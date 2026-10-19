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André Janones sofre arritmia cardíaca e é levado para a UTI após debate da Band

Parlamentar é o criador do Exército do Lula

Escrito por Anny Malagolini
André Janones é internado na UTI Foto: Agência Brasil
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O deputado federal André Janones, líder do Exército do Lula, foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após apresentar um quadro de arritmia cardíaca. O problema de saúde ocorreu depois do debate presidencial entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), realizado na noite de domingo (18), na Band.

Como está Janones hoje?

Segundo informações divulgadas nesta segunda-feira (19) pelo UOL, André Janones está clinicamente estável e permanece sob monitoramento cardíaco contínuo. O atendimento é acompanhado pela cardiologista Ludhmila Hajjar. Mas até o momento, não há previsão de alta hospitalar divulgada. Novas informações sobre o estado de saúde do deputado deverão ser apresentadas conforme a evolução do quadro clínico.

Aliado do presidente Lula, Janones esteve nos estúdios da Band durante o confronto entre os candidatos à Presidência da República no segundo turno das eleições de 2026. O parlamentar tem atuado na mobilização de apoiadores do petista nas redes sociais, especialmente por meio do canal “Exército do Lula”, no WhatsApp, criado para ampliar a circulação de conteúdos favoráveis à campanha presidencial.

Após o debate, Janones comentou o desempenho dos candidatos e avaliou que o confronto teria pouco impacto na decisão dos eleitores. Apesar disso, afirmou que Lula se saiu melhor diante das provocações feitas pelo adversário. A internação ocorreu após o evento eleitoral, mas não há informação divulgada que estabeleça uma relação causal entre o debate e o episódio cardíaco.

O que é arritmia cardíaca?

A arritmia cardíaca é uma alteração no ritmo ou na frequência dos batimentos do coração. Ela pode fazer com que o órgão bata de maneira acelerada, lenta ou irregular.

Existem diferentes tipos de arritmia, com causas e níveis de gravidade variados. O diagnóstico e o tratamento dependem da avaliação médica e das características de cada caso.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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