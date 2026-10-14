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Caos em SP: temporal alaga túnel, deixa carros submersos e provoca trânsito recorde

Veja a situação da cidade

Escrito por Anny Malagolini
Chuva coloca São Paulo em estado de atenção Foto: redes sociais
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Uma forte chuva provocou uma série de transtornos em São Paulo na tarde desta quarta-feira (14). O temporal alagou ruas, deixou carros e ônibus submersos no túnel do Anhangabaú, afetou áreas de estações de metrô e provocou congestionamentos em diferentes regiões da capital paulista. Diante da situação, a Prefeitura suspendeu o rodízio municipal de veículos.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram a dimensão dos alagamentos, com automóveis parcialmente cobertos pela água e motoristas que precisaram subir no teto dos veículos para escapar da inundação. A situação mais grave foi registrada no túnel São João Paulo II, que passa sob o Vale do Anhangabaú, na região central da cidade.

Segundo informações divulgadas pela imprensa, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender pessoas que ficaram presas no local. A rápida elevação do nível da água transformou o trecho em uma armadilha para motoristas que tentavam atravessar a região durante a chuva.

Chuva coloca São Paulo em estado de atenção

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) colocou todas as regiões da capital em estado de atenção para alagamentos às 15h25. O alerta abrangeu as zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e Sudeste, além do Centro e das marginais Pinheiros e Tietê.

A Defesa Civil também emitiu alertas para a ocorrência de chuva intensa, raios e rajadas de vento. Em alguns bairros, houve registro de granizo, aumentando os riscos para quem estava nas ruas durante o temporal.

Os volumes de precipitação foram elevados em diferentes pontos da cidade. Na região da Sé, foram registrados 48,5 milímetros de chuva, enquanto o Parque do Ibirapuera acumulou 65,8 milímetros. No Córrego do Sapateiro, o volume chegou a 67,8 milímetros, com registro de transbordamento na região da Vila Mariana.

Trânsito chega a quase mil quilômetros de lentidão

O temporal também complicou a mobilidade na capital paulista. De acordo com informações divulgadas pela imprensa, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 909 quilômetros de lentidão no fim da tarde, em meio aos alagamentos e às dificuldades de circulação.

A suspensão do rodízio municipal foi uma das medidas adotadas pela Prefeitura para lidar com os impactos da chuva. Motoristas que precisavam atravessar a cidade enfrentaram dificuldades, principalmente nos trechos atingidos pela água.

O Terminal Bandeira também foi afetado pelos alagamentos. A chuva ainda atingiu áreas das estações Liberdade e Paraíso, da Linha 1-Azul do Metrô, comprometendo temporariamente o funcionamento de equipamentos auxiliares, como catracas e monitores. Segundo informações divulgadas pelo Metrô, equipes foram acionadas para realizar a limpeza e os reparos necessários, sem impacto na circulação dos trens.

Bombeiros atendem ocorrências após temporal

Além dos alagamentos, o Corpo de Bombeiros recebeu chamados relacionados a enchentes, quedas de árvores e desabamentos. O cenário reforçou o alerta das autoridades para os riscos provocados pelas pancadas intensas de chuva.

A orientação é evitar ruas alagadas, não tentar atravessar áreas com correnteza e procurar abrigo seguro durante tempestades. A população também deve manter distância de árvores, postes e fiações elétricas, especialmente em locais sujeitos a ventos fortes.

A previsão de novas pancadas de chuva mantém a preocupação com a possibilidade de outros pontos de alagamento na capital. O episódio desta quarta-feira expôs novamente os impactos de temporais sobre o trânsito e a infraestrutura urbana de São Paulo, com reflexos no transporte público e na rotina de quem circulava pela cidade.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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