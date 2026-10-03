Confira os números de todos os candidatos para Governador em São Paulo
Eleição é neste domingo, dia 4
Quem vai votar para governador de São Paulo nas Eleições 2026 pode consultar os números dos candidatos antes de ir à urna. O DCI reuniu os nomes, números de urna e situação eleitoral dos candidatos registrados para a disputa no Estado, com base nas informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
O primeiro turno das eleições acontece em 4 de outubro de 2026. Para votar em governador, o eleitor deve digitar na urna eletrônica o número de dois dígitos correspondente ao candidato e confirmar a escolha.
A disputa para o governo estadual segue o sistema majoritário. Se nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, os dois mais votados avançam para o segundo turno.
|Candidato
|Partido/legenda
|Número
|Situação
|Carlos Machado
|PCB
|21
|Concorrendo
|Fernando Haddad
|Desperta São Paulo
|13
|Concorrendo
|Izadora Dias
|PCO
|29
|Inapto
|Policial Edjane
|AGIR
|36
|Inapto
|Tarcísio
|Coragem para Seguir Avançando
|10
|Concorrendo
|Vera Lúcia
|PSTU
|16
|Concorrendo
|Vivian Mendes
|UP
|80
|Concorrendo