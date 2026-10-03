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Confira os números de todos os candidatos para Governador em São Paulo

Eleição é neste domingo, dia 4

Escrito por Anny Malagolini
candidatos para Governador em São Paulo Foto: Getty Images
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Quem vai votar para governador de São Paulo nas Eleições 2026 pode consultar os números dos candidatos antes de ir à urna. O DCI reuniu os nomes, números de urna e situação eleitoral dos candidatos registrados para a disputa no Estado, com base nas informações divulgadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O primeiro turno das eleições acontece em 4 de outubro de 2026. Para votar em governador, o eleitor deve digitar na urna eletrônica o número de dois dígitos correspondente ao candidato e confirmar a escolha.

A disputa para o governo estadual segue o sistema majoritário. Se nenhum candidato alcançar mais de 50% dos votos válidos no primeiro turno, os dois mais votados avançam para o segundo turno.

CandidatoPartido/legendaNúmeroSituação
Carlos MachadoPCB21Concorrendo
Fernando HaddadDesperta São Paulo13Concorrendo
Izadora DiasPCO29Inapto
Policial EdjaneAGIR36Inapto
TarcísioCoragem para Seguir Avançando10Concorrendo
Vera LúciaPSTU16Concorrendo
Vivian MendesUP80Concorrendo

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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