Casal é assaltado a mão armada na porta de academia no Real Parque; é o 2º caso em menos de uma semana

Casal é assaltado a mão armada na porta de academia no Real Parque; é o 2º caso em menos de uma semana

Um casal foi assaltado em plena luz do dia na região do Real Parque, no Morumbi, Zona Sul de São Paulo, enquanto estava na porta de uma academia. O crime, registrado por câmeras de segurança, mostra a ação rápida e violenta de dois criminosos armados que fugiram em uma motocicleta após levar celulares e alianças das vítimas.

O caso ocorreu na Avenida Duquesa de Goiás, altura do número 830, na tarde desta sexta-feira (5). As informações são do g1 SP e da TV Globo.

Crime aconteceu em poucos segundos na porta da academia do Real Parque

Nas imagens de segurança, o casal aparece na calçada utilizando o celular enquanto realiza um check-in para entrar na academia. Em seguida, dois homens chegam em uma motocicleta e param próximos às vítimas. Um dos assaltantes desce armado e imediatamente anuncia o roubo. Sob ameaça, ele exige os celulares e as alianças do casal. Sem qualquer reação, as vítimas entregam os pertences.

Toda a ação dura poucos segundos. Após recolher os objetos, a dupla retorna à motocicleta e foge rapidamente do local. A cena chama atenção pela rapidez e pela ousadia dos criminosos, que agem em uma área residencial e de grande circulação de pessoas.

O caso será investigado pelo 98º Distrito Policial (Morumbi), que deve utilizar as imagens das câmeras de segurança para tentar identificar os suspeitos e a rota de fuga da motocicleta.

Até o momento, ninguém foi preso.

A região do Real Parque e do Morumbi tem registrado ocorrências de roubos em via pública, especialmente em áreas próximas a academias, comércios e condomínios residenciais, o que reforça a preocupação de moradores com a segurança local.

Segundo assalto em menos de uma semana na mesma região

O episódio desta sexta-feira reforça uma sequência de crimes recentes na região. Em menos de uma semana, outro caso de assalto no Real Parque já havia chamado atenção pela violência e repercussão.

Em uma ocorrência anterior, uma mulher chegou a desmaiar após ser rendida por criminosos durante um roubo na mesma área, evidenciando um possível aumento na sensação de insegurança entre moradores e frequentadores da região.

A repetição dos casos em um curto intervalo de tempo levanta alertas sobre a vulnerabilidade de pedestres e frequentadores de estabelecimentos comerciais na Zona Sul da capital paulista.

Segurança e rotina impactadas na Zona Sul

Casos como o registrado na Avenida Duquesa de Goiás expõem um cenário que preocupa moradores e comerciantes do Morumbi. A ação de criminosos em motocicletas, comum em crimes de roubo rápido, dificulta a reação das vítimas e também o trabalho de policiamento preventivo.

Especialistas em segurança pública destacam que esse tipo de crime, conhecido como “roubo relâmpago”, costuma ocorrer em locais onde há distração das vítimas — como uso de celular em calçadas, entradas de academias e pontos de ônibus.

A orientação das autoridades é evitar o uso de celular em áreas abertas e ficar atento a movimentações suspeitas, especialmente em locais de grande circulação.

A Polícia Civil segue com as investigações para identificar os autores do crime. As imagens das câmeras de segurança devem ser fundamentais para o avanço do caso.

Enquanto isso, moradores da região cobram mais patrulhamento e reforço na segurança pública para reduzir a incidência de roubos na área.

O DCI seguirá acompanhando o caso e atualizando novas informações assim que forem divulgadas pelas autoridades.