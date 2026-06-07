Parada LGBT+ de SP vai até que horas? Programação da Avenida Paulista

Parada LGBT+ de SP vai até que horas? Programação da Avenida Paulista

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, considerada uma das maiores do mundo, acontece neste domingo (7) na Avenida Paulista e segue programação até as 18h, quando está previsto o encerramento oficial das atividades. A concentração começa pela manhã e o evento se estende ao longo de todo o dia com trios elétricos, apresentações e manifestações culturais.

Com o tema da edição de 2026 celebrando os 30 anos da Parada, a expectativa é de grande público na região central da capital paulista.

Até que horas vai a Parada LGBT+ de SP?

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tem programação oficial até as 18h, quando ocorre o encerramento das atividades na Avenida Paulista e o início da dispersão do público. A programação teve início às 10h, com concentração em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Ao longo do dia, o público acompanha a passagem dos trios elétricos e apresentações musicais.

O evento deste domingo conta com cerca de 14 trios elétricos, além de blocos temáticos voltados à diversidade, direitos humanos e inclusão social.

Entre as atrações previstas estão:

Pepita e Diego Martins

Gloria Groove

Jup do Bairro

Grag Queen

Bixarte

Thiago Pantaleão

DJs e coletivos culturais distribuídos ao longo do percurso

A Parada é considerada uma das maiores manifestações de diversidade do mundo, reunindo milhões de pessoas todos os anos. Além do caráter cultural e artístico, o evento também tem forte impacto econômico na cidade, movimentando setores como turismo, comércio e serviços.

Criada em 1997, a Parada se consolidou como um marco na luta por direitos civis, visibilidade e inclusão da população LGBTQIA+ no Brasil.

Trajeto da Parada LGBT+ em São Paulo

O percurso segue o tradicional trajeto da Avenida Paulista em direção ao centro da cidade. Durante o deslocamento, os trios elétricos avançam lentamente, acompanhados pelo público ao longo de toda a via.

Início: Avenida Paulista, nas proximidades do MASP

Continuação: Rua da Consolação, sentido centro

Encerramento: região da Rua Caio Prado, onde ocorre a dispersão do público



Ruas fechadas e interdições no trânsito

A CET realiza bloqueios progressivos desde a madrugada de domingo para garantir a segurança do evento. A recomendação das autoridades é evitar a região da Avenida Paulista ao longo de todo o domingo. As principais interdições incluem:

Avenida Paulista

Bloqueio entre a Rua da Consolação e a Avenida Angélica

Fechamento total em diferentes trechos ao longo do dia

Rua da Consolação

Interdição entre a Alameda Santos e a Rua Caio Prado

Bloqueios variáveis conforme o avanço da Parada

Vias próximas

Rua Haddock Lobo

Rua Bela Cintra

Alameda Campinas

Rua Augusta (em trechos específicos)

O Complexo Viário Paulista também pode ter bloqueios temporários durante o evento.

Como chegar à Parada LGBT+ de SP

A melhor forma de acesso é por transporte público, já que a região estará completamente bloqueada para veículos em diversos pontos.

Metrô

Estação Consolação (Linha 2-Verde)

Estação Trianon-Masp (Linha 2-Verde)

Estação Brigadeiro (Linha 2-Verde)

As estações ficam próximas ao ponto principal da concentração.

Linhas de ônibus passam por desvios ao longo do dia. O uso de carro particular não é recomendado devido às interdições e à falta de estacionamento na região.