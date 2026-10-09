Cachorro caramelo vira companheiro de romeiros e é adotado durante caminho até Aparecida

Uma notícia para aquecer os corações neste feriadão de Nossa Senhora Aparecida. Nesta sexta-feira, dia 9, um cachorro caramelo foi adotado durante uma peregrinação até a cidade de Aparecida, no interior de São Paulo. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o animal ao lado dos novos amigos e recebendo carinho da família que ganhou pelo caminho.

Batizado de Romeiro, o cão, que vivia nas ruas, agora tem tutora, coleira e até colo para tirar uma soneca. Depois de acompanhar um grupo de fiéis pela Rodovia Presidente Dutra, ele conquistou o carinho dos peregrinos e ganhou um novo lar na capital paulista. A mudança, porém, deve acontecer somente depois que a caminhada terminar.

A história foi contada pela repórter Andressa Lorenzetti, da TV Vanguarda, durante uma entrada ao vivo no Bom Dia São Paulo, na manhã desta sexta-feira (9). Em uma tenda de apoio na região de São José dos Campos (SP), Romeiro aparece dormindo tranquilamente no colo de Vera, uma das peregrinas que cuida dele enquanto a futura tutora continua o trajeto.

Segundo o grupo, a nova tutora do cachorro é Beatriz, conhecida como Bia, que encontrou o animal durante a caminhada. Os romeiros saíram do Parque São Lucas, na capital paulista, e seguem em direção ao Santuário Nacional de Aparecida para participar das celebrações dedicadas à Padroeira do Brasil.

Cachorro caramelo ganha família durante peregrinação

Embora tenha acompanhado os fiéis por um trecho da Via Dutra, Romeiro não continuará a caminhada. Como Beatriz ainda precisa percorrer cerca de 40 quilômetros, os integrantes do grupo decidiram deixar o cachorro em um ponto de apoio, onde ele pode descansar, se alimentar e receber cuidados, longe do esforço e do sol forte.

“Ele veio em um ponto de apoio, veio acompanhando a nossa romaria, veio acompanhando a Bia, a Beatriz, que agora ele é dela, mas agora ele está fazendo parte do nosso grupo. Só que, como hoje a Bia vai andar bastante, mais ou menos uns 40 km, e está muito sol, a gente vai ficar aqui cuidando dele”, contou Vera à TV Vanguarda.

Enquanto a futura tutora segue rumo a Aparecida, o novo integrante da romaria aproveita a pausa para descansar. Os peregrinos se revezam nos cuidados com o animal até que Beatriz possa buscá-lo e levá-lo para casa, em São Paulo.

Vera se tornou uma das principais cuidadoras de Romeiro. Depois de caminhar por um longo trecho, ela precisou interromper a peregrinação porque os pés já não suportavam o esforço. Sem conseguir completar o percurso naquele momento, encontrou no cachorro uma companhia para atravessar a pausa.

A cena dos dois juntos chamou a atenção justamente pela simplicidade: enquanto Vera descansa da caminhada, Romeiro recebe carinho e dorme em seu colo. O que começou com um cachorro de rua seguindo um grupo de desconhecidos terminou com a promessa de uma nova vida para o animal.

Peregrinação até Aparecida aumenta perto do dia 12 de outubro

A história de Romeiro acontece poucos dias antes da celebração de Nossa Senhora Aparecida, comemorada em 12 de outubro, data que também marca o Dia das Crianças e é feriado nacional. Todos os anos, milhares de devotos percorrem a pé trechos da Rodovia Presidente Dutra para chegar ao Santuário Nacional, no interior paulista.

Considerado o maior templo católico do Brasil e o maior santuário mariano do mundo, o local abriga a imagem de Nossa Senhora Aparecida, encontrada por pescadores no Rio Paraíba do Sul em 1717.

Com a proximidade da data, o movimento de romeiros nas margens da rodovia aumenta. Em 2026, a expectativa é de que mais de 40 mil peregrinos passem pela Via Dutra ao longo de outubro.

Entre os fiéis que seguem viagem está Beatriz, que agora tem um motivo a mais para voltar para casa: reencontrar Romeiro e começar uma nova história ao lado do cachorro que cruzou seu caminho durante a peregrinação.