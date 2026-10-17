Mutirão do INSS em SP tem vagas para perícias até domingo; veja como participar

Mutirão do INSS em SP tem vagas para perícias até domingo; veja como participar

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realiza neste sábado (17) e domingo (18) um mutirão de atendimentos que pode ajudar segurados a avançar na análise de benefícios previdenciários e assistenciais. Em São Paulo, a operação reúne 1.236 vagas, sendo 636 para perícia médica e 600 para avaliação social.

A iniciativa é voltada a pessoas que precisam passar por uma dessas etapas para dar andamento ao pedido de benefício. A oferta de horários extras permite ampliar a capacidade de atendimento durante o fim de semana, mas não significa que todos os segurados terão a análise concluída ou o benefício aprovado automaticamente.

De acordo com informações divulgadas pelo INSS, os interessados precisam fazer o agendamento pelos canais oficiais. A disponibilidade depende das vagas oferecidas em cada unidade.

Onde haverá Mutirão do INSS em São Paulo

As vagas estão distribuídas entre agências da Previdência Social em diferentes municípios paulistas. A oferta varia conforme o tipo de atendimento necessário.

Vagas para perícia médica

O estado de São Paulo conta com 636 vagas para perícias médicas, distribuídas da seguinte forma:

Atibaia: 144 vagas;

Franco da Rocha: 144 vagas;

Jundiaí – Eloy Chaves: 288 vagas;

Lins: 60 vagas.

A perícia médica é uma das etapas utilizadas pelo INSS para avaliar situações que dependem da análise das condições de saúde do segurado, conforme as regras de cada benefício.

Vagas para avaliação social

Outras 600 vagas foram reservadas para avaliação social, com atendimento nas seguintes unidades:

Campinas: 146 vagas;

Penha, na capital paulista: 96 vagas;

Santo André: 63 vagas;

Sorocaba: 48 vagas;

Guarulhos: 41 vagas;

Osasco: 37 vagas;

Ribeirão Preto – Amador Bueno: 38 vagas;

Mogi Guaçu: 30 vagas;

Jundiaí – Eloy Chaves: 49 vagas;

Dutra: 52 vagas.

A avaliação social considera aspectos sociais e pessoais relevantes para a análise de determinados benefícios assistenciais. A necessidade desse procedimento depende do tipo de requerimento e das regras aplicáveis ao caso.

Como agendar a perícia ou avaliação social

Quem deseja aproveitar o mutirão deve consultar a disponibilidade e solicitar o atendimento pelo aplicativo ou site Meu INSS ou pela Central Telefônica 135.

O procedimento é o seguinte:

Acesse o site ou aplicativo Meu INSS e entre com a conta gov.br.

Procure a opção relacionada ao agendamento de perícia médica ou avaliação social.

Consulte as datas e os horários disponíveis para o serviço necessário.

Escolha uma vaga, caso haja disponibilidade, e confirme o agendamento.

Confira as informações do atendimento e as orientações para comparecer à unidade.

Outra possibilidade é ligar para a Central 135 para obter orientações sobre o agendamento.

O INSS reforça que é importante verificar a confirmação antes de se deslocar até uma agência. O mutirão não significa atendimento presencial livre para qualquer pessoa, sem marcação prévia.

INSS faz alerta contra golpes durante os atendimentos

A ampliação dos atendimentos também exige atenção à segurança dos segurados. Criminosos podem se aproveitar da expectativa de antecipação de perícias e da necessidade de resolver pendências previdenciárias para oferecer supostos serviços de agendamento ou prometer a liberação de benefícios.

O INSS alerta que não envia servidores às residências dos beneficiários para solicitar dados pessoais, documentos ou informações bancárias sob o pretexto de realizar prova de vida ou regularizar benefícios.

Por isso, o segurado deve desconfiar de pessoas que cobram para garantir uma vaga, prometem aprovação de pedidos ou solicitam senhas e códigos de acesso. O agendamento deve ser realizado pelos canais oficiais, sem intermediários.

Também é recomendável não compartilhar fotografias de documentos, dados bancários ou credenciais da conta gov.br com desconhecidos. Caso receba uma mensagem suspeita, procure confirmar a informação diretamente com o INSS antes de tomar qualquer providência.

A vaga no mutirão garante a aprovação do benefício?

A realização da perícia médica ou da avaliação social é uma etapa do processo de análise, e não uma garantia de concessão. Depois do atendimento, o INSS ainda precisa avaliar os requisitos previstos para o benefício solicitado. A decisão depende das informações do requerimento, dos documentos apresentados e dos critérios legais aplicáveis.

Quem conseguir antecipar o atendimento deve comparecer no horário marcado e apresentar os documentos solicitados para o procedimento. Se não encontrar vagas, pode consultar novamente os canais oficiais para verificar eventuais atualizações na agenda.