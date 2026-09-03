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Bienal do Livro de São Paulo 2026: veja horários e preço dos ingressos

Evento acontece de 4 a 13 de setembro

Escrito por Anny Malagolini
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A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo começa nesta sexta-feira (4) e segue até 13 de setembro no Distrito Anhembi, na zona norte da capital paulista. O evento reúne editoras, livrarias, autores nacionais e internacionais e uma programação cultural voltada a diferentes públicos.

Quem pretende visitar a feira deve ficar atento aos horários, que mudam de acordo com o dia da semana. A entrada também é encerrada uma hora antes do fim do funcionamento.

Qual o horário da Bienal do Livro de São Paulo?

Nos dias de semana, a Bienal funciona das 9h às 22h. Já aos sábados e domingos, a abertura ocorre às 10h, com encerramento às 22h. No último dia, 13 de setembro, o evento termina às 21h. A edição de 2026 é considerada a maior da história da Bienal. Segundo a organização, serão 269 expositores, 11 espaços culturais e expectativa de receber mais de 700 mil visitantes.

Confira os horários:

  • 4 de setembro, sexta-feira: das 9h às 22h. Entrada até 21h;
  • 5 de setembro, sábado: das 10h às 22h. Entrada até 21h;
  • 6 de setembro, domingo: das 10h às 22h. Entrada até 21h;
  • 7 a 11 de setembro, segunda a sexta-feira: das 9h às 22h. Entrada até 21h;
  • 12 de setembro, sábado: das 10h às 22h. Entrada até 21h;
  • 13 de setembro, domingo: das 10h às 21h. Entrada até 20h.

A organização informa que o acesso é permitido até uma hora antes do encerramento do evento.

Quanto custa o ingresso da Bienal do Livro?

Os preços variam conforme o dia e o horário escolhido. De segunda a quinta-feira, há opções de ingresso diurno e, nesta edição, também uma modalidade noturna. O ingresso diurno de segunda a quinta-feira custa R$ 40, enquanto a meia-entrada sai por R$ 20. O acesso nessa modalidade é permitido até as 16h59.

Para quem optar pelo período noturno, de segunda a quinta-feira, o ingresso custa R$ 30, com meia-entrada de R$ 15. Essa modalidade dá acesso ao evento a partir das 17h.

Nas sextas-feiras, sábados e domingos, o ingresso inteiro custa R$ 42, e a meia-entrada sai por R$ 21.

Preços dos ingressos

ModalidadeInteiraMeia-entradaCashback
Segunda a quinta, diurnoR$ 40R$ 20R$ 15 / R$ 7,50
Segunda a quinta, noturnoR$ 30R$ 15100%
Sexta, sábado e domingoR$ 42R$ 21R$ 15 / R$ 7,50

Como funciona o cashback?

Uma das atrações da edição de 2026 é o sistema de cashback para quem compra o ingresso antecipadamente pela plataforma indicada pela organização. Nos ingressos diurnos de segunda a quinta-feira, são devolvidos R$ 15 na entrada inteira e R$ 7,50 na meia-entrada. Nos ingressos de sexta, sábado e domingo, os valores de cashback são os mesmos.

Já o ingresso noturno, válido de segunda a quinta-feira a partir das 17h, oferece 100% de cashback: são R$ 30 para a entrada inteira e R$ 15 para a meia-entrada, convertidos em crédito para compras de livros nos estandes participantes.

A 28ª Bienal Internacional do Livro de São Paulo será realizada no Distrito Anhembi, na Avenida Olavo Fontoura, 1209, em Santana, na zona norte da capital paulista. O evento ocupa os pavilhões Expo 01 a 05.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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