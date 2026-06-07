DCI SP

Parada LGBT+ de SP vai até que horas? Programação da Avenida Paulista

Parada em São Paulo comemora 30 anos da diversidade

Escrito por Anny Malagolini
Até que horas vai a Parada LGBT+ de SP Evento acontece na região da Paulista - Getty

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo, considerada uma das maiores do mundo, acontece neste domingo (7) na Avenida Paulista e segue programação até as 18h, quando está previsto o encerramento oficial das atividades. A concentração começa pela manhã e o evento se estende ao longo de todo o dia com trios elétricos, apresentações e manifestações culturais.

Com o tema da edição de 2026 celebrando os 30 anos da Parada, a expectativa é de grande público na região central da capital paulista.

Até que horas vai a Parada LGBT+ de SP?

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo tem programação oficial até as 18h, quando ocorre o encerramento das atividades na Avenida Paulista e o início da dispersão do público. A programação teve início às 10h, com concentração em frente ao MASP, na Avenida Paulista. Ao longo do dia, o público acompanha a passagem dos trios elétricos e apresentações musicais.

O evento deste domingo conta com cerca de 14 trios elétricos, além de blocos temáticos voltados à diversidade, direitos humanos e inclusão social.

Entre as atrações previstas estão:

  • Pepita e Diego Martins
  • Gloria Groove
  • Jup do Bairro
  • Grag Queen
  • Bixarte
  • Thiago Pantaleão
  • DJs e coletivos culturais distribuídos ao longo do percurso

A Parada é considerada uma das maiores manifestações de diversidade do mundo, reunindo milhões de pessoas todos os anos. Além do caráter cultural e artístico, o evento também tem forte impacto econômico na cidade, movimentando setores como turismo, comércio e serviços.

Criada em 1997, a Parada se consolidou como um marco na luta por direitos civis, visibilidade e inclusão da população LGBTQIA+ no Brasil.

Trajeto da Parada LGBT+ em São Paulo

Leia também

Casal é assaltado a mão armada na porta de academia no Real…

Horário da Parada LGBT 2026: que horas começam os shows em…

O percurso segue o tradicional trajeto da Avenida Paulista em direção ao centro da cidade. Durante o deslocamento, os trios elétricos avançam lentamente, acompanhados pelo público ao longo de toda a via.

  • Início: Avenida Paulista, nas proximidades do MASP
  • Continuação: Rua da Consolação, sentido centro
  • Encerramento: região da Rua Caio Prado, onde ocorre a dispersão do público

Ruas fechadas e interdições no trânsito

A CET realiza bloqueios progressivos desde a madrugada de domingo para garantir a segurança do evento. A recomendação das autoridades é evitar a região da Avenida Paulista ao longo de todo o domingo. As principais interdições incluem:

  • Avenida Paulista
  • Bloqueio entre a Rua da Consolação e a Avenida Angélica
  • Fechamento total em diferentes trechos ao longo do dia
  • Rua da Consolação
  • Interdição entre a Alameda Santos e a Rua Caio Prado
  • Bloqueios variáveis conforme o avanço da Parada
  • Vias próximas
  • Rua Haddock Lobo
  • Rua Bela Cintra
  • Alameda Campinas
  • Rua Augusta (em trechos específicos)
  • O Complexo Viário Paulista também pode ter bloqueios temporários durante o evento.

Como chegar à Parada LGBT+ de SP

A melhor forma de acesso é por transporte público, já que a região estará completamente bloqueada para veículos em diversos pontos.

Metrô

  • Estação Consolação (Linha 2-Verde)
  • Estação Trianon-Masp (Linha 2-Verde)
  • Estação Brigadeiro (Linha 2-Verde)

As estações ficam próximas ao ponto principal da concentração.

Linhas de ônibus passam por desvios ao longo do dia. O uso de carro particular não é recomendado devido às interdições e à falta de estacionamento na região.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista especializada em produção de conteúdo digital, jornalismo online e estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax e Tempo Novo, acumula experiência na cobertura de notícias, economia, serviços, entretenimento e temas de interesse público. Atualmente, lidera o portal DCI, onde desenvolve conteúdos baseados em apuração, análise de dados e boas práticas de jornalismo digital. DRT 1272/MS

Você pode gostar também

São Paulo entra no clima de São João: 8 festas juninas imperdíveis para curtir neste…

Marcha para Jesus e Parada LGBT+: veja as datas dos eventos em São Paulo essa semana

Assalto no Real Parque: mulher desmaia após ser rendida por criminosos em São Paulo

Festas juninas em SP 2026: confira 5 arraiás para curtir em São Paulo neste ano

Quem é Hilde Ann Lynn, americana encontrada morta no hotel Rosewood em SP

Assalto no Ibirapuera: vídeo viral expõe medo de frequentadores do parque

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes