ONG Cão Sem Fome realiza evento de adoção neste sábado em São Paulo
Ação acontece na Vila Mascote e busca encontrar lares para animais resgatados, além de arrecadar mantimentos e itens para bazar beneficente.
Neste sábado, dia 29 de agosto, a organização Cão Sem Fome promove um evento de adoção de animais na zona sul de São Paulo. A ação será realizada na Petland Vila Mascote, localizada na Av. Santa Catarina, 1246, das 10h às 14h.
O objetivo da iniciativa é encontrar tutores responsáveis para os cães atendidos pela ONG. No entanto, para quem não pode adotar no momento, a instituição destaca que há diversas outras formas de colaborar com a causa animal.
Como ajudar a ONG Cão Sem Fome
Durante o evento, o grupo estará recebendo doações de diversos itens essenciais para a manutenção do trabalho que atende centenas de animais. Entre as principais necessidades estão:
- Alimentos e suprimentos: Ração e produtos pet em geral;
- Aquecimento: Mantas e cobertores;
- Reciclagem solidária: Tampinhas plásticas e lacres de alumínio (vendidos para custear tratamentos e cuidados pet);
- Bazar Beneficente: Roupas em bom estado (adulto e infantil).
“Cada gesto ajuda a Cão Sem Fome a cuidar de centenas de animais que precisam de alimento, tratamento e muito carinho”, destaca a organização.