Conheça os Senadores eleitos por São Paulo em 2026

Conheça os Senadores eleitos por São Paulo em 2026

Os eleitores de São Paulo definiram na votação deste domingo, dia 4 de outubro, os dois senadores que representarão o estado no Congresso Nacional. Em 2026, duas vagas para o Senado estão em disputa em São Paulo.

Saiba quem são os senadores eleitos em São Paulo em 2026

Esses são os senadores eleitos por São Paulo nas Eleições 2026:

Guilherme Derrite — PP — 1.680.202 votos

André do Prado — PL — 1.617.433 votos

Resultado parcial

De acordo com o TSE, os senadores são os representantes dos Estados brasileiros. O Senado é considerado a câmara alta do Congresso Nacional. A principal função desses parlamentares é de revisar os projetos de lei que são aprovados na Câmara dos Deputados e os aprovar ou rejeitar, como acharem necessário.

Qual o salário do senador?

Os senadores recebem atualmente R$ 46.366,19 por mês. O valor corresponde ao subsídio mensal dos membros do Senado Federal e passou a vigorar em fevereiro de 2025.

Além do salário, os senadores têm acesso a benefícios e recursos destinados ao exercício do mandato, entre eles:

Cota para Exercício da Atividade Parlamentar (CEAPS): recurso destinado ao pagamento de despesas relacionadas à atividade parlamentar, como transporte, hospedagem, alimentação, combustíveis, divulgação da atividade parlamentar e outros gastos previstos nas regras do Senado. Os gastos são divulgados no Portal da Transparência.

Auxílio-moradia: os senadores que não ocupam apartamento funcional podem receber R$ 5.500 por mês para despesas com aluguel ou hospedagem, mediante comprovação dos gastos.

Pessoal: cada senador conta com uma estrutura de servidores para auxiliar nas atividades do mandato. Os cargos, servidores e respectivas remunerações são divulgados pelo Senado.

Assistência à saúde: os senadores têm acesso aos serviços de assistência à saúde oferecidos pelo Senado, além de regras específicas para despesas médico-hospitalares e reembolsos.