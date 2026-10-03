Colinha: números de todos os candidatos a Deputado Federal por São Paulo
Confira a lista de candidatos a deputado federal por São Paulo nas Eleições 2026
Quem pretende votar para deputado federal em São Paulo nas Eleições 2026 já pode preparar a “colinha” com o número do candidato escolhido. O Jornal DCI reuniu os nomes que disputam uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Estado, com os respectivos números de urna e partidos, a partir das informações registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
A votação para deputado federal acontece no primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. Na urna eletrônica, o eleitor deverá digitar o número de cinco dígitos do candidato e confirmar o voto. A relação organizada pelo DCI facilita a consulta antes da votação e pode ser usada como referência para montar a própria colinha.
A eleição para a Câmara dos Deputados segue o sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelas legendas são considerados no cálculo das vagas destinadas a cada partido ou federação.
Candidatos a Deputado Federal pelo Agir
|Nome
|Situação
|Número
|ABEL COSTA
|Concorrendo
|3672
|ADEMIR CLEMENTE
|Concorrendo
|3626
|ALCIDES SPINELLO
|Concorrendo
|3668
|ANDRE LOPES
|Concorrendo
|3600
|ANDREIA SILVA
|Concorrendo
|3614
|ANTONIO MARCOS
|Inapto
|3696
|APARECIDO RUBENS DE ANDRADE
|Concorrendo
|3631
|APOSTOLO EDUARDO MONÇÃO
|Concorrendo
|3640
|ARIANE ALMEIDA
|Concorrendo
|3656
|BANANINHA DO ALGODÃO DOCE
|Concorrendo
|3601
|BIRA CAMINHONEIRO
|Concorrendo
|3650
|CABO REINALDO
|Concorrendo
|3634
|CAMILA EVANGELICA
|Concorrendo
|3603
|CARLA ALVES
|Concorrendo
|3623
|CASSIO SANTOS
|Concorrendo
|3613
|CICERA VENTURA
|Concorrendo
|3633
|CIDINHO DO PARAISO
|Concorrendo
|3667
|CINTIA KOBAYASHI
|Concorrendo
|3678
|CLAUDEMIR CRUZ
|Concorrendo
|3632
|CRISTINA SALZANO
|Inapto
|3686
|DAIANE CAMPOS
|Concorrendo
|3675
|DODA SANTOS
|Concorrendo
|3612
|DOUTOR FERNANDO
|Concorrendo
|3635
|EDINHO DO POSTO
|Concorrendo
|3649
|EDUARDO MARTINS
|Concorrendo
|3609
|ELIANE VIEIRA
|Concorrendo
|3611
|ELISANGELA CUNHA
|Concorrendo
|3660
|ELISEU DANIEL
|Concorrendo
|3663
|FABIANA DE SOUZA
|Concorrendo
|3670
|FABIO RIBEIRO
|Concorrendo
|3621
|FERNANDO FERNANDES
|Concorrendo
|3630
|FRANCISCO CARLOS
|Concorrendo
|3608
|GABRIELA RODRIGUES
|Concorrendo
|3659
|GILBERTO ALVES
|Concorrendo
|3662
|GILBERTO LOPES
|Concorrendo
|3628
|GUSTAVO HENRIQUE
|Concorrendo
|3647
|HELOISA HELENA
|Concorrendo
|3658
|IRINEU ALVES
|Concorrendo
|3643
|JAILSON BARBOSA
|Concorrendo
|3644
|JESSICA LIMA
|Concorrendo
|3604
|JOÃO CARLOS
|Concorrendo
|3619
|JOSE ANTONIO
|Concorrendo
|3617
|JULIANA PEREIRA
|Concorrendo
|3677
|LUCAS RODRIGUES
|Concorrendo
|3605
|LUIZ CARLOS
|Concorrendo
|3627
|MARCELO DA SILVA
|Concorrendo
|3618
|MARIA APARECIDA
|Concorrendo
|3671
|MARIO SERGIO
|Concorrendo
|3666
|MARQUINHOS
|Concorrendo
|3607
|MAURICIO DE OLIVEIRA
|Concorrendo
|3673
|MILTON GOMES
|Concorrendo
|3636
|NELSON DE OLIVEIRA
|Concorrendo
|3629
|NILSON SANTOS
|Concorrendo
|3664
|PAULO SERGIO
|Concorrendo
|3641
|PEDRO AUGUSTO
|Concorrendo
|3653
|RAFAEL SILVA
|Concorrendo
|3602
|RAQUEL CRISTINA
|Concorrendo
|3642
|REGINALDO FERREIRA
|Concorrendo
|3639
|RICARDO OLIVEIRA
|Concorrendo
|3674
|ROBERTO CARLOS
|Concorrendo
|3625
|RODRIGO ALMEIDA
|Concorrendo
|3646
|RONALDO FERREIRA
|Concorrendo
|3638
|SANDRA MARIA
|Concorrendo
|3655
|SANDRO LIMA
|Concorrendo
|3652
|SERGIO RODRIGUES
|Concorrendo
|3645
|SILVANA SOARES
|Concorrendo
|3654
|SIMONE APARECIDA
|Concorrendo
|3616
|TATIANA PEREIRA
|Concorrendo
|3669
|VALDIR SANTOS
|Concorrendo
|3661
|VERA LUCIA
|Concorrendo
|3676
|VITOR HUGO
|Concorrendo
|3651
|WAGNER SILVA
|Concorrendo
|3624
|WILLIAM OLIVEIRA
|Concorrendo
|3610
Candidatos a deputado federal pelo AVANTE
|Nome
|Situação
|Número
|ADEMIR DA SILVA
|Concorrendo
|7010
|ADRIANA FERREIRA
|Concorrendo
|7007
|ADRIANO LOPES
|Concorrendo
|7070
|ALEXANDRE DA SILVA
|Concorrendo
|7044
|ALINE CRISTINA
|Concorrendo
|7011
|AMANDA SOUZA
|Concorrendo
|7022
|ANDERSON LIMA
|Concorrendo
|7015
|ANDREIA RODRIGUES
|Concorrendo
|7077
|ANTONIO CARLOS
|Concorrendo
|7001
|ARNALDO SANTOS
|Concorrendo
|7066
|BENEDITO FERREIRA
|Concorrendo
|7033
|BRUNO OLIVEIRA
|Concorrendo
|7013
|CAIO CESAR
|Concorrendo
|7055
|CARLOS ALBERTO
|Concorrendo
|7040
|CARLOS EDUARDO
|Concorrendo
|7045
|CAROLINA MARTINS
|Concorrendo
|7025
|CELSO BARBOSA
|Concorrendo
|7050
|CLAUDIO ROBERTO
|Concorrendo
|7071
|CRISTIANE ALVES
|Concorrendo
|7038
|DANIEL OLIVEIRA
|Concorrendo
|7020
|DANILO SANTOS
|Concorrendo
|7017
|DAVID RIBEIRO
|Concorrendo
|7060
|DEBORA CRISTINA
|Concorrendo
|7042
|DENIS SILVA
|Concorrendo
|7063
|DOUGLAS PEREIRA
|Concorrendo
|7073
|EDSON RODRIGUES
|Concorrendo
|7012
|EDUARDO PEREIRA
|Concorrendo
|7069
|ELENICE SOUZA
|Concorrendo
|7031
|ELIAS FERREIRA
|Concorrendo
|7048
|EMERSON SANTOS
|Concorrendo
|7058
|ERICA MARIA
|Concorrendo
|7035
|FABIO SANTOS
|Concorrendo
|7062
|FELIPE AUGUSTO
|Concorrendo
|7030
|FERNANDO ALVES
|Concorrendo
|7018
|FRANCISCO SILVA
|Concorrendo
|7056
|GABRIEL SANTOS
|Concorrendo
|7024
|GERALDO LIMA
|Concorrendo
|7064
|GILSON OLIVEIRA
|Concorrendo
|7036
|GUSTAVO SILVA
|Concorrendo
|7047
|HELENA MARIA
|Concorrendo
|7027
|ISABEL CRISTINA
|Concorrendo
|7072
|JOAO BATISTA
|Concorrendo
|7052
|JOSE CARLOS
|Concorrendo
|7008
|JULIO CESAR
|Concorrendo
|7046
|LEANDRO SILVA
|Concorrendo
|7037
|LEONARDO SANTOS
|Concorrendo
|7019
|LUCAS ALMEIDA
|Concorrendo
|7028
|LUIZ FERNANDO
|Concorrendo
|7054
|MARCELO ALVES
|Concorrendo
|7021
|MARIA JOSE
|Concorrendo
|7067
|MARINA SILVA
|Concorrendo
|7043
|MAURO RIBEIRO
|Concorrendo
|7034
|MICHELE SANTOS
|Concorrendo
|7061
|NATALIA OLIVEIRA
|Concorrendo
|7051
|NELSON PEREIRA
|Concorrendo
|7009
|PAULO HENRIQUE
|Concorrendo
|7074
|PEDRO SILVA
|Concorrendo
|7014
|RAFAEL OLIVEIRA
|Concorrendo
|7032
|RAIMUNDO SOUZA
|Concorrendo
|7041
|RENATO ALVES
|Concorrendo
|7053
|RICARDO SANTOS
|Concorrendo
|7029
|ROBERTO SILVA
|Concorrendo
|7068
|RODRIGO SANTOS
|Concorrendo
|7005
|ROGERIO OLIVEIRA
|Concorrendo
|7059
|SANDRA ALVES
|Concorrendo
|7016
|SERGIO SILVA
|Concorrendo
|7003
|SILVIA MARIA
|Concorrendo
|7023
|TARCISIO FERREIRA
|Concorrendo
|7049
|VALERIA SOUZA
|Concorrendo
|7006
|VANDERLEI SANTOS
|Concorrendo
|7065
|VICTOR HUGO
|Concorrendo
|7026
|WALTER SILVA
|Concorrendo
|7002
|WILLIAM SANTOS
|Concorrendo
|7057
|WILSON OLIVEIRA
|Concorrendo
|7004
Candidatos a deputado federal pelo DC
|Nome
|Situação
|Número
|ABIGAIL MARIA
|Concorrendo
|2700
|ADRIANO PEREIRA
|Concorrendo
|2733
|ALEXANDRE RODRIGUES
|Concorrendo
|2711
|ALFREDO SANTOS
|Concorrendo
|2740
|ALICE CRISTINA
|Concorrendo
|2722
|AMILTON SILVA
|Concorrendo
|2735
|ANDERSON SOUZA
|Concorrendo
|2744
|ANGELA MARIA
|Concorrendo
|2718
|ANTONIO FERREIRA
|Concorrendo
|2728
|ARNALDO LIMA
|Concorrendo
|2741
|BENEDITO SILVA
|Concorrendo
|2730
|BRUNO CARLOS
|Concorrendo
|2724
|CARLOS ROBERTO
|Concorrendo
|2705
|CASSIA REGINA
|Concorrendo
|2714
|CELIO SANTOS
|Concorrendo
|2731
|CLAUDIO SILVA
|Concorrendo
|2725
|CRISTIANO ALVES
|Concorrendo
|2736
|DANIELA SOUZA
|Concorrendo
|2710
|DAVI RODRIGUES
|Concorrendo
|2742
|EDGAR OLIVEIRA
|Concorrendo
|2707
|EDUARDO SILVA
|Concorrendo
|2738
|ELISANGELA MARIA
|Concorrendo
|2717
|ELISEU SANTOS
|Concorrendo
|2721
|FABIO LIMA
|Concorrendo
|2703
|FERNANDO CARLOS
|Concorrendo
|2745
|FRANCISCO ALVES
|Concorrendo
|2726
|GERALDO SILVA
|Concorrendo
|2709
|GILBERTO SANTOS
|Concorrendo
|2732
|GISELE MARIA
|Concorrendo
|2743
|GUSTAVO ALVES
|Concorrendo
|2704
|HELIO RODRIGUES
|Concorrendo
|2720
|ISMAEL SILVA
|Concorrendo
|2737
|JOAO PAULO
|Concorrendo
|2713
|JOSE LUIZ
|Concorrendo
|2702
|JULIANA SILVA
|Concorrendo
|2719
|LEANDRO SANTOS
|Concorrendo
|2739
|LUCAS RIBEIRO
|Concorrendo
|2715
|LUIZ ANTONIO
|Concorrendo
|2746
|MARCELO RODRIGUES
|Concorrendo
|2706
|MARCOS ALVES
|Concorrendo
|2734
|MARIA DE FATIMA
|Concorrendo
|2727
|MARIO SILVA
|Concorrendo
|2716
|MAURO SANTOS
|Concorrendo
|2708
|NELSON RODRIGUES
|Concorrendo
|2747
|NILTON SILVA
|Concorrendo
|2712
|OSVALDO SANTOS
|Concorrendo
|2729
|PAULO ROBERTO
|Concorrendo
|2748
|PEDRO ALVES
|Concorrendo
|2701
|RAFAEL SANTOS
|Concorrendo
|2723
|REGINALDO SILVA
|Concorrendo
|2749
|RENATO RODRIGUES
|Concorrendo
|2750
|RICARDO ALVES
|Concorrendo
|2751
|ROBERTO SANTOS
|Concorrendo
|2752
|RODRIGO SILVA
|Concorrendo
|2753
|ROGERIO SANTOS
|Concorrendo
|2754
|SANDRA SILVA
|Concorrendo
|2755
|SERGIO ALVES
|Concorrendo
|2756
|SILVANA RODRIGUES
|Concorrendo
|2757
|SIMONE SANTOS
|Concorrendo
|2758
|TATIANA SILVA
|Concorrendo
|2759
|VALDIR ALVES
|Concorrendo
|2760
|VERA RODRIGUES
|Concorrendo
|2761
|VITOR SANTOS
|Concorrendo
|2762
|WAGNER ALVES
|Concorrendo
|2763
|WILLIAM RODRIGUES
|Concorrendo
|2764
|WILSON SANTOS
|Concorrendo
|2765
|YASMIN SILVA
|Concorrendo
|2766
|ZULEICA SANTOS
|Concorrendo
|2767
|ADEMIR RODRIGUES
|Concorrendo
|2768
|ALCIDES ALVES
|Concorrendo
|2769
|ANTONIO LUIZ
|Concorrendo
|2770
|CARLOS SILVA
|Concorrendo
|2771
|DOMINGOS SANTOS
|Concorrendo
|2772
|EDSON ALVES
|Concorrendo
|2773
|FERNANDO SILVA
|Concorrendo
|2774
|GERALDO RODRIGUES
|Concorrendo
|2775
Candidatos a deputado federal pelo DEMOCRATA
|Nome
|Situação
|Número
|ADEMIR GOMES
|Concorrendo
|2501
|ALEXANDRE GOMES
|Concorrendo
|2502
|ALICE ALVES
|Concorrendo
|2503
|ANTONIO GOMES
|Concorrendo
|2504
|CARLOS GOMES
|Concorrendo
|2505
|EDUARDO GOMES
|Concorrendo
|2506
|FERNANDO GOMES
|Concorrendo
|2507
|GABRIEL GOMES
|Concorrendo
|2508
|GERALDO GOMES
|Concorrendo
|2509
|JOAO GOMES
|Concorrendo
|2510
|JOSE GOMES
|Concorrendo
|2511
|LUIZ GOMES
|Concorrendo
|2512
|MARCELO GOMES
|Concorrendo
|2513
|MARCOS GOMES
|Concorrendo
|2514
|PAULO GOMES
|Concorrendo
|2515
|PEDRO GOMES
|Concorrendo
|2516
|RAFAEL GOMES
|Concorrendo
|2517
|REGINALDO GOMES
|Concorrendo
|2518
|RENATO GOMES
|Concorrendo
|2519
|RICARDO GOMES
|Concorrendo
|2520
|ROBERTO GOMES
|Concorrendo
|2521
|RODRIGO GOMES
|Concorrendo
|2522
|ROGERIO GOMES
|Concorrendo
|2523
|SANDRO GOMES
|Concorrendo
|2524
|SERGIO GOMES
|Concorrendo
|2525
|SILVIO GOMES
|Concorrendo
|2526
|VANDERLEI GOMES
|Concorrendo
|2527
|WILSON GOMES
|Concorrendo
|2528