DCI SP

Veja o números dos candidatos a Deputado Estadual de São Paulo e faça sua colinha

Primeiro turno acontece no domingo, dia 4 de outubro de 2026

Escrito por Anny Malagolini
candidatos a Deputado Estadual de São Paulo Foto: Agência Brasil
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

As Eleições 2026 terão 1.432 candidatos a deputado estadual em São Paulo, conforme a lista do TSE, distribuídos entre 22 partidos e federações. Os nomes estão organizados de acordo com a legenda ou federação pela qual disputam uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Entre as siglas e federações presentes na relação estão PSB, Republicanos, DC, MDB, Mobiliza, PL, Federação PSOL Rede, Podemos, Agir, Missão, Federação Renovação Solidária, PDT, Federação União Progressista, Federação Brasil da Esperança, PSD, Avante, Novo, Federação PSDB Cidadania, Democrata, PCO, PSTU e UP.

A relação reúne candidatos com diferentes situações eleitorais. Na lista consultada, há nomes com situação registrada como “Concorrendo” e outros classificados como “Inapto”. A situação da candidatura pode ser consultada e acompanhada no sistema oficial da Justiça Eleitoral.

Confira: ordem da votação eleições

Candidatos a deputado estadual pelo PSB

CandidatoSituaçãoNúmero
Abdul JarourConcorrendo40999
Abidan HenriqueConcorrendo40000
Agnaldo AraujoConcorrendo40234
ÁguiaInapto40050
Ailton da FarmáciaConcorrendo40555
Alice PeliçarioConcorrendo40333
André GaettaConcorrendo40088
Andréia PratesConcorrendo40757
Anizia MottaConcorrendo40101
Augusto GuerraConcorrendo40217
Caio FrançaConcorrendo40640
Carlão CocalConcorrendo40006
Carlos AlbertoConcorrendo40180
Carmen SilvaConcorrendo40300
Carol ParaíbaConcorrendo40001
Carteiro ÉbionConcorrendo40227
Chico LocoConcorrendo40220
Cícero JoãoConcorrendo40888
Corrêa ProteçãoConcorrendo40193
De PaulaConcorrendo40678
Dr. BonassaConcorrendo40015
Dr. Fernando GomesConcorrendo40004
Dr. Mário TassinariConcorrendo40022
Dr. Silas PedroConcorrendo40007
Dra. GraziConcorrendo40500
Dra. Juliana MunizConcorrendo40192
Dra. Sandra MarquesConcorrendo40010
Dra. Thais ViottoConcorrendo40018
Ednei ValêncioConcorrendo40622
Edvaldo BarrocaConcorrendo40401
Emerson OlhoConcorrendo40360
Fábio JabaConcorrendo40111
Fabio SimãoConcorrendo40030
G DantasConcorrendo40014
Gabriel BelémConcorrendo40123
Garcia do SkateConcorrendo40411
Geraldo RibeiroConcorrendo40026
Gi de AlencarConcorrendo40091
Helen PatríciaConcorrendo40567
Itamar TavaresConcorrendo40008
Ivone FernandesConcorrendo40002
Iyá Fernanda de MoraesConcorrendo40969
Jonas WagnerConcorrendo40404
Juliana K MachadoConcorrendo40120
Juninho BoiConcorrendo40103
Lari AgostiniConcorrendo40321
Leilane SabatiniConcorrendo40222
Léo ÁquillaConcorrendo40700

Candidatos a deputado estadual pelo PSD

CandidatoNúmero
Alessandro do Cpp55548
Alessandro Fattioli55880
Aline Torres55900
Analice Fernandes55455
Andréa Viegart Coletivo Animal55505
Antonio Carlos da Silva55556
Barros Munhoz55855
Brazolin Anjo do Esporte55005
Bruna Perissinotto55444
Cabo Samuel55033
Caio Aoqui55300
Caio Matheus55111
Capitão Belarmino55040
Carla Morando55155
Carlos Cunha55054
Charles Medeiros55645
Clau Camargo55655
Claudio Apolinario55722
Cláudio Sorocaba55675
Clovis Volpi55088
Coronel Helena Reis55190
Dartanhan de Campos55566
Dazio Vasconcelos55355
Delegada Júlia Nunes55789
Delegada Raquel55550
Delegada Rossana Camacho55551
Delegado André Pereira55700
Dilador55235
Dirceu Dalben55456
Dr Agnaldo Piscopo55192
Dr. Adriano Santos55333
Dr. Fernando Piffer55545
Dr. Garrido55369
Dra. Adriana Machado55533
Eloisa Coronado55020
Embaixador Garcia55322
Eng. Renato Archanjo55888
Everton Ferreira55015
Fabio Villa Verde55335
Faouaz Taha55011
Felipe Rodomonte55599
Fernando Cunha55558
Fernando M. Russo55133
Filipe Linares55552
Flávia Lancha55255
Geleia Protetor55222
Geórgia Sales55123
Goulart55800
Gustavo Reis55955
Jorge da Farmacia55858
Junior Rodrigues55321
Kinho55099
Levi da Hora55077
Lucas Mourão55500
Lucas Pocay55755
Lúcia Rosim55001
Mara Gabrilli55177
Márcio Nakashima55678
Maria Lúcia Amary55010
Marli Moretti55575
Marquito do Ratinho55050
Marta Costa55400
Mauro Bragato55125
Miriam Ribas55188
Monica Rosenberg55018
Nego55850
Nelson Hossri55022
Orlando Jr55120
Pardini55014
Paula Lemos55588
Pernoca55999
Professor Anderson Guimaraes55200
Professora Fernanda Gabriela55021
Professora Iolanda Ruas55044
Professora Rosemary55012
Rafael Silva Jr55055
Regilene Souza55066
Ricardo Japa55511
Rita Passos55510
Rita Tonielo55600
Rodolfo Fanganiello55345
Rogerio Nogueira55555
Rômulo Rippa55025
Samurai Caçador – Dr Mardqueu55357
Silvio Oliveira55100
Silvio Sanzone da Metropolitan55151
Supervisora Vanilda55565
Thales Gabriel55777
Thammy Miranda55000
Tripoli55065
Wagnão55250
Ze de Lima55150
Zé do Peixe55007

Candidatos a deputado estadual pelo Republicanos

CandidatoSituaçãoNúmero
AbelardoConcorrendo10900
Alessandra MattosConcorrendo10118
Ana MondiniConcorrendo10258
Andréa da SaúdeConcorrendo10180
Bombeiro Flavio SantosConcorrendo10193
Bruna FurlanConcorrendo10010
Dani Dias da RádioConcorrendo10002
Danilo CampettiConcorrendo10222
DemolidorConcorrendo10963
Dennis GuerraConcorrendo10910
Dr Filipe FornariConcorrendo10789
Dr ThiagoConcorrendo10567
Dr. AmiltonConcorrendo10777
Dra CristianyConcorrendo10444
Dra. MayraConcorrendo10888
Edna MacedoConcorrendo10456
Elizângela GonçalvesConcorrendo10520
Elton CarvalhoConcorrendo10192
Ely SantosConcorrendo10023
Fábio ArrudaConcorrendo10235
Fabio SoaresConcorrendo10741
Felipe CarmonaConcorrendo10122
Fernanda TorresConcorrendo10654
Gilmaci SantosConcorrendo10123
Glaucia BereniceConcorrendo10012
GondimConcorrendo10600
GraçaConcorrendo10255
Higor DiegoConcorrendo10200
Índio SilvaConcorrendo10700
Jacqueline BatistaConcorrendo10511
Johny SantosConcorrendo10500
Jorge Wilson Xerife ConsumidorConcorrendo10000
Juliana PiresConcorrendo10298
Julinho FuzariConcorrendo10680
Lazaro BarrosConcorrendo10333
Lucas CardosoConcorrendo10153
Marcello BarbosaConcorrendo10522
Marcia CarusoConcorrendo10400
Márcio CabeçaConcorrendo10678
Marcus AzevedoInapto10033
Maria ConstantinoConcorrendo10018
MinattiConcorrendo10990
MolinaConcorrendo10999
Natalia BurianConcorrendo10020
Ortiz JúniorConcorrendo10022
Paulo Correa JrConcorrendo10699
Paulo MiyasiroConcorrendo10234
PetalaConcorrendo10102
Policial Major SérgioConcorrendo10221
Pr Jonathan SantosConcorrendo10021
Rafael de AngeliConcorrendo10377
Renata SeneConcorrendo10100
Robson CristianoConcorrendo10987
Rodrigo NovelliConcorrendo10300
Rui AlvesConcorrendo10111
Sargento FernandesConcorrendo10099
Sargento Rogério PáduaConcorrendo10017
Sebastião SantosConcorrendo10321
Sérgio ZagarinoConcorrendo10110
Tenente Celsinho RussomannoConcorrendo10001
Tenente MareraInapto10367
TutinhoConcorrendo10550
Vanessa GuariConcorrendo10101
Vânia da PaixãoConcorrendo10776
Vinicius AithConcorrendo10555
Wandenberg o EscribaConcorrendo10007
Wesley Casa ForteConcorrendo10190

FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas)

CandidatoSituaçãoNúmero
Albertinho MalufConcorrendo11011
Alessandro MartinsConcorrendo44500
Alexandre LeiteConcorrendo44250
Altobeli SilvaConcorrendo44023
Alzair da SaúdeConcorrendo44456
Andre FerminoConcorrendo11444
André TrindadeConcorrendo44016
Cabo MullerConcorrendo11010
Camila GodoiConcorrendo44123
Cantor Alisson SantosConcorrendo11222
Carla PrataConcorrendo44200
Cassiano PelegriniConcorrendo44156
Catia TappiConcorrendo11077
Cesar BomfimConcorrendo11084
Chiquinha do GrajauConcorrendo11411
Clodoaldo Dias GuimarãesConcorrendo11711
Daniel SoaresConcorrendo44111
Danilo JoanConcorrendo11111
Debora MarcondesConcorrendo11500
Decio MarmirolliConcorrendo44678
Delegada Liliane DorettoConcorrendo44566
Delegada Maria CorsatoConcorrendo44004
Delegado MesquitaConcorrendo11000
Delegado OlimConcorrendo11777
Detetive SabrinaConcorrendo11007
Diogo Faixa AzulConcorrendo44056
Douglas GarciaConcorrendo44555
Dr RafuConcorrendo11999
Dr. CássioConcorrendo11200
Dr. João MartinsConcorrendo11211
Dr. Márcio LindosoConcorrendo44777
Dr. SauloConcorrendo44445
Dra Telma RodolphoConcorrendo11101
Dra. Carla BaroniConcorrendo11199
Dulce RitaConcorrendo44400
Edicarlos VieiraConcorrendo44333
Edilene LuraConcorrendo44466
Edson GiriboniConcorrendo44001
Eliane PachecoConcorrendo11221
Enfermeiro Wagner BatistaConcorrendo44240
Felipe FrancoConcorrendo44007
Fernando MansoConcorrendo11253
Fuinha Robson CalabianquiConcorrendo44011
Girlei MarconiConcorrendo44422
Guilherme PuglieseConcorrendo44100
João Donizeti Líder do MangaConcorrendo44010
Joao Vitor MartinsInapto11110
Josef BorgesConcorrendo11112
Leandro CesarConcorrendo44012
LiberatoConcorrendo44523
Lisa do Meio AmbienteConcorrendo44019
Luciana LippiConcorrendo44300
Luciano SilvaConcorrendo11234
Lucimara do PovaoConcorrendo11789
Major NetoConcorrendo44193
Malcon MazzucattoConcorrendo44222
Manoel MarcosConcorrendo11012
Marcelo KuruInapto11321
Márcia RebeschiniConcorrendo44190
Marlon LuzConcorrendo44567
Matheus SerafimConcorrendo11333
Mauro NevesConcorrendo11193
MiltãoConcorrendo44033
Missionaria Cassia CoguetoConcorrendo11700
Mônica CuryConcorrendo44220
Neidoca Gente da GenteConcorrendo44205
Paulo VenceslauConcorrendo11100
Polaco MouraConcorrendo11555
Pr Adilson BrandãoConcorrendo44744
Prof ToziConcorrendo44447
Professor VicenteConcorrendo11678
Professora Rô LopesConcorrendo44321
Rafa ZimbaldiConcorrendo44000
Rafael SaraivaConcorrendo44077
RogerinhoConcorrendo11022
Santiago AngeloConcorrendo11123
Sargento CastroConcorrendo11911
Sheik Rodrigo JalloulConcorrendo44248
Solange FreitasConcorrendo44044
Soldado Letícia AssisConcorrendo11180
Soninha de SaúdeConcorrendo11456
Telhadinha – Capitão TelhadaConcorrendo11190
Tenente Paulo KobayashiConcorrendo11002
Toninho MittrasConcorrendo44888
Vanderlei da PenalConcorrendo44789
Viviane TrombiniConcorrendo11888

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV)

CandidatoSituaçãoNúmero
Alessandro Cultura VivaConcorrendo13000
Aloísio Gama de SantanaConcorrendo13513
Álvaro JeronymoConcorrendo43123
Ana PeruginiConcorrendo13121
Antonio CoelhoConcorrendo13021
BarbaConcorrendo13110
Bete SiraqueConcorrendo13313
Beth SahaoConcorrendo13456
Bispa ZildeneConcorrendo13132
CamposConcorrendo13130
Carlos AquinoConcorrendo13231
Chell OliveiraConcorrendo13333
Chico do SettaportConcorrendo13678
Clara SousaConcorrendo13103
Claudinho OuvidorConcorrendo13777
Claudio ItaveráConcorrendo13200
DeusdeteInapto13910
DonatoConcorrendo13700
Duda HidalgoConcorrendo13180
Eduardo SuplicyConcorrendo13133
Emerson OsascoConcorrendo65777
EmídioConcorrendo13131
Enio TattoConcorrendo13114
Estela AlmagroConcorrendo13258
Esther MoraesConcorrendo43043
Eugenio SaidConcorrendo13007
Fábio SellesConcorrendo13321
Fernanda CurtiConcorrendo13813
Gil do PovoConcorrendo13510
Givanildo GonçalvesConcorrendo13190
Guilherme BiancoConcorrendo65000
Gustavo PettaConcorrendo65656
Isabelly CarvalhoConcorrendo13013
Jaque MedeirosConcorrendo13111
Jessy DayaneConcorrendo13713
João Paulo RilloConcorrendo13622
Joaquim Pé Na PortaConcorrendo13001
Jorge do CarmoConcorrendo13800
JosaConcorrendo13616
Jotta MelloConcorrendo13033
Juliana FragaConcorrendo13222
Keila PereiraConcorrendo65400
Leandro SoaresConcorrendo13290
Leci BrandãoConcorrendo65035
Leonardo GrandiniConcorrendo13633
Luiz FernandoConcorrendo13134
Marcelo SeminaldoConcorrendo13588
MarcolinoConcorrendo13310
Maria MouraConcorrendo13135
Maria PaulaConcorrendo13116
MauriciConcorrendo13011
Mauro VeracidadeConcorrendo13888
Meire SilvaConcorrendo13113
Mestre EduardoConcorrendo13213
Neon CunhaConcorrendo13913
Newton LimaConcorrendo13050
Noemia OliveiraConcorrendo13005
Patricia AguiarConcorrendo13300
Paulo FioriloConcorrendo13613
Pedro BigardiConcorrendo65123
Perla MüllerConcorrendo13026
Prof. Marcelo YoshidaConcorrendo13019
Profa Ana OlindaConcorrendo13160
Professor AgnérioConcorrendo13601
Professor João TodyInapto13999
Professor JustinoConcorrendo13611
Professora BebelConcorrendo13123
Professora JulianaConcorrendo13900
Professora MarianaConcorrendo13147
Professora Najara CostaConcorrendo65180
Professora PriscilaConcorrendo13500
Psicólogo Marcos VargasConcorrendo13024
Ricardo AlessandroConcorrendo13100
Rodrigo MarConcorrendo13644
Rodrigo ValverdeConcorrendo13600
Rogério MunhozInapto13030
RômuloConcorrendo13789
Rosângela SantosConcorrendo13400
Roseli RodriguesConcorrendo13077
Sérgio José CustódioConcorrendo13099
Silvano PortoConcorrendo13988
Simão PedroConcorrendo13555
TagaConcorrendo13580
Thainara FariaConcorrendo13016
Thálitha BarbozaConcorrendo13680
Willian SouzaConcorrendo13101

MDB — 91 candidatos

CandidatoSituaçãoNúmero
Adalberto FreitasConcorrendo15707
Airton PortoConcorrendo15800
Alexandra CohenConcorrendo15073
Alliny SartoriConcorrendo15333
Anderson HenriqueConcorrendo15152
Andre CokitoConcorrendo15011
Bete WelshConcorrendo15022
Caio do Vovô AnésioConcorrendo15017
Carol do PenteadoConcorrendo15003
CarusoConcorrendo15000
Chapinha da VelaConcorrendo15026
Chris RamosConcorrendo15715
Dani FrançaConcorrendo15455
Delegada Olívia FonsecaConcorrendo15180
Delegada SatoConcorrendo15515
Diretor Elias JuniorConcorrendo15190
Dr Marcelo RossiConcorrendo15580
Dr Raphael FissoreConcorrendo15551
Dr. Eduardo NobregaConcorrendo15150
Dra Marcia TapiglianiConcorrendo15159
Dra VeruskaConcorrendo15177
Edson FerrazConcorrendo15555
Eduardo OrtizConcorrendo15111
Eduardo SalemConcorrendo15077
Emerson dConcorrendo15047
Erick LeviConcorrendo15019
Fabio BelliConcorrendo15477
Fernando GomesConcorrendo15122
Fernando MonstrinhoConcorrendo15183
FlaviusConcorrendo15090
George HatoConcorrendo15622
Geraldo NunesConcorrendo15400
Gessica FerreiraInapto15858
Guilherme MumuInapto15788
Itamar BorgesConcorrendo15300
Iva BatistaConcorrendo15156
Izaias SantanaConcorrendo15012
Jailton RaposoConcorrendo15151
Jardel BarrosConcorrendo15080
Joselito SousaConcorrendo15153
Josué do CangaíbaConcorrendo15213
Juarez PereiraConcorrendo15440
Julinho CasaresConcorrendo15050
Julio MendesConcorrendo15321
Jupira AraujoConcorrendo15312
Kauê da GenteConcorrendo15010
Konstantino AtanConcorrendo15233
LeãoConcorrendo15222
Léo OliveiraConcorrendo15123
Maira BandeiraConcorrendo15331
Marcelo BudokanConcorrendo15888
Marcelo PolegarConcorrendo15084
Marcos ZerbiniConcorrendo15780
Mm Cuidando de Quem CuidaConcorrendo15002
Mussa CalilConcorrendo15215
Neri da HabitaçãoConcorrendo15099
Nerivan SilvaConcorrendo15745
Nilton MoraisConcorrendo15772
Orlando PesotiConcorrendo15615
Pastor Edimar RibeiroConcorrendo15100
Pastor Rogerio da QuitandaConcorrendo15444
Pastora Keller FariasConcorrendo15200
Pastora NeiaInapto15316
Paulo VicenteConcorrendo15815
Pr Andre BuenoConcorrendo15777
PradoConcorrendo15500
PretuscoConcorrendo15013
Priscila CavalcanteConcorrendo15818
Prof. Celso JesusConcorrendo15789
Profa. Adriana VasconcellosConcorrendo15556
Professora Rosiane SantosConcorrendo15133
Regina NunesConcorrendo15115
Reinaldo AlguzConcorrendo15363
RicardinhoConcorrendo15015
Rita GuedesConcorrendo15360
Roberto CamargoConcorrendo15315
Rodrigo MartinsInapto15330
SalmaConcorrendo15525
Sandra SantanaConcorrendo15456
SaraConcorrendo15915
Serginho de PaulaConcorrendo15557
Soraia MartinsConcorrendo15327
Tania Sinal Verde PcdConcorrendo15051
Thuane DuranConcorrendo15057
Victor do Marilia Ao ContrárioConcorrendo15415
VirginelliConcorrendo15678
Viviane AlvesConcorrendo15182
Wallace BrunoConcorrendo15007
Zezinho ConsideradoConcorrendo15999
Zoraida LobatoConcorrendo15060

PL

CandidatoSituaçãoNúmero
Adolfo PadilhaConcorrendo22018
Alex MadureiraConcorrendo22777
Ana Paula KuznierConcorrendo22020
Andréa SouzaConcorrendo22678
Antonia de JesusConcorrendo22456
Bruno MouraConcorrendo22044
Bruno ZambelliConcorrendo22100
Capitão Cacciari AmbientalConcorrendo22181
Capitão MosartConcorrendo22022
Conte LopesConcorrendo22138
Coronel AméricoConcorrendo22025
Coronel FernandoConcorrendo22242
Coronel João ArraisConcorrendo22357
Coronel PaganottoConcorrendo22190
Dani AlonsoConcorrendo22322
Danila AzevedoConcorrendo22112
Danilo BalasConcorrendo22007
Danilo MorgadoConcorrendo22077
Debora PalermoConcorrendo22002
Debora RomaniConcorrendo22232
Delegada GracielaConcorrendo22888
Delegado Helio BressanConcorrendo22580
Delegado HugoConcorrendo22200
Delegado RomaniConcorrendo22600
Delegado Sandro MontanariConcorrendo22230
Dr. IsaelConcorrendo22192
Dr. TedeschiConcorrendo22622
Dra. Carol AmaroConcorrendo22212
Dra. Patricia DelaiConcorrendo22023
Dra. Patricia FeitosaConcorrendo22097
Dra. Taciane Tejo de AzevedoConcorrendo22017
Eduarda CampopianoConcorrendo22011
Elias de MadureiraConcorrendo22577
Fabiana BolsonaroConcorrendo22051
Felipe SertanejoConcorrendo22110
Filipe SabaráConcorrendo22255
Flavio AmaralConcorrendo22695
Franciele VillaConcorrendo22789
Franco SardelliConcorrendo22001
Gilmara GonçalvesConcorrendo22688
Giovanni SanchesConcorrendo22800
Guerli HerzogConcorrendo22042
Isaac AntunesConcorrendo22122
Izaque SilvaConcorrendo22567
Jé – Jeferson ModestoConcorrendo22555
João CésarConcorrendo22030
João PauloConcorrendo22345
Julio CesarConcorrendo22012
Léo NovaisConcorrendo22150
Leticia AguiarConcorrendo22522
LisboaConcorrendo22300
Livia SantosConcorrendo22072
Lucas AmaralConcorrendo22120
Lucas BoveConcorrendo22500
Lucas FloresConcorrendo22747
Major BonfimConcorrendo22266
Malu FernandesConcorrendo22010
Marcelo AguiarConcorrendo22700
Marcelo BolsonaroConcorrendo22202
Marcia do PlConcorrendo22211
Marcos DamasioConcorrendo22222
MazinhoConcorrendo22333
Nando PinheiroConcorrendo22321
Nilce NevesConcorrendo22050
Nina BragaConcorrendo22090
Oseias de MadureiraConcorrendo22223
Paulo KogosConcorrendo22038
Paulo MansurConcorrendo22422
PuginaConcorrendo22822
Ramon LimaConcorrendo22318
ReizinhoConcorrendo22400
Renan PaesConcorrendo22380
Ricardo MadalenaConcorrendo22123
Rodrigo AshiuchiConcorrendo22000
Rodrigo MoraesConcorrendo22411
Rogério FrancoConcorrendo22999
Rosana RabeloConcorrendo22102
Salomão AugustoConcorrendo22225
Samanta BolsonaroConcorrendo22180
Sandra PetittoConcorrendo22256
Sargento GirotoConcorrendo22823
Sonaira FernandesConcorrendo22220
Stella BragaConcorrendo22121
Suélei GonçalvesConcorrendo22744
Tenente BahiaConcorrendo22900
Tenente CoimbraConcorrendo22444
Tenente NiltonConcorrendo22088
Thiago AuricchioConcorrendo22343
Thiago ColpaniConcorrendo22722
Thiaguinho SilvaConcorrendo22055
Thomaz HenriqueConcorrendo22111
Tiago de PaulaConcorrendo22911
Val DemarchiConcorrendo22221
Valeria BolsonaroConcorrendo22922
Zé CarneiroConcorrendo22210

FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE)

CandidatoSituaçãoNúmero
Adriana RebouçasConcorrendo18180
Agripino Bancada Lgbt+Concorrendo50678
Aline LuchettaConcorrendo18999
Bento de JesusConcorrendo18007
Bruno JordaniConcorrendo50014
Carlos GiannaziConcorrendo50789
Carlos Jácomo, o MaquinistaConcorrendo50505
Carolina SimonConcorrendo50180
Chirley PankaráConcorrendo50888
Cida AiresConcorrendo50192
Claudiney GenerosoConcorrendo50321
Claudio Dias de OliveiraConcorrendo50200
Dal SilvaConcorrendo50544
Danilo TorresConcorrendo50101
Danylo AmilcarConcorrendo50009
Débora CamiloConcorrendo50500
Denis GrilloConcorrendo50027
Diogo Trajano da SilvaConcorrendo50150
Dr. Luiz CarvalhoConcorrendo50303
Dr. Marcos CajéConcorrendo50551
Dr. Paulo FlorianoConcorrendo18888
Ediane MariaConcorrendo50110
Ednaldo BispoConcorrendo50670
Eduardo AgualuzConcorrendo18214
Fábio Pereira dos SantosConcorrendo50507
Fernanda GarciaConcorrendo50550
Fernanda SilvaConcorrendo50011
Fernanda SoutoConcorrendo50123
Fernando CanevariConcorrendo18123
Genesio Gente da GenteConcorrendo50121
Genival CalixtoConcorrendo50010
Ghayequer GodoyConcorrendo50950
Gil FreitasConcorrendo50076
Gilberto AlencarConcorrendo50333
Ivo CelsoConcorrendo50250
James GondimConcorrendo50154
Janete PietáConcorrendo18877
Jr. FreitasConcorrendo50013
Keit LimaConcorrendo50300
Luiza ErundinaConcorrendo50555
Marcos MsConcorrendo50299
Mariana ContiConcorrendo50100
Marly CaldasConcorrendo50050
Meg do BrásConcorrendo50222
Mestre ValdenorConcorrendo50074
Monica das PretasConcorrendo50900
MonteiroConcorrendo50001
Pastor Edvaldo GomesConcorrendo50021
Paula da Bancada FeministaConcorrendo50000
Paulo JuventudeConcorrendo50005
Poliana QuirinoConcorrendo50777
Pr. Ricardo Borges PdeoConcorrendo50079
Prof. Fernando OliveiraConcorrendo18000
ProfªjaneConcorrendo50522
Professor Austriqui LucenaConcorrendo50501
Professor Daniel AbranchesConcorrendo50999
Professor Rildo NedsonConcorrendo50111
Professor Rui TorquatoConcorrendo50244
Professora Nidia LimaConcorrendo50796
Professora Revyeux LimaConcorrendo50666
Profº Chico GretterConcorrendo50022
Rafael GonzagaConcorrendo50024
Reina do Coletivo FisioterapiaConcorrendo50133
Rosivaldo MoreiraConcorrendo50444
Sofia FaveroConcorrendo50700
Thiago FreitasConcorrendo18181
Valdemar TchumConcorrendo50456

PODE

CandidatoSituaçãoNúmero
Adrianny VerçosaConcorrendo20331
Alê do PostoConcorrendo20888
Amanda GanemConcorrendo20010
Ana Paula EspinaConcorrendo20999
Ataide TeruelConcorrendo20252
Cabo Jú FigueiredoConcorrendo20180
Carlão CoordenadorConcorrendo20258
Carlão do SocialConcorrendo20030
Chula do JetConcorrendo20041
Clarice GanemConcorrendo20101
Claudinho de SouzaConcorrendo20157
ClodoaldoConcorrendo20033
CoringaConcorrendo20120
Coronel NicotariConcorrendo20009
Dani AndradezConcorrendo20414
Delegado CristianoConcorrendo20001
Delegado DiógenesConcorrendo20003
Diego BoyConcorrendo20202
Dika Xique-XiqueConcorrendo20456
Dineia CardosoConcorrendo20110
Dr. Edson da PaiolConcorrendo20007
Dr. Paulo SerraConcorrendo20259
Dr. Walmir RigueiraConcorrendo20066
Dra. Claudia CamargoConcorrendo20223
Dra. Valéria MessiasConcorrendo20330
Du CazellatoConcorrendo20077
Edu SambistaConcorrendo20666
Elizandra SartinConcorrendo20567
Eloi do FeraConcorrendo20004
Emerson RochaInapto20444
Engenheiro PaulinhoConcorrendo20645
Everson MarcosConcorrendo20254
Fabiana CamarinhaInapto20123
Fabio Faria de SáConcorrendo20520
Fabrício CardosoConcorrendo20321
FascinoConcorrendo20300
Fernando FhConcorrendo20190
Fran BbrooksConcorrendo20124
Fran SilvaConcorrendo20688
Fran VieiraConcorrendo20741
Gabi MagsanConcorrendo20707
Gaby SantosConcorrendo20061
Gilberto PinheiroConcorrendo20150
Guto JoséConcorrendo20620
Ivan SilvaConcorrendo20650
Jhony SasakiConcorrendo20633
Jorginho MotaConcorrendo20014
Junior JrConcorrendo20774
Kaka do AutismoConcorrendo20777
Karin CamargoConcorrendo20026
Leandro BassonConcorrendo20000
LokadoraConcorrendo20234
Luciana MarchesanoConcorrendo20012
Luiz CiriloConcorrendo20020
Luiz ZacariasConcorrendo20206
Madeleine LacskoConcorrendo20800
Maestro Robinho VicenteConcorrendo20017
Marcia FariaConcorrendo20212
Marcinho do PovoConcorrendo20910
Marco CobraConcorrendo20222
Meirieli Freitas TerapeutaConcorrendo20345
Moises PirulitoConcorrendo20400
Monalisa LoboConcorrendo20015
Narciso DespachanteConcorrendo20018
ParraConcorrendo20111
Pastor AnistaldoConcorrendo20147
Patricia LimaConcorrendo20056
Paulinho dos CondutoresConcorrendo20600
Prof. Fabio JorgeConcorrendo20011
Profª Marta MacedoConcorrendo20303
Professora Lu MagalhaesConcorrendo20333
Raphael FerrisConcorrendo20700
Renan OliveiraConcorrendo20900
Renata ConeglianConcorrendo20209
Ricardo FrançaConcorrendo20100
Roberto BaldochiConcorrendo20220
Rodrigo OrtunhoConcorrendo20122
Rodrigo VazConcorrendo20005
Roger GasquesConcorrendo20789
Rogerio LinsConcorrendo20200
Sebastiana TavaresConcorrendo20677
Sônia ModenaConcorrendo20022
Tati da Mais AmorConcorrendo20153
Tati TrancistaConcorrendo20164
Thania Abrantes da Bella BariConcorrendo20991
Tiago PerettoConcorrendo20678
Val AdvogadoConcorrendo20002
Vitão do CachorrãoConcorrendo20555
VitrolinhaConcorrendo20199
William SanchesConcorrendo20260
Yoo Na KimConcorrendo20820

FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania)

CandidatoSituaçãoNúmero
Adriano DiogoConcorrendo45123
Agnaldo MorenoConcorrendo45555
Alexandre FariasConcorrendo45000
Almir AlvesConcorrendo45678
Ana CarolinaConcorrendo45600
André do PradoConcorrendo45656
Antonio NetoConcorrendo45111
Arnaldo JardimConcorrendo45444
Arthur do ValConcorrendo45200
Beto da EscolaConcorrendo45190
Bia DoriaConcorrendo45777
Bruno Covas NetoConcorrendo45045
Caio FrançaConcorrendo45045
Camila GodoiConcorrendo45222
Carlos CezarConcorrendo45666
CezarConcorrendo45333
Claudio PinhoConcorrendo45100
Coronel NishikawaConcorrendo45122
Daniel JoséConcorrendo45001
Delegado Bruno LimaConcorrendo45180
Delegado OlimConcorrendo45777
Dimas RamalhoConcorrendo45007
Dr. José LuizConcorrendo45456
Edson AparecidoConcorrendo45115
Eduardo CuryConcorrendo45500
EdivaldoConcorrendo45400
Elói PietáConcorrendo45150
Fernando CapezConcorrendo45010
Fernando FernandesConcorrendo45151
Fernando HolidayConcorrendo45690
Floriano PesaroConcorrendo45100
Geraldo VinholiConcorrendo45111
Gilberto NascimentoConcorrendo45567
Guilherme GazzolaConcorrendo45250
Heni Ozi CukierConcorrendo45050
IzarConcorrendo45450
João CuryConcorrendo45022
João DoriaInapto45145
Jorge WilsonConcorrendo45180
José SerraConcorrendo45001
Júlio CesarConcorrendo45123
Léo ÁquillaConcorrendo45033
Lucas GonzalezConcorrendo45030
Marcos ZerbiniConcorrendo45780
Maria LuciaConcorrendo45444
MarianaConcorrendo45015
Marquinho ViniciusConcorrendo45170
Matheus BassiConcorrendo45055
Mauro BragatoConcorrendo45125
Miguel HaddadConcorrendo45090
Nelson MarquezelliConcorrendo45101
Orlando MorandoConcorrendo45111
Osvaldo VerginioConcorrendo45180
Paulo SerraConcorrendo45022
Pedro TobiasConcorrendo45025
Professor WalterConcorrendo45100
Rafa ZimbaldiConcorrendo45100
Rafael SilvaConcorrendo45150
Raul MarceloConcorrendo45040
Reinaldo AlguzConcorrendo45123
Ricardo NunesConcorrendo45045
Roberto FreireConcorrendo45000
Rodrigo GarciaConcorrendo45001
Rogério FrancoConcorrendo45010
Sérgio VictorConcorrendo45012
Silvio TorresConcorrendo45013
Soninha FrancineConcorrendo45015
Tião FariasConcorrendo45020
Vanderlei MacrisConcorrendo45030
Vinicius CamarinhaConcorrendo45100
Vitor SapienzaConcorrendo45145
Walter FeldmanConcorrendo45050
Welson GaspariniConcorrendo45055
Zé EduardoConcorrendo45077

MOBILIZA

CandidatoSituaçãoNúmero
Adeildo ReisConcorrendo33077
Adriano OreConcorrendo33011
Ailton CazumbaConcorrendo33033
Albertino da JardinagemConcorrendo33234
Alemão da Vista LindaInapto33040
Alessandra AlvesConcorrendo33290
Andreia FredericoConcorrendo33544
Anilton SantosConcorrendo33044
Anizio RibeiroInapto33666
Boca NervosaConcorrendo33000
Cabo EstelaConcorrendo33020
Carlos CostaInapto33014
Celso AmorimConcorrendo33933
Cicero MacedoInapto33190
Cida NovaisConcorrendo33017
Cintia PereiraConcorrendo33177
Claudia VieiraInapto33588
CruzConcorrendo33777
Daiane SantosConcorrendo33250
Daniel da GenteConcorrendo33133
Dr LuizinhoConcorrendo33022
Dr. Evaldo AlmeidaConcorrendo33555
Dra Rosangela MagliarelliConcorrendo33066
Du da PizzaConcorrendo33222
Edinaldo CarmoConcorrendo33345
Edson SilvaConcorrendo33123
EduardãoConcorrendo33031
Engenheiro Adriano PiresConcorrendo33180
Erika BrandaoConcorrendo33233
Fernando GoleiroInapto33070
Flavio HenriqueConcorrendo33030
Francisco AlvesConcorrendo33027
Francisco JoseConcorrendo33023
Fred WilsonConcorrendo33333
Gato de BotasConcorrendo33193
Gisele CasarinConcorrendo33334
GutierrezInapto33016
HebinhaConcorrendo33599
Jairo MarinhoConcorrendo33099
Jonas MoreiraConcorrendo33888
Josi SantanaConcorrendo33377
Julio C. TonicoConcorrendo33444
KaduConcorrendo33789
Kiel DamascenoConcorrendo33999
Luizinho Paraiba CaminhoneiroConcorrendo33055
LumariaConcorrendo33299
Marcinha AraújoConcorrendo33390
Marcos KohlmannInapto33321
Marinho ZagueiroConcorrendo33100
Misael RodriguesConcorrendo33010
Osmar Angelo o PardalConcorrendo33339
Patrocinio Ramos Causa AnimalConcorrendo33111
Paulo CaineConcorrendo33400
Prª MeireConcorrendo33566
Professora Juliana MachadoConcorrendo33600
Rivelino Pronto FaleiConcorrendo33500
Rivelino Ramalho BnbInapto33700
Ronaldo CostaInapto33456
Rosangela BritoConcorrendo33722
RubervalConcorrendo33200
Santiago “Mestre”Inapto33277
Sheila MacariaInapto33300
Sonia GuerreiroConcorrendo33510
Souza da AssociaçãoConcorrendo33122
Tandão do GloriaConcorrendo33120
Valmir FerreiraConcorrendo33900
Vem Com DiasConcorrendo33332

NOVO

CandidatoSituaçãoNúmero
Alexandra de AbreuConcorrendo30700
Alexandre TabahConcorrendo30020
Amilton AlencarConcorrendo30555
Anderson DamascenoConcorrendo30320
Andressa MayannyConcorrendo30144
Anselmo DuarteConcorrendo30800
Augusto DuarteConcorrendo30633
Beto VazConcorrendo30100
BritoConcorrendo30033
Bruno GodinhoConcorrendo30722
Caio FolhaConcorrendo30321
Carlo CautiConcorrendo30007
Cássia MussuliniConcorrendo30014
CavutoConcorrendo30230
Celina RamalhoConcorrendo30501
Cicinha NevesConcorrendo30025
Coronel PradoConcorrendo30001
Danyelle MottaConcorrendo30005
Delegado Del PoenteConcorrendo30121
Dr Helio KrakauerConcorrendo30018
Dra. Vanessa CustodioInapto30024
Edmilson Fonseca FilhoConcorrendo30044
Eliz TaveiraConcorrendo30400
Elton PondéConcorrendo30004
Emerson RosaConcorrendo30202
Eng. Catharina DonatoConcorrendo30777
Eunice NevesConcorrendo30701
Fernando Bruder da AlphaConcorrendo30150
FilipãoConcorrendo30015
Filipe Brizolla Agora É a HoraConcorrendo30318
Frederico D’AvilaInapto30333
Galego LimaInapto30544
GameiroConcorrendo30533
Gerson PiresConcorrendo30111
Gi da EnfermagemConcorrendo30180
Gilberto SilvaConcorrendo30010
Giovanni NicolettiConcorrendo30900
Gustavo AndolphoConcorrendo30019
Guto FerrariConcorrendo30101
Henrique de OliveiraConcorrendo30221
Henrique KrignerConcorrendo30123
Higmar LopesConcorrendo30222
Igor SanchesConcorrendo30326
Inspetor Márcio SilvaConcorrendo30191
Izaias OliveiraConcorrendo30122
Jadiel MoraesConcorrendo30703
Jucymara RangelConcorrendo30644
Kátia TornelliConcorrendo30456
Lais LimaConcorrendo30334
Larissa SaavedraConcorrendo30067
Lêda PiresConcorrendo30442
Leo ButkiewiczInapto30000
Liliane AlmeidaConcorrendo30457
Lincoln BailhãoConcorrendo30133
Luiz dos CondominiosConcorrendo30088
Major HoioConcorrendo30022
Marcela GomesConcorrendo30330
Marcelo FaroConcorrendo30066
Marcia CapraroConcorrendo30702
Marcos AlcântaraConcorrendo30556
Marcos BillyConcorrendo30050
Marcos HomsiConcorrendo30011
Mari SorianoConcorrendo30070
Miquéias SoaresConcorrendo30077
Monica Cury do NovoConcorrendo30030
Nando Rios SurdoConcorrendo30666
Nelson OliveiraConcorrendo30155
Pastor DirceuConcorrendo30678
Patrícia ModestoConcorrendo30023
Pedro LimaConcorrendo30153
Pedro SuplicyConcorrendo30013
Pr. Chicão AlvesConcorrendo30704
Prof. Haroldo NogueiraConcorrendo30430
Professor TamayoConcorrendo30771
Professora ElisaConcorrendo30012
Rafael IzarConcorrendo30337
Renata Castel-BrancoConcorrendo30002
Renato Vieira 30Concorrendo30026
Ricardo F. RamosConcorrendo30027
Ricardo MeirellesConcorrendo30500
Roberto NascimentoConcorrendo30505
RodiniConcorrendo30888
Ronaldo EstimaConcorrendo30212
Ronaldo GaldinoConcorrendo30445
Sargento ParraConcorrendo30380
Saulo de FreitasConcorrendo30600
Silvia de LucaConcorrendo30200
Sol Villas BoasConcorrendo30017
Tati BronzeConcorrendo30003
Tati MalheirosConcorrendo30130
Thais CamposConcorrendo30707
Thereza Faria LimaConcorrendo30444
TininhaConcorrendo30102
Ton ProêncioConcorrendo30300
Valdivia PassoniConcorrendo30369
Vanessa Santana Mãe LeoaConcorrendo30038
Veterano GimenesConcorrendo30190
Warlei FininhoConcorrendo30789

FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania)

CandidatoSituaçãoNúmero
Alexandre DoriaConcorrendo45545
Ana Carolina SerraConcorrendo45045
Ana Paula HaussauerConcorrendo23230
André BandeiraConcorrendo45000
Angelo Marcio de Jesus SilvaConcorrendo23193
Antonio CamurçaInapto45025
Bahia do Lava RápidoConcorrendo45223
Bia SoaresConcorrendo45221
Bispo Ivan FarmacêuticoConcorrendo45300
Cacá TeixeiraConcorrendo45637
Caio ManiaConcorrendo23777
CarlaConcorrendo45680
Carlos AbranchesConcorrendo23456
Carlos PiresConcorrendo45400
Cido Itaquera UnidaConcorrendo45010
Claudia MartinsConcorrendo45005
Comandante ValadãoConcorrendo45900
Dani MendesConcorrendo45345
Dayane AlvesConcorrendo45456
Dayane MendesConcorrendo45255
Dedé da FolhaConcorrendo23231
Douglas ParaibaConcorrendo45678
Dr. Adilson MedeirosConcorrendo45388
Dr. Anderson VeterinárioInapto45444
Dr. Vinicius CastroConcorrendo45888
Dra Carol TakayamaConcorrendo23333
Dra. Cilene BiomédicaConcorrendo45122
Dra. Damaris MouraConcorrendo45777
Edgar DouradoConcorrendo45800
Edivaldo Meira BatoréConcorrendo45123
Edson FlechaConcorrendo45234
Eloisa do ValConcorrendo45580
Eng. HiltonConcorrendo45077
Engenheiro Helton CostaConcorrendo45011
Fabio KleinConcorrendo45156
Fefel GimenezConcorrendo45179
Felipe PonceConcorrendo45002
Felipe SouzaConcorrendo45788
Fernando Mestre SalaConcorrendo23444
Flavia da NaturologiaConcorrendo45139
Flavio CamposConcorrendo45017
Gideão do AgroConcorrendo45021
GuerreiraConcorrendo45288
Hermano Protetor Causa AnimalInapto45190
Ivani do CruzadoConcorrendo45500
Ivo LeiteConcorrendo23239
Ivone FelippeConcorrendo23100
Jairo da Silva AlvesConcorrendo45455
James LosaccoConcorrendo45012
Jaqueline BuenoConcorrendo45004
João TosiConcorrendo45022
Karen MariaConcorrendo23238
Kelly LimaConcorrendo45428
Kiki BarrosConcorrendo23314
Kiko BeloniConcorrendo23000
Lucas da PrevidênciaConcorrendo45135
Luciano AquinoConcorrendo45700
Márcio da FarmáciaConcorrendo23233
Maria AméliaConcorrendo45333
Maria HelenaConcorrendo45210
Maria Lúcia da Rede SolidáriaConcorrendo45015
Mário Lúcio da ConceiçãoConcorrendo23529
Matheus CarreiroConcorrendo45222
MenezesConcorrendo45001
Mirian BarrosConcorrendo45023
Natalino Tony SilvaConcorrendo45663
Nelson PintoConcorrendo45280
Noemi NonatoConcorrendo45401
Pai Adriano NeresConcorrendo45212
Paloma AntunesConcorrendo45003
Paula MoiséisConcorrendo23016
PinducaConcorrendo45213
Pit Magrin Mãe da NicollyConcorrendo45180
PoetaConcorrendo45200
Poeta Dermeval PereiraInapto45245
Policial Rodolfo DonettiConcorrendo23022
Político Gago – Cláudio GasparConcorrendo45032
Prof. Paulo FariaConcorrendo45999
Professor Alessandro HirataConcorrendo45155
Professora Janaina CalvoConcorrendo45454
Raul VicentiniConcorrendo45450
Rejanio FelixConcorrendo45052
Rodrigo FeitosaConcorrendo23555
Rosangela PereciniConcorrendo45114
SalmeronConcorrendo45555
Sueco GalhardoConcorrendo45369
Teia BarrosConcorrendo23011
Thiago BalderiInapto45007
Thiago SerpaConcorrendo45445
Vagner MalheirosConcorrendo45100
Vanessa Borges LinoConcorrendo45055
Vanessa MaiaConcorrendo45145
Vini OliveiraConcorrendo23234
Walter CiglioniInapto45051
Yann Contra IntolerantesConcorrendo45121

DEMOCRATA — 22 candidatos

CandidatoSituaçãoNúmero
Almiro do ButantãConcorrendo35033
Dr.allan NegreirosConcorrendo35127
Dr.gilmar RochaInapto35555
Edinho SouzaConcorrendo35333
ElizeuInapto35144
Gean CabeleireiroConcorrendo35499
Irene do BrasilInapto35334
João Pedro BarbozaConcorrendo35123
Jose Silva Lima do TransporteInapto35590
Léo das FloresInapto35366
Lindolfo CostaInapto35199
Lu de ParanapiacabaInapto35005
Luckson JosephConcorrendo35111
Milton CardosoInapto35444
Missionária ThainaInapto35000
Robson GaguinhoConcorrendo35188
Sérgio MartinsInapto35007
Silvana do ManacáConcorrendo35022
Thainara GenariConcorrendo35025
Valéria SanchesInapto35222
VanessaInapto35044
WollaceConcorrendo35010

PCO

CandidatoSituaçãoNúmero
Carlos LazaroConcorrendo29229
Clenilza PanatoConcorrendo29129
Douglas MartinsConcorrendo29929
Fabio LuizConcorrendo29029
Francisco MunizConcorrendo29000
Jt SalesConcorrendo29629
Letícia LeonettiConcorrendo29529
MarcãoConcorrendo29292
Márcio RobertoConcorrendo29729
Maria AnitaConcorrendo29829
Maria DiasConcorrendo29329
Stefania do PcoConcorrendo29999
Zé dos ReisConcorrendo29429

PSTU

CandidatoSituaçãoNúmero
Fátima SilvaConcorrendo16123
Profa. FlaviaConcorrendo16000
Wiliam Anticandidato do GoiConcorrendo16016

UP

CandidatoSituaçãoNúmero
Gustavo MatosInapto80123
Julia CachosConcorrendo80000
Lucas da Frente OperáriaConcorrendo80123

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Confira os números dos candidatos para Senador em São Paulo

Confira os números dos candidatos para Senador em São Paulo

ato de Lula na Avenida Paulista

Que horas é o ato de Lula na Avenida Paulista neste sábado (3)?

frente fria

Após onda de calor de 40 °C, frente fria avança e muda o tempo no Brasil

Veja fotos da Lua cheia

Lua cheia viraliza nas redes sociais neste sábado; veja fotos

Festa de Flores e Morangos de Atibaia

Festa de Flores e Morangos de Atibaia: veja programação do último fim de semana

Flávio Bolsonaro quer tirar de Nossa Senhora Aparecida de padroeira

Flávio Bolsonaro vai tirar Nossa Senhora Aparecida de padroeira do Brasil?

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes