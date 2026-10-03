Primeiro turno acontece no domingo, dia 4 de outubro de 2026

Veja o números dos candidatos a Deputado Estadual de São Paulo e faça sua colinha

Veja o números dos candidatos a Deputado Estadual de São Paulo e faça sua colinha

As Eleições 2026 terão 1.432 candidatos a deputado estadual em São Paulo, conforme a lista do TSE, distribuídos entre 22 partidos e federações. Os nomes estão organizados de acordo com a legenda ou federação pela qual disputam uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).

Entre as siglas e federações presentes na relação estão PSB, Republicanos, DC, MDB, Mobiliza, PL, Federação PSOL Rede, Podemos, Agir, Missão, Federação Renovação Solidária, PDT, Federação União Progressista, Federação Brasil da Esperança, PSD, Avante, Novo, Federação PSDB Cidadania, Democrata, PCO, PSTU e UP.

A relação reúne candidatos com diferentes situações eleitorais. Na lista consultada, há nomes com situação registrada como “Concorrendo” e outros classificados como “Inapto”. A situação da candidatura pode ser consultada e acompanhada no sistema oficial da Justiça Eleitoral.

Confira: ordem da votação eleições

Candidatos a deputado estadual pelo PSB

Candidato Situação Número Abdul Jarour Concorrendo 40999 Abidan Henrique Concorrendo 40000 Agnaldo Araujo Concorrendo 40234 Águia Inapto 40050 Ailton da Farmácia Concorrendo 40555 Alice Peliçario Concorrendo 40333 André Gaetta Concorrendo 40088 Andréia Prates Concorrendo 40757 Anizia Motta Concorrendo 40101 Augusto Guerra Concorrendo 40217 Caio França Concorrendo 40640 Carlão Cocal Concorrendo 40006 Carlos Alberto Concorrendo 40180 Carmen Silva Concorrendo 40300 Carol Paraíba Concorrendo 40001 Carteiro Ébion Concorrendo 40227 Chico Loco Concorrendo 40220 Cícero João Concorrendo 40888 Corrêa Proteção Concorrendo 40193 De Paula Concorrendo 40678 Dr. Bonassa Concorrendo 40015 Dr. Fernando Gomes Concorrendo 40004 Dr. Mário Tassinari Concorrendo 40022 Dr. Silas Pedro Concorrendo 40007 Dra. Grazi Concorrendo 40500 Dra. Juliana Muniz Concorrendo 40192 Dra. Sandra Marques Concorrendo 40010 Dra. Thais Viotto Concorrendo 40018 Ednei Valêncio Concorrendo 40622 Edvaldo Barroca Concorrendo 40401 Emerson Olho Concorrendo 40360 Fábio Jaba Concorrendo 40111 Fabio Simão Concorrendo 40030 G Dantas Concorrendo 40014 Gabriel Belém Concorrendo 40123 Garcia do Skate Concorrendo 40411 Geraldo Ribeiro Concorrendo 40026 Gi de Alencar Concorrendo 40091 Helen Patrícia Concorrendo 40567 Itamar Tavares Concorrendo 40008 Ivone Fernandes Concorrendo 40002 Iyá Fernanda de Moraes Concorrendo 40969 Jonas Wagner Concorrendo 40404 Juliana K Machado Concorrendo 40120 Juninho Boi Concorrendo 40103 Lari Agostini Concorrendo 40321 Leilane Sabatini Concorrendo 40222 Léo Áquilla Concorrendo 40700

Candidatos a deputado estadual pelo PSD

Candidato Número Alessandro do Cpp 55548 Alessandro Fattioli 55880 Aline Torres 55900 Analice Fernandes 55455 Andréa Viegart Coletivo Animal 55505 Antonio Carlos da Silva 55556 Barros Munhoz 55855 Brazolin Anjo do Esporte 55005 Bruna Perissinotto 55444 Cabo Samuel 55033 Caio Aoqui 55300 Caio Matheus 55111 Capitão Belarmino 55040 Carla Morando 55155 Carlos Cunha 55054 Charles Medeiros 55645 Clau Camargo 55655 Claudio Apolinario 55722 Cláudio Sorocaba 55675 Clovis Volpi 55088 Coronel Helena Reis 55190 Dartanhan de Campos 55566 Dazio Vasconcelos 55355 Delegada Júlia Nunes 55789 Delegada Raquel 55550 Delegada Rossana Camacho 55551 Delegado André Pereira 55700 Dilador 55235 Dirceu Dalben 55456 Dr Agnaldo Piscopo 55192 Dr. Adriano Santos 55333 Dr. Fernando Piffer 55545 Dr. Garrido 55369 Dra. Adriana Machado 55533 Eloisa Coronado 55020 Embaixador Garcia 55322 Eng. Renato Archanjo 55888 Everton Ferreira 55015 Fabio Villa Verde 55335 Faouaz Taha 55011 Felipe Rodomonte 55599 Fernando Cunha 55558 Fernando M. Russo 55133 Filipe Linares 55552 Flávia Lancha 55255 Geleia Protetor 55222 Geórgia Sales 55123 Goulart 55800 Gustavo Reis 55955 Jorge da Farmacia 55858 Junior Rodrigues 55321 Kinho 55099 Levi da Hora 55077 Lucas Mourão 55500 Lucas Pocay 55755 Lúcia Rosim 55001 Mara Gabrilli 55177 Márcio Nakashima 55678 Maria Lúcia Amary 55010 Marli Moretti 55575 Marquito do Ratinho 55050 Marta Costa 55400 Mauro Bragato 55125 Miriam Ribas 55188 Monica Rosenberg 55018 Nego 55850 Nelson Hossri 55022 Orlando Jr 55120 Pardini 55014 Paula Lemos 55588 Pernoca 55999 Professor Anderson Guimaraes 55200 Professora Fernanda Gabriela 55021 Professora Iolanda Ruas 55044 Professora Rosemary 55012 Rafael Silva Jr 55055 Regilene Souza 55066 Ricardo Japa 55511 Rita Passos 55510 Rita Tonielo 55600 Rodolfo Fanganiello 55345 Rogerio Nogueira 55555 Rômulo Rippa 55025 Samurai Caçador – Dr Mardqueu 55357 Silvio Oliveira 55100 Silvio Sanzone da Metropolitan 55151 Supervisora Vanilda 55565 Thales Gabriel 55777 Thammy Miranda 55000 Tripoli 55065 Wagnão 55250 Ze de Lima 55150 Zé do Peixe 55007

Candidatos a deputado estadual pelo Republicanos

Candidato Situação Número Abelardo Concorrendo 10900 Alessandra Mattos Concorrendo 10118 Ana Mondini Concorrendo 10258 Andréa da Saúde Concorrendo 10180 Bombeiro Flavio Santos Concorrendo 10193 Bruna Furlan Concorrendo 10010 Dani Dias da Rádio Concorrendo 10002 Danilo Campetti Concorrendo 10222 Demolidor Concorrendo 10963 Dennis Guerra Concorrendo 10910 Dr Filipe Fornari Concorrendo 10789 Dr Thiago Concorrendo 10567 Dr. Amilton Concorrendo 10777 Dra Cristiany Concorrendo 10444 Dra. Mayra Concorrendo 10888 Edna Macedo Concorrendo 10456 Elizângela Gonçalves Concorrendo 10520 Elton Carvalho Concorrendo 10192 Ely Santos Concorrendo 10023 Fábio Arruda Concorrendo 10235 Fabio Soares Concorrendo 10741 Felipe Carmona Concorrendo 10122 Fernanda Torres Concorrendo 10654 Gilmaci Santos Concorrendo 10123 Glaucia Berenice Concorrendo 10012 Gondim Concorrendo 10600 Graça Concorrendo 10255 Higor Diego Concorrendo 10200 Índio Silva Concorrendo 10700 Jacqueline Batista Concorrendo 10511 Johny Santos Concorrendo 10500 Jorge Wilson Xerife Consumidor Concorrendo 10000 Juliana Pires Concorrendo 10298 Julinho Fuzari Concorrendo 10680 Lazaro Barros Concorrendo 10333 Lucas Cardoso Concorrendo 10153 Marcello Barbosa Concorrendo 10522 Marcia Caruso Concorrendo 10400 Márcio Cabeça Concorrendo 10678 Marcus Azevedo Inapto 10033 Maria Constantino Concorrendo 10018 Minatti Concorrendo 10990 Molina Concorrendo 10999 Natalia Burian Concorrendo 10020 Ortiz Júnior Concorrendo 10022 Paulo Correa Jr Concorrendo 10699 Paulo Miyasiro Concorrendo 10234 Petala Concorrendo 10102 Policial Major Sérgio Concorrendo 10221 Pr Jonathan Santos Concorrendo 10021 Rafael de Angeli Concorrendo 10377 Renata Sene Concorrendo 10100 Robson Cristiano Concorrendo 10987 Rodrigo Novelli Concorrendo 10300 Rui Alves Concorrendo 10111 Sargento Fernandes Concorrendo 10099 Sargento Rogério Pádua Concorrendo 10017 Sebastião Santos Concorrendo 10321 Sérgio Zagarino Concorrendo 10110 Tenente Celsinho Russomanno Concorrendo 10001 Tenente Marera Inapto 10367 Tutinho Concorrendo 10550 Vanessa Guari Concorrendo 10101 Vânia da Paixão Concorrendo 10776 Vinicius Aith Concorrendo 10555 Wandenberg o Escriba Concorrendo 10007 Wesley Casa Forte Concorrendo 10190

FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas)

Candidato Situação Número Albertinho Maluf Concorrendo 11011 Alessandro Martins Concorrendo 44500 Alexandre Leite Concorrendo 44250 Altobeli Silva Concorrendo 44023 Alzair da Saúde Concorrendo 44456 Andre Fermino Concorrendo 11444 André Trindade Concorrendo 44016 Cabo Muller Concorrendo 11010 Camila Godoi Concorrendo 44123 Cantor Alisson Santos Concorrendo 11222 Carla Prata Concorrendo 44200 Cassiano Pelegrini Concorrendo 44156 Catia Tappi Concorrendo 11077 Cesar Bomfim Concorrendo 11084 Chiquinha do Grajau Concorrendo 11411 Clodoaldo Dias Guimarães Concorrendo 11711 Daniel Soares Concorrendo 44111 Danilo Joan Concorrendo 11111 Debora Marcondes Concorrendo 11500 Decio Marmirolli Concorrendo 44678 Delegada Liliane Doretto Concorrendo 44566 Delegada Maria Corsato Concorrendo 44004 Delegado Mesquita Concorrendo 11000 Delegado Olim Concorrendo 11777 Detetive Sabrina Concorrendo 11007 Diogo Faixa Azul Concorrendo 44056 Douglas Garcia Concorrendo 44555 Dr Rafu Concorrendo 11999 Dr. Cássio Concorrendo 11200 Dr. João Martins Concorrendo 11211 Dr. Márcio Lindoso Concorrendo 44777 Dr. Saulo Concorrendo 44445 Dra Telma Rodolpho Concorrendo 11101 Dra. Carla Baroni Concorrendo 11199 Dulce Rita Concorrendo 44400 Edicarlos Vieira Concorrendo 44333 Edilene Lura Concorrendo 44466 Edson Giriboni Concorrendo 44001 Eliane Pacheco Concorrendo 11221 Enfermeiro Wagner Batista Concorrendo 44240 Felipe Franco Concorrendo 44007 Fernando Manso Concorrendo 11253 Fuinha Robson Calabianqui Concorrendo 44011 Girlei Marconi Concorrendo 44422 Guilherme Pugliese Concorrendo 44100 João Donizeti Líder do Manga Concorrendo 44010 Joao Vitor Martins Inapto 11110 Josef Borges Concorrendo 11112 Leandro Cesar Concorrendo 44012 Liberato Concorrendo 44523 Lisa do Meio Ambiente Concorrendo 44019 Luciana Lippi Concorrendo 44300 Luciano Silva Concorrendo 11234 Lucimara do Povao Concorrendo 11789 Major Neto Concorrendo 44193 Malcon Mazzucatto Concorrendo 44222 Manoel Marcos Concorrendo 11012 Marcelo Kuru Inapto 11321 Márcia Rebeschini Concorrendo 44190 Marlon Luz Concorrendo 44567 Matheus Serafim Concorrendo 11333 Mauro Neves Concorrendo 11193 Miltão Concorrendo 44033 Missionaria Cassia Cogueto Concorrendo 11700 Mônica Cury Concorrendo 44220 Neidoca Gente da Gente Concorrendo 44205 Paulo Venceslau Concorrendo 11100 Polaco Moura Concorrendo 11555 Pr Adilson Brandão Concorrendo 44744 Prof Tozi Concorrendo 44447 Professor Vicente Concorrendo 11678 Professora Rô Lopes Concorrendo 44321 Rafa Zimbaldi Concorrendo 44000 Rafael Saraiva Concorrendo 44077 Rogerinho Concorrendo 11022 Santiago Angelo Concorrendo 11123 Sargento Castro Concorrendo 11911 Sheik Rodrigo Jalloul Concorrendo 44248 Solange Freitas Concorrendo 44044 Soldado Letícia Assis Concorrendo 11180 Soninha de Saúde Concorrendo 11456 Telhadinha – Capitão Telhada Concorrendo 11190 Tenente Paulo Kobayashi Concorrendo 11002 Toninho Mittras Concorrendo 44888 Vanderlei da Penal Concorrendo 44789 Viviane Trombini Concorrendo 11888

FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV)

Candidato Situação Número Alessandro Cultura Viva Concorrendo 13000 Aloísio Gama de Santana Concorrendo 13513 Álvaro Jeronymo Concorrendo 43123 Ana Perugini Concorrendo 13121 Antonio Coelho Concorrendo 13021 Barba Concorrendo 13110 Bete Siraque Concorrendo 13313 Beth Sahao Concorrendo 13456 Bispa Zildene Concorrendo 13132 Campos Concorrendo 13130 Carlos Aquino Concorrendo 13231 Chell Oliveira Concorrendo 13333 Chico do Settaport Concorrendo 13678 Clara Sousa Concorrendo 13103 Claudinho Ouvidor Concorrendo 13777 Claudio Itaverá Concorrendo 13200 Deusdete Inapto 13910 Donato Concorrendo 13700 Duda Hidalgo Concorrendo 13180 Eduardo Suplicy Concorrendo 13133 Emerson Osasco Concorrendo 65777 Emídio Concorrendo 13131 Enio Tatto Concorrendo 13114 Estela Almagro Concorrendo 13258 Esther Moraes Concorrendo 43043 Eugenio Said Concorrendo 13007 Fábio Selles Concorrendo 13321 Fernanda Curti Concorrendo 13813 Gil do Povo Concorrendo 13510 Givanildo Gonçalves Concorrendo 13190 Guilherme Bianco Concorrendo 65000 Gustavo Petta Concorrendo 65656 Isabelly Carvalho Concorrendo 13013 Jaque Medeiros Concorrendo 13111 Jessy Dayane Concorrendo 13713 João Paulo Rillo Concorrendo 13622 Joaquim Pé Na Porta Concorrendo 13001 Jorge do Carmo Concorrendo 13800 Josa Concorrendo 13616 Jotta Mello Concorrendo 13033 Juliana Fraga Concorrendo 13222 Keila Pereira Concorrendo 65400 Leandro Soares Concorrendo 13290 Leci Brandão Concorrendo 65035 Leonardo Grandini Concorrendo 13633 Luiz Fernando Concorrendo 13134 Marcelo Seminaldo Concorrendo 13588 Marcolino Concorrendo 13310 Maria Moura Concorrendo 13135 Maria Paula Concorrendo 13116 Maurici Concorrendo 13011 Mauro Veracidade Concorrendo 13888 Meire Silva Concorrendo 13113 Mestre Eduardo Concorrendo 13213 Neon Cunha Concorrendo 13913 Newton Lima Concorrendo 13050 Noemia Oliveira Concorrendo 13005 Patricia Aguiar Concorrendo 13300 Paulo Fiorilo Concorrendo 13613 Pedro Bigardi Concorrendo 65123 Perla Müller Concorrendo 13026 Prof. Marcelo Yoshida Concorrendo 13019 Profa Ana Olinda Concorrendo 13160 Professor Agnério Concorrendo 13601 Professor João Tody Inapto 13999 Professor Justino Concorrendo 13611 Professora Bebel Concorrendo 13123 Professora Juliana Concorrendo 13900 Professora Mariana Concorrendo 13147 Professora Najara Costa Concorrendo 65180 Professora Priscila Concorrendo 13500 Psicólogo Marcos Vargas Concorrendo 13024 Ricardo Alessandro Concorrendo 13100 Rodrigo Mar Concorrendo 13644 Rodrigo Valverde Concorrendo 13600 Rogério Munhoz Inapto 13030 Rômulo Concorrendo 13789 Rosângela Santos Concorrendo 13400 Roseli Rodrigues Concorrendo 13077 Sérgio José Custódio Concorrendo 13099 Silvano Porto Concorrendo 13988 Simão Pedro Concorrendo 13555 Taga Concorrendo 13580 Thainara Faria Concorrendo 13016 Thálitha Barboza Concorrendo 13680 Willian Souza Concorrendo 13101

MDB — 91 candidatos

Candidato Situação Número Adalberto Freitas Concorrendo 15707 Airton Porto Concorrendo 15800 Alexandra Cohen Concorrendo 15073 Alliny Sartori Concorrendo 15333 Anderson Henrique Concorrendo 15152 Andre Cokito Concorrendo 15011 Bete Welsh Concorrendo 15022 Caio do Vovô Anésio Concorrendo 15017 Carol do Penteado Concorrendo 15003 Caruso Concorrendo 15000 Chapinha da Vela Concorrendo 15026 Chris Ramos Concorrendo 15715 Dani França Concorrendo 15455 Delegada Olívia Fonseca Concorrendo 15180 Delegada Sato Concorrendo 15515 Diretor Elias Junior Concorrendo 15190 Dr Marcelo Rossi Concorrendo 15580 Dr Raphael Fissore Concorrendo 15551 Dr. Eduardo Nobrega Concorrendo 15150 Dra Marcia Tapigliani Concorrendo 15159 Dra Veruska Concorrendo 15177 Edson Ferraz Concorrendo 15555 Eduardo Ortiz Concorrendo 15111 Eduardo Salem Concorrendo 15077 Emerson d Concorrendo 15047 Erick Levi Concorrendo 15019 Fabio Belli Concorrendo 15477 Fernando Gomes Concorrendo 15122 Fernando Monstrinho Concorrendo 15183 Flavius Concorrendo 15090 George Hato Concorrendo 15622 Geraldo Nunes Concorrendo 15400 Gessica Ferreira Inapto 15858 Guilherme Mumu Inapto 15788 Itamar Borges Concorrendo 15300 Iva Batista Concorrendo 15156 Izaias Santana Concorrendo 15012 Jailton Raposo Concorrendo 15151 Jardel Barros Concorrendo 15080 Joselito Sousa Concorrendo 15153 Josué do Cangaíba Concorrendo 15213 Juarez Pereira Concorrendo 15440 Julinho Casares Concorrendo 15050 Julio Mendes Concorrendo 15321 Jupira Araujo Concorrendo 15312 Kauê da Gente Concorrendo 15010 Konstantino Atan Concorrendo 15233 Leão Concorrendo 15222 Léo Oliveira Concorrendo 15123 Maira Bandeira Concorrendo 15331 Marcelo Budokan Concorrendo 15888 Marcelo Polegar Concorrendo 15084 Marcos Zerbini Concorrendo 15780 Mm Cuidando de Quem Cuida Concorrendo 15002 Mussa Calil Concorrendo 15215 Neri da Habitação Concorrendo 15099 Nerivan Silva Concorrendo 15745 Nilton Morais Concorrendo 15772 Orlando Pesoti Concorrendo 15615 Pastor Edimar Ribeiro Concorrendo 15100 Pastor Rogerio da Quitanda Concorrendo 15444 Pastora Keller Farias Concorrendo 15200 Pastora Neia Inapto 15316 Paulo Vicente Concorrendo 15815 Pr Andre Bueno Concorrendo 15777 Prado Concorrendo 15500 Pretusco Concorrendo 15013 Priscila Cavalcante Concorrendo 15818 Prof. Celso Jesus Concorrendo 15789 Profa. Adriana Vasconcellos Concorrendo 15556 Professora Rosiane Santos Concorrendo 15133 Regina Nunes Concorrendo 15115 Reinaldo Alguz Concorrendo 15363 Ricardinho Concorrendo 15015 Rita Guedes Concorrendo 15360 Roberto Camargo Concorrendo 15315 Rodrigo Martins Inapto 15330 Salma Concorrendo 15525 Sandra Santana Concorrendo 15456 Sara Concorrendo 15915 Serginho de Paula Concorrendo 15557 Soraia Martins Concorrendo 15327 Tania Sinal Verde Pcd Concorrendo 15051 Thuane Duran Concorrendo 15057 Victor do Marilia Ao Contrário Concorrendo 15415 Virginelli Concorrendo 15678 Viviane Alves Concorrendo 15182 Wallace Bruno Concorrendo 15007 Zezinho Considerado Concorrendo 15999 Zoraida Lobato Concorrendo 15060

PL

Candidato Situação Número Adolfo Padilha Concorrendo 22018 Alex Madureira Concorrendo 22777 Ana Paula Kuznier Concorrendo 22020 Andréa Souza Concorrendo 22678 Antonia de Jesus Concorrendo 22456 Bruno Moura Concorrendo 22044 Bruno Zambelli Concorrendo 22100 Capitão Cacciari Ambiental Concorrendo 22181 Capitão Mosart Concorrendo 22022 Conte Lopes Concorrendo 22138 Coronel Américo Concorrendo 22025 Coronel Fernando Concorrendo 22242 Coronel João Arrais Concorrendo 22357 Coronel Paganotto Concorrendo 22190 Dani Alonso Concorrendo 22322 Danila Azevedo Concorrendo 22112 Danilo Balas Concorrendo 22007 Danilo Morgado Concorrendo 22077 Debora Palermo Concorrendo 22002 Debora Romani Concorrendo 22232 Delegada Graciela Concorrendo 22888 Delegado Helio Bressan Concorrendo 22580 Delegado Hugo Concorrendo 22200 Delegado Romani Concorrendo 22600 Delegado Sandro Montanari Concorrendo 22230 Dr. Isael Concorrendo 22192 Dr. Tedeschi Concorrendo 22622 Dra. Carol Amaro Concorrendo 22212 Dra. Patricia Delai Concorrendo 22023 Dra. Patricia Feitosa Concorrendo 22097 Dra. Taciane Tejo de Azevedo Concorrendo 22017 Eduarda Campopiano Concorrendo 22011 Elias de Madureira Concorrendo 22577 Fabiana Bolsonaro Concorrendo 22051 Felipe Sertanejo Concorrendo 22110 Filipe Sabará Concorrendo 22255 Flavio Amaral Concorrendo 22695 Franciele Villa Concorrendo 22789 Franco Sardelli Concorrendo 22001 Gilmara Gonçalves Concorrendo 22688 Giovanni Sanches Concorrendo 22800 Guerli Herzog Concorrendo 22042 Isaac Antunes Concorrendo 22122 Izaque Silva Concorrendo 22567 Jé – Jeferson Modesto Concorrendo 22555 João César Concorrendo 22030 João Paulo Concorrendo 22345 Julio Cesar Concorrendo 22012 Léo Novais Concorrendo 22150 Leticia Aguiar Concorrendo 22522 Lisboa Concorrendo 22300 Livia Santos Concorrendo 22072 Lucas Amaral Concorrendo 22120 Lucas Bove Concorrendo 22500 Lucas Flores Concorrendo 22747 Major Bonfim Concorrendo 22266 Malu Fernandes Concorrendo 22010 Marcelo Aguiar Concorrendo 22700 Marcelo Bolsonaro Concorrendo 22202 Marcia do Pl Concorrendo 22211 Marcos Damasio Concorrendo 22222 Mazinho Concorrendo 22333 Nando Pinheiro Concorrendo 22321 Nilce Neves Concorrendo 22050 Nina Braga Concorrendo 22090 Oseias de Madureira Concorrendo 22223 Paulo Kogos Concorrendo 22038 Paulo Mansur Concorrendo 22422 Pugina Concorrendo 22822 Ramon Lima Concorrendo 22318 Reizinho Concorrendo 22400 Renan Paes Concorrendo 22380 Ricardo Madalena Concorrendo 22123 Rodrigo Ashiuchi Concorrendo 22000 Rodrigo Moraes Concorrendo 22411 Rogério Franco Concorrendo 22999 Rosana Rabelo Concorrendo 22102 Salomão Augusto Concorrendo 22225 Samanta Bolsonaro Concorrendo 22180 Sandra Petitto Concorrendo 22256 Sargento Giroto Concorrendo 22823 Sonaira Fernandes Concorrendo 22220 Stella Braga Concorrendo 22121 Suélei Gonçalves Concorrendo 22744 Tenente Bahia Concorrendo 22900 Tenente Coimbra Concorrendo 22444 Tenente Nilton Concorrendo 22088 Thiago Auricchio Concorrendo 22343 Thiago Colpani Concorrendo 22722 Thiaguinho Silva Concorrendo 22055 Thomaz Henrique Concorrendo 22111 Tiago de Paula Concorrendo 22911 Val Demarchi Concorrendo 22221 Valeria Bolsonaro Concorrendo 22922 Zé Carneiro Concorrendo 22210

FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE)

Candidato Situação Número Adriana Rebouças Concorrendo 18180 Agripino Bancada Lgbt+ Concorrendo 50678 Aline Luchetta Concorrendo 18999 Bento de Jesus Concorrendo 18007 Bruno Jordani Concorrendo 50014 Carlos Giannazi Concorrendo 50789 Carlos Jácomo, o Maquinista Concorrendo 50505 Carolina Simon Concorrendo 50180 Chirley Pankará Concorrendo 50888 Cida Aires Concorrendo 50192 Claudiney Generoso Concorrendo 50321 Claudio Dias de Oliveira Concorrendo 50200 Dal Silva Concorrendo 50544 Danilo Torres Concorrendo 50101 Danylo Amilcar Concorrendo 50009 Débora Camilo Concorrendo 50500 Denis Grillo Concorrendo 50027 Diogo Trajano da Silva Concorrendo 50150 Dr. Luiz Carvalho Concorrendo 50303 Dr. Marcos Cajé Concorrendo 50551 Dr. Paulo Floriano Concorrendo 18888 Ediane Maria Concorrendo 50110 Ednaldo Bispo Concorrendo 50670 Eduardo Agualuz Concorrendo 18214 Fábio Pereira dos Santos Concorrendo 50507 Fernanda Garcia Concorrendo 50550 Fernanda Silva Concorrendo 50011 Fernanda Souto Concorrendo 50123 Fernando Canevari Concorrendo 18123 Genesio Gente da Gente Concorrendo 50121 Genival Calixto Concorrendo 50010 Ghayequer Godoy Concorrendo 50950 Gil Freitas Concorrendo 50076 Gilberto Alencar Concorrendo 50333 Ivo Celso Concorrendo 50250 James Gondim Concorrendo 50154 Janete Pietá Concorrendo 18877 Jr. Freitas Concorrendo 50013 Keit Lima Concorrendo 50300 Luiza Erundina Concorrendo 50555 Marcos Ms Concorrendo 50299 Mariana Conti Concorrendo 50100 Marly Caldas Concorrendo 50050 Meg do Brás Concorrendo 50222 Mestre Valdenor Concorrendo 50074 Monica das Pretas Concorrendo 50900 Monteiro Concorrendo 50001 Pastor Edvaldo Gomes Concorrendo 50021 Paula da Bancada Feminista Concorrendo 50000 Paulo Juventude Concorrendo 50005 Poliana Quirino Concorrendo 50777 Pr. Ricardo Borges Pdeo Concorrendo 50079 Prof. Fernando Oliveira Concorrendo 18000 Profªjane Concorrendo 50522 Professor Austriqui Lucena Concorrendo 50501 Professor Daniel Abranches Concorrendo 50999 Professor Rildo Nedson Concorrendo 50111 Professor Rui Torquato Concorrendo 50244 Professora Nidia Lima Concorrendo 50796 Professora Revyeux Lima Concorrendo 50666 Profº Chico Gretter Concorrendo 50022 Rafael Gonzaga Concorrendo 50024 Reina do Coletivo Fisioterapia Concorrendo 50133 Rosivaldo Moreira Concorrendo 50444 Sofia Favero Concorrendo 50700 Thiago Freitas Concorrendo 18181 Valdemar Tchum Concorrendo 50456

PODE

Candidato Situação Número Adrianny Verçosa Concorrendo 20331 Alê do Posto Concorrendo 20888 Amanda Ganem Concorrendo 20010 Ana Paula Espina Concorrendo 20999 Ataide Teruel Concorrendo 20252 Cabo Jú Figueiredo Concorrendo 20180 Carlão Coordenador Concorrendo 20258 Carlão do Social Concorrendo 20030 Chula do Jet Concorrendo 20041 Clarice Ganem Concorrendo 20101 Claudinho de Souza Concorrendo 20157 Clodoaldo Concorrendo 20033 Coringa Concorrendo 20120 Coronel Nicotari Concorrendo 20009 Dani Andradez Concorrendo 20414 Delegado Cristiano Concorrendo 20001 Delegado Diógenes Concorrendo 20003 Diego Boy Concorrendo 20202 Dika Xique-Xique Concorrendo 20456 Dineia Cardoso Concorrendo 20110 Dr. Edson da Paiol Concorrendo 20007 Dr. Paulo Serra Concorrendo 20259 Dr. Walmir Rigueira Concorrendo 20066 Dra. Claudia Camargo Concorrendo 20223 Dra. Valéria Messias Concorrendo 20330 Du Cazellato Concorrendo 20077 Edu Sambista Concorrendo 20666 Elizandra Sartin Concorrendo 20567 Eloi do Fera Concorrendo 20004 Emerson Rocha Inapto 20444 Engenheiro Paulinho Concorrendo 20645 Everson Marcos Concorrendo 20254 Fabiana Camarinha Inapto 20123 Fabio Faria de Sá Concorrendo 20520 Fabrício Cardoso Concorrendo 20321 Fascino Concorrendo 20300 Fernando Fh Concorrendo 20190 Fran Bbrooks Concorrendo 20124 Fran Silva Concorrendo 20688 Fran Vieira Concorrendo 20741 Gabi Magsan Concorrendo 20707 Gaby Santos Concorrendo 20061 Gilberto Pinheiro Concorrendo 20150 Guto José Concorrendo 20620 Ivan Silva Concorrendo 20650 Jhony Sasaki Concorrendo 20633 Jorginho Mota Concorrendo 20014 Junior Jr Concorrendo 20774 Kaka do Autismo Concorrendo 20777 Karin Camargo Concorrendo 20026 Leandro Basson Concorrendo 20000 Lokadora Concorrendo 20234 Luciana Marchesano Concorrendo 20012 Luiz Cirilo Concorrendo 20020 Luiz Zacarias Concorrendo 20206 Madeleine Lacsko Concorrendo 20800 Maestro Robinho Vicente Concorrendo 20017 Marcia Faria Concorrendo 20212 Marcinho do Povo Concorrendo 20910 Marco Cobra Concorrendo 20222 Meirieli Freitas Terapeuta Concorrendo 20345 Moises Pirulito Concorrendo 20400 Monalisa Lobo Concorrendo 20015 Narciso Despachante Concorrendo 20018 Parra Concorrendo 20111 Pastor Anistaldo Concorrendo 20147 Patricia Lima Concorrendo 20056 Paulinho dos Condutores Concorrendo 20600 Prof. Fabio Jorge Concorrendo 20011 Profª Marta Macedo Concorrendo 20303 Professora Lu Magalhaes Concorrendo 20333 Raphael Ferris Concorrendo 20700 Renan Oliveira Concorrendo 20900 Renata Coneglian Concorrendo 20209 Ricardo França Concorrendo 20100 Roberto Baldochi Concorrendo 20220 Rodrigo Ortunho Concorrendo 20122 Rodrigo Vaz Concorrendo 20005 Roger Gasques Concorrendo 20789 Rogerio Lins Concorrendo 20200 Sebastiana Tavares Concorrendo 20677 Sônia Modena Concorrendo 20022 Tati da Mais Amor Concorrendo 20153 Tati Trancista Concorrendo 20164 Thania Abrantes da Bella Bari Concorrendo 20991 Tiago Peretto Concorrendo 20678 Val Advogado Concorrendo 20002 Vitão do Cachorrão Concorrendo 20555 Vitrolinha Concorrendo 20199 William Sanches Concorrendo 20260 Yoo Na Kim Concorrendo 20820

FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania)

Candidato Situação Número Adriano Diogo Concorrendo 45123 Agnaldo Moreno Concorrendo 45555 Alexandre Farias Concorrendo 45000 Almir Alves Concorrendo 45678 Ana Carolina Concorrendo 45600 André do Prado Concorrendo 45656 Antonio Neto Concorrendo 45111 Arnaldo Jardim Concorrendo 45444 Arthur do Val Concorrendo 45200 Beto da Escola Concorrendo 45190 Bia Doria Concorrendo 45777 Bruno Covas Neto Concorrendo 45045 Caio França Concorrendo 45045 Camila Godoi Concorrendo 45222 Carlos Cezar Concorrendo 45666 Cezar Concorrendo 45333 Claudio Pinho Concorrendo 45100 Coronel Nishikawa Concorrendo 45122 Daniel José Concorrendo 45001 Delegado Bruno Lima Concorrendo 45180 Delegado Olim Concorrendo 45777 Dimas Ramalho Concorrendo 45007 Dr. José Luiz Concorrendo 45456 Edson Aparecido Concorrendo 45115 Eduardo Cury Concorrendo 45500 Edivaldo Concorrendo 45400 Elói Pietá Concorrendo 45150 Fernando Capez Concorrendo 45010 Fernando Fernandes Concorrendo 45151 Fernando Holiday Concorrendo 45690 Floriano Pesaro Concorrendo 45100 Geraldo Vinholi Concorrendo 45111 Gilberto Nascimento Concorrendo 45567 Guilherme Gazzola Concorrendo 45250 Heni Ozi Cukier Concorrendo 45050 Izar Concorrendo 45450 João Cury Concorrendo 45022 João Doria Inapto 45145 Jorge Wilson Concorrendo 45180 José Serra Concorrendo 45001 Júlio Cesar Concorrendo 45123 Léo Áquilla Concorrendo 45033 Lucas Gonzalez Concorrendo 45030 Marcos Zerbini Concorrendo 45780 Maria Lucia Concorrendo 45444 Mariana Concorrendo 45015 Marquinho Vinicius Concorrendo 45170 Matheus Bassi Concorrendo 45055 Mauro Bragato Concorrendo 45125 Miguel Haddad Concorrendo 45090 Nelson Marquezelli Concorrendo 45101 Orlando Morando Concorrendo 45111 Osvaldo Verginio Concorrendo 45180 Paulo Serra Concorrendo 45022 Pedro Tobias Concorrendo 45025 Professor Walter Concorrendo 45100 Rafa Zimbaldi Concorrendo 45100 Rafael Silva Concorrendo 45150 Raul Marcelo Concorrendo 45040 Reinaldo Alguz Concorrendo 45123 Ricardo Nunes Concorrendo 45045 Roberto Freire Concorrendo 45000 Rodrigo Garcia Concorrendo 45001 Rogério Franco Concorrendo 45010 Sérgio Victor Concorrendo 45012 Silvio Torres Concorrendo 45013 Soninha Francine Concorrendo 45015 Tião Farias Concorrendo 45020 Vanderlei Macris Concorrendo 45030 Vinicius Camarinha Concorrendo 45100 Vitor Sapienza Concorrendo 45145 Walter Feldman Concorrendo 45050 Welson Gasparini Concorrendo 45055 Zé Eduardo Concorrendo 45077

MOBILIZA

Candidato Situação Número Adeildo Reis Concorrendo 33077 Adriano Ore Concorrendo 33011 Ailton Cazumba Concorrendo 33033 Albertino da Jardinagem Concorrendo 33234 Alemão da Vista Linda Inapto 33040 Alessandra Alves Concorrendo 33290 Andreia Frederico Concorrendo 33544 Anilton Santos Concorrendo 33044 Anizio Ribeiro Inapto 33666 Boca Nervosa Concorrendo 33000 Cabo Estela Concorrendo 33020 Carlos Costa Inapto 33014 Celso Amorim Concorrendo 33933 Cicero Macedo Inapto 33190 Cida Novais Concorrendo 33017 Cintia Pereira Concorrendo 33177 Claudia Vieira Inapto 33588 Cruz Concorrendo 33777 Daiane Santos Concorrendo 33250 Daniel da Gente Concorrendo 33133 Dr Luizinho Concorrendo 33022 Dr. Evaldo Almeida Concorrendo 33555 Dra Rosangela Magliarelli Concorrendo 33066 Du da Pizza Concorrendo 33222 Edinaldo Carmo Concorrendo 33345 Edson Silva Concorrendo 33123 Eduardão Concorrendo 33031 Engenheiro Adriano Pires Concorrendo 33180 Erika Brandao Concorrendo 33233 Fernando Goleiro Inapto 33070 Flavio Henrique Concorrendo 33030 Francisco Alves Concorrendo 33027 Francisco Jose Concorrendo 33023 Fred Wilson Concorrendo 33333 Gato de Botas Concorrendo 33193 Gisele Casarin Concorrendo 33334 Gutierrez Inapto 33016 Hebinha Concorrendo 33599 Jairo Marinho Concorrendo 33099 Jonas Moreira Concorrendo 33888 Josi Santana Concorrendo 33377 Julio C. Tonico Concorrendo 33444 Kadu Concorrendo 33789 Kiel Damasceno Concorrendo 33999 Luizinho Paraiba Caminhoneiro Concorrendo 33055 Lumaria Concorrendo 33299 Marcinha Araújo Concorrendo 33390 Marcos Kohlmann Inapto 33321 Marinho Zagueiro Concorrendo 33100 Misael Rodrigues Concorrendo 33010 Osmar Angelo o Pardal Concorrendo 33339 Patrocinio Ramos Causa Animal Concorrendo 33111 Paulo Caine Concorrendo 33400 Prª Meire Concorrendo 33566 Professora Juliana Machado Concorrendo 33600 Rivelino Pronto Falei Concorrendo 33500 Rivelino Ramalho Bnb Inapto 33700 Ronaldo Costa Inapto 33456 Rosangela Brito Concorrendo 33722 Ruberval Concorrendo 33200 Santiago “Mestre” Inapto 33277 Sheila Macaria Inapto 33300 Sonia Guerreiro Concorrendo 33510 Souza da Associação Concorrendo 33122 Tandão do Gloria Concorrendo 33120 Valmir Ferreira Concorrendo 33900 Vem Com Dias Concorrendo 33332

NOVO

Candidato Situação Número Alexandra de Abreu Concorrendo 30700 Alexandre Tabah Concorrendo 30020 Amilton Alencar Concorrendo 30555 Anderson Damasceno Concorrendo 30320 Andressa Mayanny Concorrendo 30144 Anselmo Duarte Concorrendo 30800 Augusto Duarte Concorrendo 30633 Beto Vaz Concorrendo 30100 Brito Concorrendo 30033 Bruno Godinho Concorrendo 30722 Caio Folha Concorrendo 30321 Carlo Cauti Concorrendo 30007 Cássia Mussulini Concorrendo 30014 Cavuto Concorrendo 30230 Celina Ramalho Concorrendo 30501 Cicinha Neves Concorrendo 30025 Coronel Prado Concorrendo 30001 Danyelle Motta Concorrendo 30005 Delegado Del Poente Concorrendo 30121 Dr Helio Krakauer Concorrendo 30018 Dra. Vanessa Custodio Inapto 30024 Edmilson Fonseca Filho Concorrendo 30044 Eliz Taveira Concorrendo 30400 Elton Pondé Concorrendo 30004 Emerson Rosa Concorrendo 30202 Eng. Catharina Donato Concorrendo 30777 Eunice Neves Concorrendo 30701 Fernando Bruder da Alpha Concorrendo 30150 Filipão Concorrendo 30015 Filipe Brizolla Agora É a Hora Concorrendo 30318 Frederico D’Avila Inapto 30333 Galego Lima Inapto 30544 Gameiro Concorrendo 30533 Gerson Pires Concorrendo 30111 Gi da Enfermagem Concorrendo 30180 Gilberto Silva Concorrendo 30010 Giovanni Nicoletti Concorrendo 30900 Gustavo Andolpho Concorrendo 30019 Guto Ferrari Concorrendo 30101 Henrique de Oliveira Concorrendo 30221 Henrique Krigner Concorrendo 30123 Higmar Lopes Concorrendo 30222 Igor Sanches Concorrendo 30326 Inspetor Márcio Silva Concorrendo 30191 Izaias Oliveira Concorrendo 30122 Jadiel Moraes Concorrendo 30703 Jucymara Rangel Concorrendo 30644 Kátia Tornelli Concorrendo 30456 Lais Lima Concorrendo 30334 Larissa Saavedra Concorrendo 30067 Lêda Pires Concorrendo 30442 Leo Butkiewicz Inapto 30000 Liliane Almeida Concorrendo 30457 Lincoln Bailhão Concorrendo 30133 Luiz dos Condominios Concorrendo 30088 Major Hoio Concorrendo 30022 Marcela Gomes Concorrendo 30330 Marcelo Faro Concorrendo 30066 Marcia Capraro Concorrendo 30702 Marcos Alcântara Concorrendo 30556 Marcos Billy Concorrendo 30050 Marcos Homsi Concorrendo 30011 Mari Soriano Concorrendo 30070 Miquéias Soares Concorrendo 30077 Monica Cury do Novo Concorrendo 30030 Nando Rios Surdo Concorrendo 30666 Nelson Oliveira Concorrendo 30155 Pastor Dirceu Concorrendo 30678 Patrícia Modesto Concorrendo 30023 Pedro Lima Concorrendo 30153 Pedro Suplicy Concorrendo 30013 Pr. Chicão Alves Concorrendo 30704 Prof. Haroldo Nogueira Concorrendo 30430 Professor Tamayo Concorrendo 30771 Professora Elisa Concorrendo 30012 Rafael Izar Concorrendo 30337 Renata Castel-Branco Concorrendo 30002 Renato Vieira 30 Concorrendo 30026 Ricardo F. Ramos Concorrendo 30027 Ricardo Meirelles Concorrendo 30500 Roberto Nascimento Concorrendo 30505 Rodini Concorrendo 30888 Ronaldo Estima Concorrendo 30212 Ronaldo Galdino Concorrendo 30445 Sargento Parra Concorrendo 30380 Saulo de Freitas Concorrendo 30600 Silvia de Luca Concorrendo 30200 Sol Villas Boas Concorrendo 30017 Tati Bronze Concorrendo 30003 Tati Malheiros Concorrendo 30130 Thais Campos Concorrendo 30707 Thereza Faria Lima Concorrendo 30444 Tininha Concorrendo 30102 Ton Proêncio Concorrendo 30300 Valdivia Passoni Concorrendo 30369 Vanessa Santana Mãe Leoa Concorrendo 30038 Veterano Gimenes Concorrendo 30190 Warlei Fininho Concorrendo 30789

FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania)

Candidato Situação Número Alexandre Doria Concorrendo 45545 Ana Carolina Serra Concorrendo 45045 Ana Paula Haussauer Concorrendo 23230 André Bandeira Concorrendo 45000 Angelo Marcio de Jesus Silva Concorrendo 23193 Antonio Camurça Inapto 45025 Bahia do Lava Rápido Concorrendo 45223 Bia Soares Concorrendo 45221 Bispo Ivan Farmacêutico Concorrendo 45300 Cacá Teixeira Concorrendo 45637 Caio Mania Concorrendo 23777 Carla Concorrendo 45680 Carlos Abranches Concorrendo 23456 Carlos Pires Concorrendo 45400 Cido Itaquera Unida Concorrendo 45010 Claudia Martins Concorrendo 45005 Comandante Valadão Concorrendo 45900 Dani Mendes Concorrendo 45345 Dayane Alves Concorrendo 45456 Dayane Mendes Concorrendo 45255 Dedé da Folha Concorrendo 23231 Douglas Paraiba Concorrendo 45678 Dr. Adilson Medeiros Concorrendo 45388 Dr. Anderson Veterinário Inapto 45444 Dr. Vinicius Castro Concorrendo 45888 Dra Carol Takayama Concorrendo 23333 Dra. Cilene Biomédica Concorrendo 45122 Dra. Damaris Moura Concorrendo 45777 Edgar Dourado Concorrendo 45800 Edivaldo Meira Batoré Concorrendo 45123 Edson Flecha Concorrendo 45234 Eloisa do Val Concorrendo 45580 Eng. Hilton Concorrendo 45077 Engenheiro Helton Costa Concorrendo 45011 Fabio Klein Concorrendo 45156 Fefel Gimenez Concorrendo 45179 Felipe Ponce Concorrendo 45002 Felipe Souza Concorrendo 45788 Fernando Mestre Sala Concorrendo 23444 Flavia da Naturologia Concorrendo 45139 Flavio Campos Concorrendo 45017 Gideão do Agro Concorrendo 45021 Guerreira Concorrendo 45288 Hermano Protetor Causa Animal Inapto 45190 Ivani do Cruzado Concorrendo 45500 Ivo Leite Concorrendo 23239 Ivone Felippe Concorrendo 23100 Jairo da Silva Alves Concorrendo 45455 James Losacco Concorrendo 45012 Jaqueline Bueno Concorrendo 45004 João Tosi Concorrendo 45022 Karen Maria Concorrendo 23238 Kelly Lima Concorrendo 45428 Kiki Barros Concorrendo 23314 Kiko Beloni Concorrendo 23000 Lucas da Previdência Concorrendo 45135 Luciano Aquino Concorrendo 45700 Márcio da Farmácia Concorrendo 23233 Maria Amélia Concorrendo 45333 Maria Helena Concorrendo 45210 Maria Lúcia da Rede Solidária Concorrendo 45015 Mário Lúcio da Conceição Concorrendo 23529 Matheus Carreiro Concorrendo 45222 Menezes Concorrendo 45001 Mirian Barros Concorrendo 45023 Natalino Tony Silva Concorrendo 45663 Nelson Pinto Concorrendo 45280 Noemi Nonato Concorrendo 45401 Pai Adriano Neres Concorrendo 45212 Paloma Antunes Concorrendo 45003 Paula Moiséis Concorrendo 23016 Pinduca Concorrendo 45213 Pit Magrin Mãe da Nicolly Concorrendo 45180 Poeta Concorrendo 45200 Poeta Dermeval Pereira Inapto 45245 Policial Rodolfo Donetti Concorrendo 23022 Político Gago – Cláudio Gaspar Concorrendo 45032 Prof. Paulo Faria Concorrendo 45999 Professor Alessandro Hirata Concorrendo 45155 Professora Janaina Calvo Concorrendo 45454 Raul Vicentini Concorrendo 45450 Rejanio Felix Concorrendo 45052 Rodrigo Feitosa Concorrendo 23555 Rosangela Perecini Concorrendo 45114 Salmeron Concorrendo 45555 Sueco Galhardo Concorrendo 45369 Teia Barros Concorrendo 23011 Thiago Balderi Inapto 45007 Thiago Serpa Concorrendo 45445 Vagner Malheiros Concorrendo 45100 Vanessa Borges Lino Concorrendo 45055 Vanessa Maia Concorrendo 45145 Vini Oliveira Concorrendo 23234 Walter Ciglioni Inapto 45051 Yann Contra Intolerantes Concorrendo 45121

DEMOCRATA — 22 candidatos

Candidato Situação Número Almiro do Butantã Concorrendo 35033 Dr.allan Negreiros Concorrendo 35127 Dr.gilmar Rocha Inapto 35555 Edinho Souza Concorrendo 35333 Elizeu Inapto 35144 Gean Cabeleireiro Concorrendo 35499 Irene do Brasil Inapto 35334 João Pedro Barboza Concorrendo 35123 Jose Silva Lima do Transporte Inapto 35590 Léo das Flores Inapto 35366 Lindolfo Costa Inapto 35199 Lu de Paranapiacaba Inapto 35005 Luckson Joseph Concorrendo 35111 Milton Cardoso Inapto 35444 Missionária Thaina Inapto 35000 Robson Gaguinho Concorrendo 35188 Sérgio Martins Inapto 35007 Silvana do Manacá Concorrendo 35022 Thainara Genari Concorrendo 35025 Valéria Sanches Inapto 35222 Vanessa Inapto 35044 Wollace Concorrendo 35010

PCO

Candidato Situação Número Carlos Lazaro Concorrendo 29229 Clenilza Panato Concorrendo 29129 Douglas Martins Concorrendo 29929 Fabio Luiz Concorrendo 29029 Francisco Muniz Concorrendo 29000 Jt Sales Concorrendo 29629 Letícia Leonetti Concorrendo 29529 Marcão Concorrendo 29292 Márcio Roberto Concorrendo 29729 Maria Anita Concorrendo 29829 Maria Dias Concorrendo 29329 Stefania do Pco Concorrendo 29999 Zé dos Reis Concorrendo 29429

PSTU

Candidato Situação Número Fátima Silva Concorrendo 16123 Profa. Flavia Concorrendo 16000 Wiliam Anticandidato do Goi Concorrendo 16016

UP