhorias em infraestrutura, mobilidade, equipamentos públicos e outros serviços nos territórios onde vivem.