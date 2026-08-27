Ação acontece na Vila Mascote e busca encontrar lares para animais resgatados, além de arrecadar mantimentos e itens para bazar beneficente.

ONG Cão Sem Fome realiza evento de adoção neste sábado em São Paulo

ONG Cão Sem Fome realiza evento de adoção neste sábado em São Paulo

Neste sábado, dia 29 de agosto, a organização Cão Sem Fome promove um evento de adoção de animais na zona sul de São Paulo. A ação será realizada na Petland Vila Mascote, localizada na Av. Santa Catarina, 1246, das 10h às 14h.

O objetivo da iniciativa é encontrar tutores responsáveis para os cães atendidos pela ONG. No entanto, para quem não pode adotar no momento, a instituição destaca que há diversas outras formas de colaborar com a causa animal.

Como ajudar a ONG Cão Sem Fome

Durante o evento, o grupo estará recebendo doações de diversos itens essenciais para a manutenção do trabalho que atende centenas de animais. Entre as principais necessidades estão:

Alimentos e suprimentos: Ração e produtos pet em geral;

Ração e produtos pet em geral; Aquecimento: Mantas e cobertores;

Mantas e cobertores; Reciclagem solidária: Tampinhas plásticas e lacres de alumínio (vendidos para custear tratamentos e cuidados pet);

Tampinhas plásticas e lacres de alumínio (vendidos para custear tratamentos e cuidados pet); Bazar Beneficente: Roupas em bom estado (adulto e infantil).

“Cada gesto ajuda a Cão Sem Fome a cuidar de centenas de animais que precisam de alimento, tratamento e muito carinho”, destaca a organização.