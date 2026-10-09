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Como fica o rodízio de veículos em SP no feriadão até 12 de outubro

Trânsito muda no feriadão

Escrito por Anny Malagolini
Como fica o rodízio de veículos são paulo feriado Avenida 23 de Maio - Foto: Pexels
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Com a chegada do feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, uma das dúvidas dos motoristas é se o rodízio de veículos será suspenso na cidade de São Paulo. Veja como fica a restrição de placas nesta segunda-feira e quais são os horários de funcionamento do trânsito na capital.

Como será o Rodízio de placas em São Paulo no feriado?

De acordo com a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), o Rodízio Municipal de Veículos estará suspenso para carros e caminhões nesta quarta-feira, 12 de outubro, em razão do feriado de Nossa Senhora Aparecida. O rodízio de placas em São Paulo será retomado na terça-feira, dia 13. No fim de semana, o sistema também está suspenso.

Nesta segunda, as Zonas Máximas de Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e aos Fretados (ZMRF) também estarão suspensas. Já a circulação de veículos pelas faixas exclusivas de ônibus estará liberada durante todo o dia.

A Ciclofaixa de Lazer será montada a partir das 7h e funcionará até as 16h. Já a Zona Azul funcionará de acordo com a sinalização local.

Como funciona a restrição de veículos em São Paulo?

Atualmente, o rodízio de veículos em São Paulo funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda a sexta-feira.  A restrição de circulação de veículos pelas vias da capital paulista leva em conta o último número da placa do veículo e o descumprimento é considerado uma infração média, que pode gerar multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira.

Dias de rodízio em São Paulo

Finais 1 e 2: das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda-feira
Finais 3 e 4: das 7h às 10h e das 17h às 20h de terça-feira
Finais 5 e 6: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quarta-feira
Finais 7 e 8: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quinta-feira
Finais 9 e 0: das 7h às 10h e das 17h às 20h na sexta-feira

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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