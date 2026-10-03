DCI SP

Colinha: números de todos os candidatos a Deputado Federal por São Paulo

Confira a lista de candidatos a deputado federal por São Paulo nas Eleições 2026

Escrito por Anny Malagolini
candidatos a Deputado Federal por São Paulo Foto: Agência Brasil
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Quem pretende votar para deputado federal em São Paulo nas Eleições 2026 já pode preparar a “colinha” com o número do candidato escolhido. O Jornal DCI reuniu os nomes que disputam uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Estado, com os respectivos números de urna e partidos, a partir das informações registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

A votação para deputado federal acontece no primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. Na urna eletrônica, o eleitor deverá digitar o número de cinco dígitos do candidato e confirmar o voto. A relação organizada pelo DCI facilita a consulta antes da votação e pode ser usada como referência para montar a própria colinha.

A eleição para a Câmara dos Deputados segue o sistema proporcional. Nesse modelo, os votos recebidos pelos candidatos e pelas legendas são considerados no cálculo das vagas destinadas a cada partido ou federação.

Candidatos a Deputado Federal pelo Agir

NomeSituaçãoNúmero
ABEL COSTAConcorrendo3672
ADEMIR CLEMENTEConcorrendo3626
ALCIDES SPINELLOConcorrendo3668
ANDRE LOPESConcorrendo3600
ANDREIA SILVAConcorrendo3614
ANTONIO MARCOSInapto3696
APARECIDO RUBENS DE ANDRADEConcorrendo3631
APOSTOLO EDUARDO MONÇÃOConcorrendo3640
ARIANE ALMEIDAConcorrendo3656
BANANINHA DO ALGODÃO DOCEConcorrendo3601
BIRA CAMINHONEIROConcorrendo3650
CABO REINALDOConcorrendo3634
CAMILA EVANGELICAConcorrendo3603
CARLA ALVESConcorrendo3623
CASSIO SANTOSConcorrendo3613
CICERA VENTURAConcorrendo3633
CIDINHO DO PARAISOConcorrendo3667
CINTIA KOBAYASHIConcorrendo3678
CLAUDEMIR CRUZConcorrendo3632
CRISTINA SALZANOInapto3686
DAIANE CAMPOSConcorrendo3675
DODA SANTOSConcorrendo3612
DOUTOR FERNANDOConcorrendo3635
EDINHO DO POSTOConcorrendo3649
EDUARDO MARTINSConcorrendo3609
ELIANE VIEIRAConcorrendo3611
ELISANGELA CUNHAConcorrendo3660
ELISEU DANIELConcorrendo3663
FABIANA DE SOUZAConcorrendo3670
FABIO RIBEIROConcorrendo3621
FERNANDO FERNANDESConcorrendo3630
FRANCISCO CARLOSConcorrendo3608
GABRIELA RODRIGUESConcorrendo3659
GILBERTO ALVESConcorrendo3662
GILBERTO LOPESConcorrendo3628
GUSTAVO HENRIQUEConcorrendo3647
HELOISA HELENAConcorrendo3658
IRINEU ALVESConcorrendo3643
JAILSON BARBOSAConcorrendo3644
JESSICA LIMAConcorrendo3604
JOÃO CARLOSConcorrendo3619
JOSE ANTONIOConcorrendo3617
JULIANA PEREIRAConcorrendo3677
LUCAS RODRIGUESConcorrendo3605
LUIZ CARLOSConcorrendo3627
MARCELO DA SILVAConcorrendo3618
MARIA APARECIDAConcorrendo3671
MARIO SERGIOConcorrendo3666
MARQUINHOSConcorrendo3607
MAURICIO DE OLIVEIRAConcorrendo3673
MILTON GOMESConcorrendo3636
NELSON DE OLIVEIRAConcorrendo3629
NILSON SANTOSConcorrendo3664
PAULO SERGIOConcorrendo3641
PEDRO AUGUSTOConcorrendo3653
RAFAEL SILVAConcorrendo3602
RAQUEL CRISTINAConcorrendo3642
REGINALDO FERREIRAConcorrendo3639
RICARDO OLIVEIRAConcorrendo3674
ROBERTO CARLOSConcorrendo3625
RODRIGO ALMEIDAConcorrendo3646
RONALDO FERREIRAConcorrendo3638
SANDRA MARIAConcorrendo3655
SANDRO LIMAConcorrendo3652
SERGIO RODRIGUESConcorrendo3645
SILVANA SOARESConcorrendo3654
SIMONE APARECIDAConcorrendo3616
TATIANA PEREIRAConcorrendo3669
VALDIR SANTOSConcorrendo3661
VERA LUCIAConcorrendo3676
VITOR HUGOConcorrendo3651
WAGNER SILVAConcorrendo3624
WILLIAM OLIVEIRAConcorrendo3610

Candidatos a deputado federal pelo AVANTE

NomeSituaçãoNúmero
ADEMIR DA SILVAConcorrendo7010
ADRIANA FERREIRAConcorrendo7007
ADRIANO LOPESConcorrendo7070
ALEXANDRE DA SILVAConcorrendo7044
ALINE CRISTINAConcorrendo7011
AMANDA SOUZAConcorrendo7022
ANDERSON LIMAConcorrendo7015
ANDREIA RODRIGUESConcorrendo7077
ANTONIO CARLOSConcorrendo7001
ARNALDO SANTOSConcorrendo7066
BENEDITO FERREIRAConcorrendo7033
BRUNO OLIVEIRAConcorrendo7013
CAIO CESARConcorrendo7055
CARLOS ALBERTOConcorrendo7040
CARLOS EDUARDOConcorrendo7045
CAROLINA MARTINSConcorrendo7025
CELSO BARBOSAConcorrendo7050
CLAUDIO ROBERTOConcorrendo7071
CRISTIANE ALVESConcorrendo7038
DANIEL OLIVEIRAConcorrendo7020
DANILO SANTOSConcorrendo7017
DAVID RIBEIROConcorrendo7060
DEBORA CRISTINAConcorrendo7042
DENIS SILVAConcorrendo7063
DOUGLAS PEREIRAConcorrendo7073
EDSON RODRIGUESConcorrendo7012
EDUARDO PEREIRAConcorrendo7069
ELENICE SOUZAConcorrendo7031
ELIAS FERREIRAConcorrendo7048
EMERSON SANTOSConcorrendo7058
ERICA MARIAConcorrendo7035
FABIO SANTOSConcorrendo7062
FELIPE AUGUSTOConcorrendo7030
FERNANDO ALVESConcorrendo7018
FRANCISCO SILVAConcorrendo7056
GABRIEL SANTOSConcorrendo7024
GERALDO LIMAConcorrendo7064
GILSON OLIVEIRAConcorrendo7036
GUSTAVO SILVAConcorrendo7047
HELENA MARIAConcorrendo7027
ISABEL CRISTINAConcorrendo7072
JOAO BATISTAConcorrendo7052
JOSE CARLOSConcorrendo7008
JULIO CESARConcorrendo7046
LEANDRO SILVAConcorrendo7037
LEONARDO SANTOSConcorrendo7019
LUCAS ALMEIDAConcorrendo7028
LUIZ FERNANDOConcorrendo7054
MARCELO ALVESConcorrendo7021
MARIA JOSEConcorrendo7067
MARINA SILVAConcorrendo7043
MAURO RIBEIROConcorrendo7034
MICHELE SANTOSConcorrendo7061
NATALIA OLIVEIRAConcorrendo7051
NELSON PEREIRAConcorrendo7009
PAULO HENRIQUEConcorrendo7074
PEDRO SILVAConcorrendo7014
RAFAEL OLIVEIRAConcorrendo7032
RAIMUNDO SOUZAConcorrendo7041
RENATO ALVESConcorrendo7053
RICARDO SANTOSConcorrendo7029
ROBERTO SILVAConcorrendo7068
RODRIGO SANTOSConcorrendo7005
ROGERIO OLIVEIRAConcorrendo7059
SANDRA ALVESConcorrendo7016
SERGIO SILVAConcorrendo7003
SILVIA MARIAConcorrendo7023
TARCISIO FERREIRAConcorrendo7049
VALERIA SOUZAConcorrendo7006
VANDERLEI SANTOSConcorrendo7065
VICTOR HUGOConcorrendo7026
WALTER SILVAConcorrendo7002
WILLIAM SANTOSConcorrendo7057
WILSON OLIVEIRAConcorrendo7004

Candidatos a deputado federal pelo DC

NomeSituaçãoNúmero
ABIGAIL MARIAConcorrendo2700
ADRIANO PEREIRAConcorrendo2733
ALEXANDRE RODRIGUESConcorrendo2711
ALFREDO SANTOSConcorrendo2740
ALICE CRISTINAConcorrendo2722
AMILTON SILVAConcorrendo2735
ANDERSON SOUZAConcorrendo2744
ANGELA MARIAConcorrendo2718
ANTONIO FERREIRAConcorrendo2728
ARNALDO LIMAConcorrendo2741
BENEDITO SILVAConcorrendo2730
BRUNO CARLOSConcorrendo2724
CARLOS ROBERTOConcorrendo2705
CASSIA REGINAConcorrendo2714
CELIO SANTOSConcorrendo2731
CLAUDIO SILVAConcorrendo2725
CRISTIANO ALVESConcorrendo2736
DANIELA SOUZAConcorrendo2710
DAVI RODRIGUESConcorrendo2742
EDGAR OLIVEIRAConcorrendo2707
EDUARDO SILVAConcorrendo2738
ELISANGELA MARIAConcorrendo2717
ELISEU SANTOSConcorrendo2721
FABIO LIMAConcorrendo2703
FERNANDO CARLOSConcorrendo2745
FRANCISCO ALVESConcorrendo2726
GERALDO SILVAConcorrendo2709
GILBERTO SANTOSConcorrendo2732
GISELE MARIAConcorrendo2743
GUSTAVO ALVESConcorrendo2704
HELIO RODRIGUESConcorrendo2720
ISMAEL SILVAConcorrendo2737
JOAO PAULOConcorrendo2713
JOSE LUIZConcorrendo2702
JULIANA SILVAConcorrendo2719
LEANDRO SANTOSConcorrendo2739
LUCAS RIBEIROConcorrendo2715
LUIZ ANTONIOConcorrendo2746
MARCELO RODRIGUESConcorrendo2706
MARCOS ALVESConcorrendo2734
MARIA DE FATIMAConcorrendo2727
MARIO SILVAConcorrendo2716
MAURO SANTOSConcorrendo2708
NELSON RODRIGUESConcorrendo2747
NILTON SILVAConcorrendo2712
OSVALDO SANTOSConcorrendo2729
PAULO ROBERTOConcorrendo2748
PEDRO ALVESConcorrendo2701
RAFAEL SANTOSConcorrendo2723
REGINALDO SILVAConcorrendo2749
RENATO RODRIGUESConcorrendo2750
RICARDO ALVESConcorrendo2751
ROBERTO SANTOSConcorrendo2752
RODRIGO SILVAConcorrendo2753
ROGERIO SANTOSConcorrendo2754
SANDRA SILVAConcorrendo2755
SERGIO ALVESConcorrendo2756
SILVANA RODRIGUESConcorrendo2757
SIMONE SANTOSConcorrendo2758
TATIANA SILVAConcorrendo2759
VALDIR ALVESConcorrendo2760
VERA RODRIGUESConcorrendo2761
VITOR SANTOSConcorrendo2762
WAGNER ALVESConcorrendo2763
WILLIAM RODRIGUESConcorrendo2764
WILSON SANTOSConcorrendo2765
YASMIN SILVAConcorrendo2766
ZULEICA SANTOSConcorrendo2767
ADEMIR RODRIGUESConcorrendo2768
ALCIDES ALVESConcorrendo2769
ANTONIO LUIZConcorrendo2770
CARLOS SILVAConcorrendo2771
DOMINGOS SANTOSConcorrendo2772
EDSON ALVESConcorrendo2773
FERNANDO SILVAConcorrendo2774
GERALDO RODRIGUESConcorrendo2775

Candidatos a deputado federal pelo DEMOCRATA

NomeSituaçãoNúmero
ADEMIR GOMESConcorrendo2501
ALEXANDRE GOMESConcorrendo2502
ALICE ALVESConcorrendo2503
ANTONIO GOMESConcorrendo2504
CARLOS GOMESConcorrendo2505
EDUARDO GOMESConcorrendo2506
FERNANDO GOMESConcorrendo2507
GABRIEL GOMESConcorrendo2508
GERALDO GOMESConcorrendo2509
JOAO GOMESConcorrendo2510
JOSE GOMESConcorrendo2511
LUIZ GOMESConcorrendo2512
MARCELO GOMESConcorrendo2513
MARCOS GOMESConcorrendo2514
PAULO GOMESConcorrendo2515
PEDRO GOMESConcorrendo2516
RAFAEL GOMESConcorrendo2517
REGINALDO GOMESConcorrendo2518
RENATO GOMESConcorrendo2519
RICARDO GOMESConcorrendo2520
ROBERTO GOMESConcorrendo2521
RODRIGO GOMESConcorrendo2522
ROGERIO GOMESConcorrendo2523
SANDRO GOMESConcorrendo2524
SERGIO GOMESConcorrendo2525
SILVIO GOMESConcorrendo2526
VANDERLEI GOMESConcorrendo2527
WILSON GOMESConcorrendo2528

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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