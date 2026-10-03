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Confira os números dos candidatos para Senador em São Paulo

Eleitor terá que escolher dois senadores

Escrito por Anny Malagolini
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Os eleitores de São Paulo terão de escolher dois candidatos ao Senado Federal nas Eleições 2026. Neste ano, duas das três cadeiras destinadas ao Estado estarão em disputa. Em todo o país, serão eleitos 54 senadores, sendo dois por unidade da Federação.

A votação do primeiro turno está marcada para 4 de outubro de 2026. Na urna eletrônica, o eleitor fará dois votos para o Senado, em momentos diferentes: primeiro para uma das vagas e depois para a segunda. O TSE orienta que sejam escolhidos candidatos diferentes; se a mesma pessoa for digitada nas duas oportunidades, o segundo voto será considerado nulo.

Candidatos ao Senado em São Paulo

Entre os nomes que aparecem na relação estão André do Prado e Guilherme Derrite, da federação Coragem para Seguir Avançando; Dra. Eliana Ferreira e Weller Gonçalves, do PSTU; Ednelson Cesaretti, do PCO; Geraldo Rufino, do Podemos (PODE); e Guto Schiavetto, do Missão. A lista também incluí Maíra de Souza e Marcio Alves, da UP; Marina Silva e Simone Tebet, da federação Desperta São Paulo; Petter Maahs, do PCB; Ricardo Salles, do Novo; Soninha Francine, da Federação PSDB Cidadania; e William Teixeira, do Agir.

Veja os números:

  • André do Prado — André Luis do Prado — Coragem para Seguir Avançando — Concorrendo — 222
  • Dra. Eliana Ferreira — Eliana Lucia Ferreira — PSTU — Concorrendo — 161
  • Ednelson Cesaretti — Ednelson Cesaretti — PCO — Inapto — 290
  • Geraldo Rufino — Geraldo Aristides Rufino — PODE — Concorrendo — 200
  • Guilherme Derrite — Guilherme Muraro Derrite — Coragem para Seguir Avançando — Concorrendo — 111
  • Guto Schiavetto — Ricardo Augusto Mangue Schiavetto — Missão — Inapto — 144
  • Guto Schiavetto — Ricardo Augusto Mangue Schiavetto — Missão — Concorrendo — 144
  • Maíra de Souza — Maíra Dias de Souza — UP — Concorrendo — 808
  • Marcio Alves — Marcio Alves dos Santos — UP — Concorrendo — 800
  • Marina Silva — Maria Osmarina Marina da Silva Vaz de Lima — Desperta São Paulo — Concorrendo — 180
  • Petter Maahs — Petter Maahs da Silva — PCB — Concorrendo — 211
  • Salles — Ricardo de Aquino Salles — Novo — Inapto — 300
  • Simone Tebet — Simone Nassar Tebet Rocha — Desperta São Paulo — Concorrendo — 400
  • Soninha Francine — Sonia Francine Gaspar Marmo — Federação PSDB Cidadania (PSDB/Cidadania) — 232
  • Weller Gonçalves — Weller Pereira Gonçalves — PSTU — Concorrendo — 160
  • William Teixeira — William Teixeira de Oliveira — Agir — Concorrendo — 360

O que faz um Senador?

Cada unidade da Federação possui três senadores, com mandatos de oito anos. Diferentemente dos deputados, que são eleitos pelo sistema proporcional, os senadores são escolhidos pelo sistema majoritário. Entre suas atribuições, estão a participação na elaboração das leis federais e competências exclusivas previstas na Constituição, como o julgamento de determinadas autoridades em crimes de responsabilidade e a aprovação de indicações para cargos como ministros do Supremo Tribunal Federal.

Na hora de votar, é importante prestar atenção: serão dois votos diferentes para vaga. O voto para senador é nominal e o número do candidato é composto por três dígitos. Diferentemente das eleições proporcionais, não é permitido votar apenas no número do partido. Se o eleitor digitar apenas o número de legenda (dois dígitos), a urna eletrônica não permitirá o prosseguimento da votação, sendo a pessoa obrigada a digitar os três dígitos. Caso prossiga com um número inválido, o voto será considerado nulo para o cargo.

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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