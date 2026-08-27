DCI SP

ONG Cão Sem Fome realiza evento de adoção neste sábado em São Paulo

Ação acontece na Vila Mascote e busca encontrar lares para animais resgatados, além de arrecadar mantimentos e itens para bazar beneficente.

Escrito por Anny Malagolini
adoção cachorro Foto: Getty
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Neste sábado, dia 29 de agosto, a organização Cão Sem Fome promove um evento de adoção de animais na zona sul de São Paulo. A ação será realizada na Petland Vila Mascote, localizada na Av. Santa Catarina, 1246, das 10h às 14h.

O objetivo da iniciativa é encontrar tutores responsáveis para os cães atendidos pela ONG. No entanto, para quem não pode adotar no momento, a instituição destaca que há diversas outras formas de colaborar com a causa animal.

Como ajudar a ONG Cão Sem Fome

Durante o evento, o grupo estará recebendo doações de diversos itens essenciais para a manutenção do trabalho que atende centenas de animais. Entre as principais necessidades estão:

  • Alimentos e suprimentos: Ração e produtos pet em geral;
  • Aquecimento: Mantas e cobertores;
  • Reciclagem solidária: Tampinhas plásticas e lacres de alumínio (vendidos para custear tratamentos e cuidados pet);
  • Bazar Beneficente: Roupas em bom estado (adulto e infantil).

“Cada gesto ajuda a Cão Sem Fome a cuidar de centenas de animais que precisam de alimento, tratamento e muito carinho”, destaca a organização.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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