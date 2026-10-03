Confira os números de todos os candidatos para Governador em São Paulo

Confira os números de todos os candidatos para Governador em São Paulo

Quem vai votar para governador de São Paulo nas Eleições 2026 pode consultar os números dos candidatos antes de ir à urna. O DCI reuniu os nomes, números de urna e situação eleitoral dos candidatos registrados para a disputa no Estado, com base nas informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O primeiro turno das eleições acontece em 4 de outubro de 2026. Para votar em governador, o eleitor deve digitar na urna eletrônica o número de dois dígitos correspondente ao candidato e confirmar a escolha.

A disputa para o governo estadual segue o sistema majoritário. Se nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, os dois mais votados avançam para o segundo turno.