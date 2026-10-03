Veja o números dos candidatos a Deputado Estadual de São Paulo e faça sua colinha
Primeiro turno acontece no domingo, dia 4 de outubro de 2026
As Eleições 2026 terão 1.432 candidatos a deputado estadual em São Paulo, conforme a lista do TSE, distribuídos entre 22 partidos e federações. Os nomes estão organizados de acordo com a legenda ou federação pela qual disputam uma vaga na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp).
Entre as siglas e federações presentes na relação estão PSB, Republicanos, DC, MDB, Mobiliza, PL, Federação PSOL Rede, Podemos, Agir, Missão, Federação Renovação Solidária, PDT, Federação União Progressista, Federação Brasil da Esperança, PSD, Avante, Novo, Federação PSDB Cidadania, Democrata, PCO, PSTU e UP.
A relação reúne candidatos com diferentes situações eleitorais. Na lista consultada, há nomes com situação registrada como “Concorrendo” e outros classificados como “Inapto”. A situação da candidatura pode ser consultada e acompanhada no sistema oficial da Justiça Eleitoral.
Confira: ordem da votação eleições
Candidatos a deputado estadual pelo PSB
|Candidato
|Situação
|Número
|Abdul Jarour
|Concorrendo
|40999
|Abidan Henrique
|Concorrendo
|40000
|Agnaldo Araujo
|Concorrendo
|40234
|Águia
|Inapto
|40050
|Ailton da Farmácia
|Concorrendo
|40555
|Alice Peliçario
|Concorrendo
|40333
|André Gaetta
|Concorrendo
|40088
|Andréia Prates
|Concorrendo
|40757
|Anizia Motta
|Concorrendo
|40101
|Augusto Guerra
|Concorrendo
|40217
|Caio França
|Concorrendo
|40640
|Carlão Cocal
|Concorrendo
|40006
|Carlos Alberto
|Concorrendo
|40180
|Carmen Silva
|Concorrendo
|40300
|Carol Paraíba
|Concorrendo
|40001
|Carteiro Ébion
|Concorrendo
|40227
|Chico Loco
|Concorrendo
|40220
|Cícero João
|Concorrendo
|40888
|Corrêa Proteção
|Concorrendo
|40193
|De Paula
|Concorrendo
|40678
|Dr. Bonassa
|Concorrendo
|40015
|Dr. Fernando Gomes
|Concorrendo
|40004
|Dr. Mário Tassinari
|Concorrendo
|40022
|Dr. Silas Pedro
|Concorrendo
|40007
|Dra. Grazi
|Concorrendo
|40500
|Dra. Juliana Muniz
|Concorrendo
|40192
|Dra. Sandra Marques
|Concorrendo
|40010
|Dra. Thais Viotto
|Concorrendo
|40018
|Ednei Valêncio
|Concorrendo
|40622
|Edvaldo Barroca
|Concorrendo
|40401
|Emerson Olho
|Concorrendo
|40360
|Fábio Jaba
|Concorrendo
|40111
|Fabio Simão
|Concorrendo
|40030
|G Dantas
|Concorrendo
|40014
|Gabriel Belém
|Concorrendo
|40123
|Garcia do Skate
|Concorrendo
|40411
|Geraldo Ribeiro
|Concorrendo
|40026
|Gi de Alencar
|Concorrendo
|40091
|Helen Patrícia
|Concorrendo
|40567
|Itamar Tavares
|Concorrendo
|40008
|Ivone Fernandes
|Concorrendo
|40002
|Iyá Fernanda de Moraes
|Concorrendo
|40969
|Jonas Wagner
|Concorrendo
|40404
|Juliana K Machado
|Concorrendo
|40120
|Juninho Boi
|Concorrendo
|40103
|Lari Agostini
|Concorrendo
|40321
|Leilane Sabatini
|Concorrendo
|40222
|Léo Áquilla
|Concorrendo
|40700
Candidatos a deputado estadual pelo PSD
|Candidato
|Número
|Alessandro do Cpp
|55548
|Alessandro Fattioli
|55880
|Aline Torres
|55900
|Analice Fernandes
|55455
|Andréa Viegart Coletivo Animal
|55505
|Antonio Carlos da Silva
|55556
|Barros Munhoz
|55855
|Brazolin Anjo do Esporte
|55005
|Bruna Perissinotto
|55444
|Cabo Samuel
|55033
|Caio Aoqui
|55300
|Caio Matheus
|55111
|Capitão Belarmino
|55040
|Carla Morando
|55155
|Carlos Cunha
|55054
|Charles Medeiros
|55645
|Clau Camargo
|55655
|Claudio Apolinario
|55722
|Cláudio Sorocaba
|55675
|Clovis Volpi
|55088
|Coronel Helena Reis
|55190
|Dartanhan de Campos
|55566
|Dazio Vasconcelos
|55355
|Delegada Júlia Nunes
|55789
|Delegada Raquel
|55550
|Delegada Rossana Camacho
|55551
|Delegado André Pereira
|55700
|Dilador
|55235
|Dirceu Dalben
|55456
|Dr Agnaldo Piscopo
|55192
|Dr. Adriano Santos
|55333
|Dr. Fernando Piffer
|55545
|Dr. Garrido
|55369
|Dra. Adriana Machado
|55533
|Eloisa Coronado
|55020
|Embaixador Garcia
|55322
|Eng. Renato Archanjo
|55888
|Everton Ferreira
|55015
|Fabio Villa Verde
|55335
|Faouaz Taha
|55011
|Felipe Rodomonte
|55599
|Fernando Cunha
|55558
|Fernando M. Russo
|55133
|Filipe Linares
|55552
|Flávia Lancha
|55255
|Geleia Protetor
|55222
|Geórgia Sales
|55123
|Goulart
|55800
|Gustavo Reis
|55955
|Jorge da Farmacia
|55858
|Junior Rodrigues
|55321
|Kinho
|55099
|Levi da Hora
|55077
|Lucas Mourão
|55500
|Lucas Pocay
|55755
|Lúcia Rosim
|55001
|Mara Gabrilli
|55177
|Márcio Nakashima
|55678
|Maria Lúcia Amary
|55010
|Marli Moretti
|55575
|Marquito do Ratinho
|55050
|Marta Costa
|55400
|Mauro Bragato
|55125
|Miriam Ribas
|55188
|Monica Rosenberg
|55018
|Nego
|55850
|Nelson Hossri
|55022
|Orlando Jr
|55120
|Pardini
|55014
|Paula Lemos
|55588
|Pernoca
|55999
|Professor Anderson Guimaraes
|55200
|Professora Fernanda Gabriela
|55021
|Professora Iolanda Ruas
|55044
|Professora Rosemary
|55012
|Rafael Silva Jr
|55055
|Regilene Souza
|55066
|Ricardo Japa
|55511
|Rita Passos
|55510
|Rita Tonielo
|55600
|Rodolfo Fanganiello
|55345
|Rogerio Nogueira
|55555
|Rômulo Rippa
|55025
|Samurai Caçador – Dr Mardqueu
|55357
|Silvio Oliveira
|55100
|Silvio Sanzone da Metropolitan
|55151
|Supervisora Vanilda
|55565
|Thales Gabriel
|55777
|Thammy Miranda
|55000
|Tripoli
|55065
|Wagnão
|55250
|Ze de Lima
|55150
|Zé do Peixe
|55007
Candidatos a deputado estadual pelo Republicanos
|Candidato
|Situação
|Número
|Abelardo
|Concorrendo
|10900
|Alessandra Mattos
|Concorrendo
|10118
|Ana Mondini
|Concorrendo
|10258
|Andréa da Saúde
|Concorrendo
|10180
|Bombeiro Flavio Santos
|Concorrendo
|10193
|Bruna Furlan
|Concorrendo
|10010
|Dani Dias da Rádio
|Concorrendo
|10002
|Danilo Campetti
|Concorrendo
|10222
|Demolidor
|Concorrendo
|10963
|Dennis Guerra
|Concorrendo
|10910
|Dr Filipe Fornari
|Concorrendo
|10789
|Dr Thiago
|Concorrendo
|10567
|Dr. Amilton
|Concorrendo
|10777
|Dra Cristiany
|Concorrendo
|10444
|Dra. Mayra
|Concorrendo
|10888
|Edna Macedo
|Concorrendo
|10456
|Elizângela Gonçalves
|Concorrendo
|10520
|Elton Carvalho
|Concorrendo
|10192
|Ely Santos
|Concorrendo
|10023
|Fábio Arruda
|Concorrendo
|10235
|Fabio Soares
|Concorrendo
|10741
|Felipe Carmona
|Concorrendo
|10122
|Fernanda Torres
|Concorrendo
|10654
|Gilmaci Santos
|Concorrendo
|10123
|Glaucia Berenice
|Concorrendo
|10012
|Gondim
|Concorrendo
|10600
|Graça
|Concorrendo
|10255
|Higor Diego
|Concorrendo
|10200
|Índio Silva
|Concorrendo
|10700
|Jacqueline Batista
|Concorrendo
|10511
|Johny Santos
|Concorrendo
|10500
|Jorge Wilson Xerife Consumidor
|Concorrendo
|10000
|Juliana Pires
|Concorrendo
|10298
|Julinho Fuzari
|Concorrendo
|10680
|Lazaro Barros
|Concorrendo
|10333
|Lucas Cardoso
|Concorrendo
|10153
|Marcello Barbosa
|Concorrendo
|10522
|Marcia Caruso
|Concorrendo
|10400
|Márcio Cabeça
|Concorrendo
|10678
|Marcus Azevedo
|Inapto
|10033
|Maria Constantino
|Concorrendo
|10018
|Minatti
|Concorrendo
|10990
|Molina
|Concorrendo
|10999
|Natalia Burian
|Concorrendo
|10020
|Ortiz Júnior
|Concorrendo
|10022
|Paulo Correa Jr
|Concorrendo
|10699
|Paulo Miyasiro
|Concorrendo
|10234
|Petala
|Concorrendo
|10102
|Policial Major Sérgio
|Concorrendo
|10221
|Pr Jonathan Santos
|Concorrendo
|10021
|Rafael de Angeli
|Concorrendo
|10377
|Renata Sene
|Concorrendo
|10100
|Robson Cristiano
|Concorrendo
|10987
|Rodrigo Novelli
|Concorrendo
|10300
|Rui Alves
|Concorrendo
|10111
|Sargento Fernandes
|Concorrendo
|10099
|Sargento Rogério Pádua
|Concorrendo
|10017
|Sebastião Santos
|Concorrendo
|10321
|Sérgio Zagarino
|Concorrendo
|10110
|Tenente Celsinho Russomanno
|Concorrendo
|10001
|Tenente Marera
|Inapto
|10367
|Tutinho
|Concorrendo
|10550
|Vanessa Guari
|Concorrendo
|10101
|Vânia da Paixão
|Concorrendo
|10776
|Vinicius Aith
|Concorrendo
|10555
|Wandenberg o Escriba
|Concorrendo
|10007
|Wesley Casa Forte
|Concorrendo
|10190
FEDERAÇÃO UNIÃO PROGRESSISTA (União e Progressistas)
|Candidato
|Situação
|Número
|Albertinho Maluf
|Concorrendo
|11011
|Alessandro Martins
|Concorrendo
|44500
|Alexandre Leite
|Concorrendo
|44250
|Altobeli Silva
|Concorrendo
|44023
|Alzair da Saúde
|Concorrendo
|44456
|Andre Fermino
|Concorrendo
|11444
|André Trindade
|Concorrendo
|44016
|Cabo Muller
|Concorrendo
|11010
|Camila Godoi
|Concorrendo
|44123
|Cantor Alisson Santos
|Concorrendo
|11222
|Carla Prata
|Concorrendo
|44200
|Cassiano Pelegrini
|Concorrendo
|44156
|Catia Tappi
|Concorrendo
|11077
|Cesar Bomfim
|Concorrendo
|11084
|Chiquinha do Grajau
|Concorrendo
|11411
|Clodoaldo Dias Guimarães
|Concorrendo
|11711
|Daniel Soares
|Concorrendo
|44111
|Danilo Joan
|Concorrendo
|11111
|Debora Marcondes
|Concorrendo
|11500
|Decio Marmirolli
|Concorrendo
|44678
|Delegada Liliane Doretto
|Concorrendo
|44566
|Delegada Maria Corsato
|Concorrendo
|44004
|Delegado Mesquita
|Concorrendo
|11000
|Delegado Olim
|Concorrendo
|11777
|Detetive Sabrina
|Concorrendo
|11007
|Diogo Faixa Azul
|Concorrendo
|44056
|Douglas Garcia
|Concorrendo
|44555
|Dr Rafu
|Concorrendo
|11999
|Dr. Cássio
|Concorrendo
|11200
|Dr. João Martins
|Concorrendo
|11211
|Dr. Márcio Lindoso
|Concorrendo
|44777
|Dr. Saulo
|Concorrendo
|44445
|Dra Telma Rodolpho
|Concorrendo
|11101
|Dra. Carla Baroni
|Concorrendo
|11199
|Dulce Rita
|Concorrendo
|44400
|Edicarlos Vieira
|Concorrendo
|44333
|Edilene Lura
|Concorrendo
|44466
|Edson Giriboni
|Concorrendo
|44001
|Eliane Pacheco
|Concorrendo
|11221
|Enfermeiro Wagner Batista
|Concorrendo
|44240
|Felipe Franco
|Concorrendo
|44007
|Fernando Manso
|Concorrendo
|11253
|Fuinha Robson Calabianqui
|Concorrendo
|44011
|Girlei Marconi
|Concorrendo
|44422
|Guilherme Pugliese
|Concorrendo
|44100
|João Donizeti Líder do Manga
|Concorrendo
|44010
|Joao Vitor Martins
|Inapto
|11110
|Josef Borges
|Concorrendo
|11112
|Leandro Cesar
|Concorrendo
|44012
|Liberato
|Concorrendo
|44523
|Lisa do Meio Ambiente
|Concorrendo
|44019
|Luciana Lippi
|Concorrendo
|44300
|Luciano Silva
|Concorrendo
|11234
|Lucimara do Povao
|Concorrendo
|11789
|Major Neto
|Concorrendo
|44193
|Malcon Mazzucatto
|Concorrendo
|44222
|Manoel Marcos
|Concorrendo
|11012
|Marcelo Kuru
|Inapto
|11321
|Márcia Rebeschini
|Concorrendo
|44190
|Marlon Luz
|Concorrendo
|44567
|Matheus Serafim
|Concorrendo
|11333
|Mauro Neves
|Concorrendo
|11193
|Miltão
|Concorrendo
|44033
|Missionaria Cassia Cogueto
|Concorrendo
|11700
|Mônica Cury
|Concorrendo
|44220
|Neidoca Gente da Gente
|Concorrendo
|44205
|Paulo Venceslau
|Concorrendo
|11100
|Polaco Moura
|Concorrendo
|11555
|Pr Adilson Brandão
|Concorrendo
|44744
|Prof Tozi
|Concorrendo
|44447
|Professor Vicente
|Concorrendo
|11678
|Professora Rô Lopes
|Concorrendo
|44321
|Rafa Zimbaldi
|Concorrendo
|44000
|Rafael Saraiva
|Concorrendo
|44077
|Rogerinho
|Concorrendo
|11022
|Santiago Angelo
|Concorrendo
|11123
|Sargento Castro
|Concorrendo
|11911
|Sheik Rodrigo Jalloul
|Concorrendo
|44248
|Solange Freitas
|Concorrendo
|44044
|Soldado Letícia Assis
|Concorrendo
|11180
|Soninha de Saúde
|Concorrendo
|11456
|Telhadinha – Capitão Telhada
|Concorrendo
|11190
|Tenente Paulo Kobayashi
|Concorrendo
|11002
|Toninho Mittras
|Concorrendo
|44888
|Vanderlei da Penal
|Concorrendo
|44789
|Viviane Trombini
|Concorrendo
|11888
FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA (PT, PCdoB e PV)
|Candidato
|Situação
|Número
|Alessandro Cultura Viva
|Concorrendo
|13000
|Aloísio Gama de Santana
|Concorrendo
|13513
|Álvaro Jeronymo
|Concorrendo
|43123
|Ana Perugini
|Concorrendo
|13121
|Antonio Coelho
|Concorrendo
|13021
|Barba
|Concorrendo
|13110
|Bete Siraque
|Concorrendo
|13313
|Beth Sahao
|Concorrendo
|13456
|Bispa Zildene
|Concorrendo
|13132
|Campos
|Concorrendo
|13130
|Carlos Aquino
|Concorrendo
|13231
|Chell Oliveira
|Concorrendo
|13333
|Chico do Settaport
|Concorrendo
|13678
|Clara Sousa
|Concorrendo
|13103
|Claudinho Ouvidor
|Concorrendo
|13777
|Claudio Itaverá
|Concorrendo
|13200
|Deusdete
|Inapto
|13910
|Donato
|Concorrendo
|13700
|Duda Hidalgo
|Concorrendo
|13180
|Eduardo Suplicy
|Concorrendo
|13133
|Emerson Osasco
|Concorrendo
|65777
|Emídio
|Concorrendo
|13131
|Enio Tatto
|Concorrendo
|13114
|Estela Almagro
|Concorrendo
|13258
|Esther Moraes
|Concorrendo
|43043
|Eugenio Said
|Concorrendo
|13007
|Fábio Selles
|Concorrendo
|13321
|Fernanda Curti
|Concorrendo
|13813
|Gil do Povo
|Concorrendo
|13510
|Givanildo Gonçalves
|Concorrendo
|13190
|Guilherme Bianco
|Concorrendo
|65000
|Gustavo Petta
|Concorrendo
|65656
|Isabelly Carvalho
|Concorrendo
|13013
|Jaque Medeiros
|Concorrendo
|13111
|Jessy Dayane
|Concorrendo
|13713
|João Paulo Rillo
|Concorrendo
|13622
|Joaquim Pé Na Porta
|Concorrendo
|13001
|Jorge do Carmo
|Concorrendo
|13800
|Josa
|Concorrendo
|13616
|Jotta Mello
|Concorrendo
|13033
|Juliana Fraga
|Concorrendo
|13222
|Keila Pereira
|Concorrendo
|65400
|Leandro Soares
|Concorrendo
|13290
|Leci Brandão
|Concorrendo
|65035
|Leonardo Grandini
|Concorrendo
|13633
|Luiz Fernando
|Concorrendo
|13134
|Marcelo Seminaldo
|Concorrendo
|13588
|Marcolino
|Concorrendo
|13310
|Maria Moura
|Concorrendo
|13135
|Maria Paula
|Concorrendo
|13116
|Maurici
|Concorrendo
|13011
|Mauro Veracidade
|Concorrendo
|13888
|Meire Silva
|Concorrendo
|13113
|Mestre Eduardo
|Concorrendo
|13213
|Neon Cunha
|Concorrendo
|13913
|Newton Lima
|Concorrendo
|13050
|Noemia Oliveira
|Concorrendo
|13005
|Patricia Aguiar
|Concorrendo
|13300
|Paulo Fiorilo
|Concorrendo
|13613
|Pedro Bigardi
|Concorrendo
|65123
|Perla Müller
|Concorrendo
|13026
|Prof. Marcelo Yoshida
|Concorrendo
|13019
|Profa Ana Olinda
|Concorrendo
|13160
|Professor Agnério
|Concorrendo
|13601
|Professor João Tody
|Inapto
|13999
|Professor Justino
|Concorrendo
|13611
|Professora Bebel
|Concorrendo
|13123
|Professora Juliana
|Concorrendo
|13900
|Professora Mariana
|Concorrendo
|13147
|Professora Najara Costa
|Concorrendo
|65180
|Professora Priscila
|Concorrendo
|13500
|Psicólogo Marcos Vargas
|Concorrendo
|13024
|Ricardo Alessandro
|Concorrendo
|13100
|Rodrigo Mar
|Concorrendo
|13644
|Rodrigo Valverde
|Concorrendo
|13600
|Rogério Munhoz
|Inapto
|13030
|Rômulo
|Concorrendo
|13789
|Rosângela Santos
|Concorrendo
|13400
|Roseli Rodrigues
|Concorrendo
|13077
|Sérgio José Custódio
|Concorrendo
|13099
|Silvano Porto
|Concorrendo
|13988
|Simão Pedro
|Concorrendo
|13555
|Taga
|Concorrendo
|13580
|Thainara Faria
|Concorrendo
|13016
|Thálitha Barboza
|Concorrendo
|13680
|Willian Souza
|Concorrendo
|13101
MDB — 91 candidatos
|Candidato
|Situação
|Número
|Adalberto Freitas
|Concorrendo
|15707
|Airton Porto
|Concorrendo
|15800
|Alexandra Cohen
|Concorrendo
|15073
|Alliny Sartori
|Concorrendo
|15333
|Anderson Henrique
|Concorrendo
|15152
|Andre Cokito
|Concorrendo
|15011
|Bete Welsh
|Concorrendo
|15022
|Caio do Vovô Anésio
|Concorrendo
|15017
|Carol do Penteado
|Concorrendo
|15003
|Caruso
|Concorrendo
|15000
|Chapinha da Vela
|Concorrendo
|15026
|Chris Ramos
|Concorrendo
|15715
|Dani França
|Concorrendo
|15455
|Delegada Olívia Fonseca
|Concorrendo
|15180
|Delegada Sato
|Concorrendo
|15515
|Diretor Elias Junior
|Concorrendo
|15190
|Dr Marcelo Rossi
|Concorrendo
|15580
|Dr Raphael Fissore
|Concorrendo
|15551
|Dr. Eduardo Nobrega
|Concorrendo
|15150
|Dra Marcia Tapigliani
|Concorrendo
|15159
|Dra Veruska
|Concorrendo
|15177
|Edson Ferraz
|Concorrendo
|15555
|Eduardo Ortiz
|Concorrendo
|15111
|Eduardo Salem
|Concorrendo
|15077
|Emerson d
|Concorrendo
|15047
|Erick Levi
|Concorrendo
|15019
|Fabio Belli
|Concorrendo
|15477
|Fernando Gomes
|Concorrendo
|15122
|Fernando Monstrinho
|Concorrendo
|15183
|Flavius
|Concorrendo
|15090
|George Hato
|Concorrendo
|15622
|Geraldo Nunes
|Concorrendo
|15400
|Gessica Ferreira
|Inapto
|15858
|Guilherme Mumu
|Inapto
|15788
|Itamar Borges
|Concorrendo
|15300
|Iva Batista
|Concorrendo
|15156
|Izaias Santana
|Concorrendo
|15012
|Jailton Raposo
|Concorrendo
|15151
|Jardel Barros
|Concorrendo
|15080
|Joselito Sousa
|Concorrendo
|15153
|Josué do Cangaíba
|Concorrendo
|15213
|Juarez Pereira
|Concorrendo
|15440
|Julinho Casares
|Concorrendo
|15050
|Julio Mendes
|Concorrendo
|15321
|Jupira Araujo
|Concorrendo
|15312
|Kauê da Gente
|Concorrendo
|15010
|Konstantino Atan
|Concorrendo
|15233
|Leão
|Concorrendo
|15222
|Léo Oliveira
|Concorrendo
|15123
|Maira Bandeira
|Concorrendo
|15331
|Marcelo Budokan
|Concorrendo
|15888
|Marcelo Polegar
|Concorrendo
|15084
|Marcos Zerbini
|Concorrendo
|15780
|Mm Cuidando de Quem Cuida
|Concorrendo
|15002
|Mussa Calil
|Concorrendo
|15215
|Neri da Habitação
|Concorrendo
|15099
|Nerivan Silva
|Concorrendo
|15745
|Nilton Morais
|Concorrendo
|15772
|Orlando Pesoti
|Concorrendo
|15615
|Pastor Edimar Ribeiro
|Concorrendo
|15100
|Pastor Rogerio da Quitanda
|Concorrendo
|15444
|Pastora Keller Farias
|Concorrendo
|15200
|Pastora Neia
|Inapto
|15316
|Paulo Vicente
|Concorrendo
|15815
|Pr Andre Bueno
|Concorrendo
|15777
|Prado
|Concorrendo
|15500
|Pretusco
|Concorrendo
|15013
|Priscila Cavalcante
|Concorrendo
|15818
|Prof. Celso Jesus
|Concorrendo
|15789
|Profa. Adriana Vasconcellos
|Concorrendo
|15556
|Professora Rosiane Santos
|Concorrendo
|15133
|Regina Nunes
|Concorrendo
|15115
|Reinaldo Alguz
|Concorrendo
|15363
|Ricardinho
|Concorrendo
|15015
|Rita Guedes
|Concorrendo
|15360
|Roberto Camargo
|Concorrendo
|15315
|Rodrigo Martins
|Inapto
|15330
|Salma
|Concorrendo
|15525
|Sandra Santana
|Concorrendo
|15456
|Sara
|Concorrendo
|15915
|Serginho de Paula
|Concorrendo
|15557
|Soraia Martins
|Concorrendo
|15327
|Tania Sinal Verde Pcd
|Concorrendo
|15051
|Thuane Duran
|Concorrendo
|15057
|Victor do Marilia Ao Contrário
|Concorrendo
|15415
|Virginelli
|Concorrendo
|15678
|Viviane Alves
|Concorrendo
|15182
|Wallace Bruno
|Concorrendo
|15007
|Zezinho Considerado
|Concorrendo
|15999
|Zoraida Lobato
|Concorrendo
|15060
PL
|Candidato
|Situação
|Número
|Adolfo Padilha
|Concorrendo
|22018
|Alex Madureira
|Concorrendo
|22777
|Ana Paula Kuznier
|Concorrendo
|22020
|Andréa Souza
|Concorrendo
|22678
|Antonia de Jesus
|Concorrendo
|22456
|Bruno Moura
|Concorrendo
|22044
|Bruno Zambelli
|Concorrendo
|22100
|Capitão Cacciari Ambiental
|Concorrendo
|22181
|Capitão Mosart
|Concorrendo
|22022
|Conte Lopes
|Concorrendo
|22138
|Coronel Américo
|Concorrendo
|22025
|Coronel Fernando
|Concorrendo
|22242
|Coronel João Arrais
|Concorrendo
|22357
|Coronel Paganotto
|Concorrendo
|22190
|Dani Alonso
|Concorrendo
|22322
|Danila Azevedo
|Concorrendo
|22112
|Danilo Balas
|Concorrendo
|22007
|Danilo Morgado
|Concorrendo
|22077
|Debora Palermo
|Concorrendo
|22002
|Debora Romani
|Concorrendo
|22232
|Delegada Graciela
|Concorrendo
|22888
|Delegado Helio Bressan
|Concorrendo
|22580
|Delegado Hugo
|Concorrendo
|22200
|Delegado Romani
|Concorrendo
|22600
|Delegado Sandro Montanari
|Concorrendo
|22230
|Dr. Isael
|Concorrendo
|22192
|Dr. Tedeschi
|Concorrendo
|22622
|Dra. Carol Amaro
|Concorrendo
|22212
|Dra. Patricia Delai
|Concorrendo
|22023
|Dra. Patricia Feitosa
|Concorrendo
|22097
|Dra. Taciane Tejo de Azevedo
|Concorrendo
|22017
|Eduarda Campopiano
|Concorrendo
|22011
|Elias de Madureira
|Concorrendo
|22577
|Fabiana Bolsonaro
|Concorrendo
|22051
|Felipe Sertanejo
|Concorrendo
|22110
|Filipe Sabará
|Concorrendo
|22255
|Flavio Amaral
|Concorrendo
|22695
|Franciele Villa
|Concorrendo
|22789
|Franco Sardelli
|Concorrendo
|22001
|Gilmara Gonçalves
|Concorrendo
|22688
|Giovanni Sanches
|Concorrendo
|22800
|Guerli Herzog
|Concorrendo
|22042
|Isaac Antunes
|Concorrendo
|22122
|Izaque Silva
|Concorrendo
|22567
|Jé – Jeferson Modesto
|Concorrendo
|22555
|João César
|Concorrendo
|22030
|João Paulo
|Concorrendo
|22345
|Julio Cesar
|Concorrendo
|22012
|Léo Novais
|Concorrendo
|22150
|Leticia Aguiar
|Concorrendo
|22522
|Lisboa
|Concorrendo
|22300
|Livia Santos
|Concorrendo
|22072
|Lucas Amaral
|Concorrendo
|22120
|Lucas Bove
|Concorrendo
|22500
|Lucas Flores
|Concorrendo
|22747
|Major Bonfim
|Concorrendo
|22266
|Malu Fernandes
|Concorrendo
|22010
|Marcelo Aguiar
|Concorrendo
|22700
|Marcelo Bolsonaro
|Concorrendo
|22202
|Marcia do Pl
|Concorrendo
|22211
|Marcos Damasio
|Concorrendo
|22222
|Mazinho
|Concorrendo
|22333
|Nando Pinheiro
|Concorrendo
|22321
|Nilce Neves
|Concorrendo
|22050
|Nina Braga
|Concorrendo
|22090
|Oseias de Madureira
|Concorrendo
|22223
|Paulo Kogos
|Concorrendo
|22038
|Paulo Mansur
|Concorrendo
|22422
|Pugina
|Concorrendo
|22822
|Ramon Lima
|Concorrendo
|22318
|Reizinho
|Concorrendo
|22400
|Renan Paes
|Concorrendo
|22380
|Ricardo Madalena
|Concorrendo
|22123
|Rodrigo Ashiuchi
|Concorrendo
|22000
|Rodrigo Moraes
|Concorrendo
|22411
|Rogério Franco
|Concorrendo
|22999
|Rosana Rabelo
|Concorrendo
|22102
|Salomão Augusto
|Concorrendo
|22225
|Samanta Bolsonaro
|Concorrendo
|22180
|Sandra Petitto
|Concorrendo
|22256
|Sargento Giroto
|Concorrendo
|22823
|Sonaira Fernandes
|Concorrendo
|22220
|Stella Braga
|Concorrendo
|22121
|Suélei Gonçalves
|Concorrendo
|22744
|Tenente Bahia
|Concorrendo
|22900
|Tenente Coimbra
|Concorrendo
|22444
|Tenente Nilton
|Concorrendo
|22088
|Thiago Auricchio
|Concorrendo
|22343
|Thiago Colpani
|Concorrendo
|22722
|Thiaguinho Silva
|Concorrendo
|22055
|Thomaz Henrique
|Concorrendo
|22111
|Tiago de Paula
|Concorrendo
|22911
|Val Demarchi
|Concorrendo
|22221
|Valeria Bolsonaro
|Concorrendo
|22922
|Zé Carneiro
|Concorrendo
|22210
FEDERAÇÃO PSOL REDE (PSOL e REDE)
|Candidato
|Situação
|Número
|Adriana Rebouças
|Concorrendo
|18180
|Agripino Bancada Lgbt+
|Concorrendo
|50678
|Aline Luchetta
|Concorrendo
|18999
|Bento de Jesus
|Concorrendo
|18007
|Bruno Jordani
|Concorrendo
|50014
|Carlos Giannazi
|Concorrendo
|50789
|Carlos Jácomo, o Maquinista
|Concorrendo
|50505
|Carolina Simon
|Concorrendo
|50180
|Chirley Pankará
|Concorrendo
|50888
|Cida Aires
|Concorrendo
|50192
|Claudiney Generoso
|Concorrendo
|50321
|Claudio Dias de Oliveira
|Concorrendo
|50200
|Dal Silva
|Concorrendo
|50544
|Danilo Torres
|Concorrendo
|50101
|Danylo Amilcar
|Concorrendo
|50009
|Débora Camilo
|Concorrendo
|50500
|Denis Grillo
|Concorrendo
|50027
|Diogo Trajano da Silva
|Concorrendo
|50150
|Dr. Luiz Carvalho
|Concorrendo
|50303
|Dr. Marcos Cajé
|Concorrendo
|50551
|Dr. Paulo Floriano
|Concorrendo
|18888
|Ediane Maria
|Concorrendo
|50110
|Ednaldo Bispo
|Concorrendo
|50670
|Eduardo Agualuz
|Concorrendo
|18214
|Fábio Pereira dos Santos
|Concorrendo
|50507
|Fernanda Garcia
|Concorrendo
|50550
|Fernanda Silva
|Concorrendo
|50011
|Fernanda Souto
|Concorrendo
|50123
|Fernando Canevari
|Concorrendo
|18123
|Genesio Gente da Gente
|Concorrendo
|50121
|Genival Calixto
|Concorrendo
|50010
|Ghayequer Godoy
|Concorrendo
|50950
|Gil Freitas
|Concorrendo
|50076
|Gilberto Alencar
|Concorrendo
|50333
|Ivo Celso
|Concorrendo
|50250
|James Gondim
|Concorrendo
|50154
|Janete Pietá
|Concorrendo
|18877
|Jr. Freitas
|Concorrendo
|50013
|Keit Lima
|Concorrendo
|50300
|Luiza Erundina
|Concorrendo
|50555
|Marcos Ms
|Concorrendo
|50299
|Mariana Conti
|Concorrendo
|50100
|Marly Caldas
|Concorrendo
|50050
|Meg do Brás
|Concorrendo
|50222
|Mestre Valdenor
|Concorrendo
|50074
|Monica das Pretas
|Concorrendo
|50900
|Monteiro
|Concorrendo
|50001
|Pastor Edvaldo Gomes
|Concorrendo
|50021
|Paula da Bancada Feminista
|Concorrendo
|50000
|Paulo Juventude
|Concorrendo
|50005
|Poliana Quirino
|Concorrendo
|50777
|Pr. Ricardo Borges Pdeo
|Concorrendo
|50079
|Prof. Fernando Oliveira
|Concorrendo
|18000
|Profªjane
|Concorrendo
|50522
|Professor Austriqui Lucena
|Concorrendo
|50501
|Professor Daniel Abranches
|Concorrendo
|50999
|Professor Rildo Nedson
|Concorrendo
|50111
|Professor Rui Torquato
|Concorrendo
|50244
|Professora Nidia Lima
|Concorrendo
|50796
|Professora Revyeux Lima
|Concorrendo
|50666
|Profº Chico Gretter
|Concorrendo
|50022
|Rafael Gonzaga
|Concorrendo
|50024
|Reina do Coletivo Fisioterapia
|Concorrendo
|50133
|Rosivaldo Moreira
|Concorrendo
|50444
|Sofia Favero
|Concorrendo
|50700
|Thiago Freitas
|Concorrendo
|18181
|Valdemar Tchum
|Concorrendo
|50456
PODE
|Candidato
|Situação
|Número
|Adrianny Verçosa
|Concorrendo
|20331
|Alê do Posto
|Concorrendo
|20888
|Amanda Ganem
|Concorrendo
|20010
|Ana Paula Espina
|Concorrendo
|20999
|Ataide Teruel
|Concorrendo
|20252
|Cabo Jú Figueiredo
|Concorrendo
|20180
|Carlão Coordenador
|Concorrendo
|20258
|Carlão do Social
|Concorrendo
|20030
|Chula do Jet
|Concorrendo
|20041
|Clarice Ganem
|Concorrendo
|20101
|Claudinho de Souza
|Concorrendo
|20157
|Clodoaldo
|Concorrendo
|20033
|Coringa
|Concorrendo
|20120
|Coronel Nicotari
|Concorrendo
|20009
|Dani Andradez
|Concorrendo
|20414
|Delegado Cristiano
|Concorrendo
|20001
|Delegado Diógenes
|Concorrendo
|20003
|Diego Boy
|Concorrendo
|20202
|Dika Xique-Xique
|Concorrendo
|20456
|Dineia Cardoso
|Concorrendo
|20110
|Dr. Edson da Paiol
|Concorrendo
|20007
|Dr. Paulo Serra
|Concorrendo
|20259
|Dr. Walmir Rigueira
|Concorrendo
|20066
|Dra. Claudia Camargo
|Concorrendo
|20223
|Dra. Valéria Messias
|Concorrendo
|20330
|Du Cazellato
|Concorrendo
|20077
|Edu Sambista
|Concorrendo
|20666
|Elizandra Sartin
|Concorrendo
|20567
|Eloi do Fera
|Concorrendo
|20004
|Emerson Rocha
|Inapto
|20444
|Engenheiro Paulinho
|Concorrendo
|20645
|Everson Marcos
|Concorrendo
|20254
|Fabiana Camarinha
|Inapto
|20123
|Fabio Faria de Sá
|Concorrendo
|20520
|Fabrício Cardoso
|Concorrendo
|20321
|Fascino
|Concorrendo
|20300
|Fernando Fh
|Concorrendo
|20190
|Fran Bbrooks
|Concorrendo
|20124
|Fran Silva
|Concorrendo
|20688
|Fran Vieira
|Concorrendo
|20741
|Gabi Magsan
|Concorrendo
|20707
|Gaby Santos
|Concorrendo
|20061
|Gilberto Pinheiro
|Concorrendo
|20150
|Guto José
|Concorrendo
|20620
|Ivan Silva
|Concorrendo
|20650
|Jhony Sasaki
|Concorrendo
|20633
|Jorginho Mota
|Concorrendo
|20014
|Junior Jr
|Concorrendo
|20774
|Kaka do Autismo
|Concorrendo
|20777
|Karin Camargo
|Concorrendo
|20026
|Leandro Basson
|Concorrendo
|20000
|Lokadora
|Concorrendo
|20234
|Luciana Marchesano
|Concorrendo
|20012
|Luiz Cirilo
|Concorrendo
|20020
|Luiz Zacarias
|Concorrendo
|20206
|Madeleine Lacsko
|Concorrendo
|20800
|Maestro Robinho Vicente
|Concorrendo
|20017
|Marcia Faria
|Concorrendo
|20212
|Marcinho do Povo
|Concorrendo
|20910
|Marco Cobra
|Concorrendo
|20222
|Meirieli Freitas Terapeuta
|Concorrendo
|20345
|Moises Pirulito
|Concorrendo
|20400
|Monalisa Lobo
|Concorrendo
|20015
|Narciso Despachante
|Concorrendo
|20018
|Parra
|Concorrendo
|20111
|Pastor Anistaldo
|Concorrendo
|20147
|Patricia Lima
|Concorrendo
|20056
|Paulinho dos Condutores
|Concorrendo
|20600
|Prof. Fabio Jorge
|Concorrendo
|20011
|Profª Marta Macedo
|Concorrendo
|20303
|Professora Lu Magalhaes
|Concorrendo
|20333
|Raphael Ferris
|Concorrendo
|20700
|Renan Oliveira
|Concorrendo
|20900
|Renata Coneglian
|Concorrendo
|20209
|Ricardo França
|Concorrendo
|20100
|Roberto Baldochi
|Concorrendo
|20220
|Rodrigo Ortunho
|Concorrendo
|20122
|Rodrigo Vaz
|Concorrendo
|20005
|Roger Gasques
|Concorrendo
|20789
|Rogerio Lins
|Concorrendo
|20200
|Sebastiana Tavares
|Concorrendo
|20677
|Sônia Modena
|Concorrendo
|20022
|Tati da Mais Amor
|Concorrendo
|20153
|Tati Trancista
|Concorrendo
|20164
|Thania Abrantes da Bella Bari
|Concorrendo
|20991
|Tiago Peretto
|Concorrendo
|20678
|Val Advogado
|Concorrendo
|20002
|Vitão do Cachorrão
|Concorrendo
|20555
|Vitrolinha
|Concorrendo
|20199
|William Sanches
|Concorrendo
|20260
|Yoo Na Kim
|Concorrendo
|20820
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania)
|Candidato
|Situação
|Número
|Adriano Diogo
|Concorrendo
|45123
|Agnaldo Moreno
|Concorrendo
|45555
|Alexandre Farias
|Concorrendo
|45000
|Almir Alves
|Concorrendo
|45678
|Ana Carolina
|Concorrendo
|45600
|André do Prado
|Concorrendo
|45656
|Antonio Neto
|Concorrendo
|45111
|Arnaldo Jardim
|Concorrendo
|45444
|Arthur do Val
|Concorrendo
|45200
|Beto da Escola
|Concorrendo
|45190
|Bia Doria
|Concorrendo
|45777
|Bruno Covas Neto
|Concorrendo
|45045
|Caio França
|Concorrendo
|45045
|Camila Godoi
|Concorrendo
|45222
|Carlos Cezar
|Concorrendo
|45666
|Cezar
|Concorrendo
|45333
|Claudio Pinho
|Concorrendo
|45100
|Coronel Nishikawa
|Concorrendo
|45122
|Daniel José
|Concorrendo
|45001
|Delegado Bruno Lima
|Concorrendo
|45180
|Delegado Olim
|Concorrendo
|45777
|Dimas Ramalho
|Concorrendo
|45007
|Dr. José Luiz
|Concorrendo
|45456
|Edson Aparecido
|Concorrendo
|45115
|Eduardo Cury
|Concorrendo
|45500
|Edivaldo
|Concorrendo
|45400
|Elói Pietá
|Concorrendo
|45150
|Fernando Capez
|Concorrendo
|45010
|Fernando Fernandes
|Concorrendo
|45151
|Fernando Holiday
|Concorrendo
|45690
|Floriano Pesaro
|Concorrendo
|45100
|Geraldo Vinholi
|Concorrendo
|45111
|Gilberto Nascimento
|Concorrendo
|45567
|Guilherme Gazzola
|Concorrendo
|45250
|Heni Ozi Cukier
|Concorrendo
|45050
|Izar
|Concorrendo
|45450
|João Cury
|Concorrendo
|45022
|João Doria
|Inapto
|45145
|Jorge Wilson
|Concorrendo
|45180
|José Serra
|Concorrendo
|45001
|Júlio Cesar
|Concorrendo
|45123
|Léo Áquilla
|Concorrendo
|45033
|Lucas Gonzalez
|Concorrendo
|45030
|Marcos Zerbini
|Concorrendo
|45780
|Maria Lucia
|Concorrendo
|45444
|Mariana
|Concorrendo
|45015
|Marquinho Vinicius
|Concorrendo
|45170
|Matheus Bassi
|Concorrendo
|45055
|Mauro Bragato
|Concorrendo
|45125
|Miguel Haddad
|Concorrendo
|45090
|Nelson Marquezelli
|Concorrendo
|45101
|Orlando Morando
|Concorrendo
|45111
|Osvaldo Verginio
|Concorrendo
|45180
|Paulo Serra
|Concorrendo
|45022
|Pedro Tobias
|Concorrendo
|45025
|Professor Walter
|Concorrendo
|45100
|Rafa Zimbaldi
|Concorrendo
|45100
|Rafael Silva
|Concorrendo
|45150
|Raul Marcelo
|Concorrendo
|45040
|Reinaldo Alguz
|Concorrendo
|45123
|Ricardo Nunes
|Concorrendo
|45045
|Roberto Freire
|Concorrendo
|45000
|Rodrigo Garcia
|Concorrendo
|45001
|Rogério Franco
|Concorrendo
|45010
|Sérgio Victor
|Concorrendo
|45012
|Silvio Torres
|Concorrendo
|45013
|Soninha Francine
|Concorrendo
|45015
|Tião Farias
|Concorrendo
|45020
|Vanderlei Macris
|Concorrendo
|45030
|Vinicius Camarinha
|Concorrendo
|45100
|Vitor Sapienza
|Concorrendo
|45145
|Walter Feldman
|Concorrendo
|45050
|Welson Gasparini
|Concorrendo
|45055
|Zé Eduardo
|Concorrendo
|45077
MOBILIZA
|Candidato
|Situação
|Número
|Adeildo Reis
|Concorrendo
|33077
|Adriano Ore
|Concorrendo
|33011
|Ailton Cazumba
|Concorrendo
|33033
|Albertino da Jardinagem
|Concorrendo
|33234
|Alemão da Vista Linda
|Inapto
|33040
|Alessandra Alves
|Concorrendo
|33290
|Andreia Frederico
|Concorrendo
|33544
|Anilton Santos
|Concorrendo
|33044
|Anizio Ribeiro
|Inapto
|33666
|Boca Nervosa
|Concorrendo
|33000
|Cabo Estela
|Concorrendo
|33020
|Carlos Costa
|Inapto
|33014
|Celso Amorim
|Concorrendo
|33933
|Cicero Macedo
|Inapto
|33190
|Cida Novais
|Concorrendo
|33017
|Cintia Pereira
|Concorrendo
|33177
|Claudia Vieira
|Inapto
|33588
|Cruz
|Concorrendo
|33777
|Daiane Santos
|Concorrendo
|33250
|Daniel da Gente
|Concorrendo
|33133
|Dr Luizinho
|Concorrendo
|33022
|Dr. Evaldo Almeida
|Concorrendo
|33555
|Dra Rosangela Magliarelli
|Concorrendo
|33066
|Du da Pizza
|Concorrendo
|33222
|Edinaldo Carmo
|Concorrendo
|33345
|Edson Silva
|Concorrendo
|33123
|Eduardão
|Concorrendo
|33031
|Engenheiro Adriano Pires
|Concorrendo
|33180
|Erika Brandao
|Concorrendo
|33233
|Fernando Goleiro
|Inapto
|33070
|Flavio Henrique
|Concorrendo
|33030
|Francisco Alves
|Concorrendo
|33027
|Francisco Jose
|Concorrendo
|33023
|Fred Wilson
|Concorrendo
|33333
|Gato de Botas
|Concorrendo
|33193
|Gisele Casarin
|Concorrendo
|33334
|Gutierrez
|Inapto
|33016
|Hebinha
|Concorrendo
|33599
|Jairo Marinho
|Concorrendo
|33099
|Jonas Moreira
|Concorrendo
|33888
|Josi Santana
|Concorrendo
|33377
|Julio C. Tonico
|Concorrendo
|33444
|Kadu
|Concorrendo
|33789
|Kiel Damasceno
|Concorrendo
|33999
|Luizinho Paraiba Caminhoneiro
|Concorrendo
|33055
|Lumaria
|Concorrendo
|33299
|Marcinha Araújo
|Concorrendo
|33390
|Marcos Kohlmann
|Inapto
|33321
|Marinho Zagueiro
|Concorrendo
|33100
|Misael Rodrigues
|Concorrendo
|33010
|Osmar Angelo o Pardal
|Concorrendo
|33339
|Patrocinio Ramos Causa Animal
|Concorrendo
|33111
|Paulo Caine
|Concorrendo
|33400
|Prª Meire
|Concorrendo
|33566
|Professora Juliana Machado
|Concorrendo
|33600
|Rivelino Pronto Falei
|Concorrendo
|33500
|Rivelino Ramalho Bnb
|Inapto
|33700
|Ronaldo Costa
|Inapto
|33456
|Rosangela Brito
|Concorrendo
|33722
|Ruberval
|Concorrendo
|33200
|Santiago “Mestre”
|Inapto
|33277
|Sheila Macaria
|Inapto
|33300
|Sonia Guerreiro
|Concorrendo
|33510
|Souza da Associação
|Concorrendo
|33122
|Tandão do Gloria
|Concorrendo
|33120
|Valmir Ferreira
|Concorrendo
|33900
|Vem Com Dias
|Concorrendo
|33332
NOVO
|Candidato
|Situação
|Número
|Alexandra de Abreu
|Concorrendo
|30700
|Alexandre Tabah
|Concorrendo
|30020
|Amilton Alencar
|Concorrendo
|30555
|Anderson Damasceno
|Concorrendo
|30320
|Andressa Mayanny
|Concorrendo
|30144
|Anselmo Duarte
|Concorrendo
|30800
|Augusto Duarte
|Concorrendo
|30633
|Beto Vaz
|Concorrendo
|30100
|Brito
|Concorrendo
|30033
|Bruno Godinho
|Concorrendo
|30722
|Caio Folha
|Concorrendo
|30321
|Carlo Cauti
|Concorrendo
|30007
|Cássia Mussulini
|Concorrendo
|30014
|Cavuto
|Concorrendo
|30230
|Celina Ramalho
|Concorrendo
|30501
|Cicinha Neves
|Concorrendo
|30025
|Coronel Prado
|Concorrendo
|30001
|Danyelle Motta
|Concorrendo
|30005
|Delegado Del Poente
|Concorrendo
|30121
|Dr Helio Krakauer
|Concorrendo
|30018
|Dra. Vanessa Custodio
|Inapto
|30024
|Edmilson Fonseca Filho
|Concorrendo
|30044
|Eliz Taveira
|Concorrendo
|30400
|Elton Pondé
|Concorrendo
|30004
|Emerson Rosa
|Concorrendo
|30202
|Eng. Catharina Donato
|Concorrendo
|30777
|Eunice Neves
|Concorrendo
|30701
|Fernando Bruder da Alpha
|Concorrendo
|30150
|Filipão
|Concorrendo
|30015
|Filipe Brizolla Agora É a Hora
|Concorrendo
|30318
|Frederico D’Avila
|Inapto
|30333
|Galego Lima
|Inapto
|30544
|Gameiro
|Concorrendo
|30533
|Gerson Pires
|Concorrendo
|30111
|Gi da Enfermagem
|Concorrendo
|30180
|Gilberto Silva
|Concorrendo
|30010
|Giovanni Nicoletti
|Concorrendo
|30900
|Gustavo Andolpho
|Concorrendo
|30019
|Guto Ferrari
|Concorrendo
|30101
|Henrique de Oliveira
|Concorrendo
|30221
|Henrique Krigner
|Concorrendo
|30123
|Higmar Lopes
|Concorrendo
|30222
|Igor Sanches
|Concorrendo
|30326
|Inspetor Márcio Silva
|Concorrendo
|30191
|Izaias Oliveira
|Concorrendo
|30122
|Jadiel Moraes
|Concorrendo
|30703
|Jucymara Rangel
|Concorrendo
|30644
|Kátia Tornelli
|Concorrendo
|30456
|Lais Lima
|Concorrendo
|30334
|Larissa Saavedra
|Concorrendo
|30067
|Lêda Pires
|Concorrendo
|30442
|Leo Butkiewicz
|Inapto
|30000
|Liliane Almeida
|Concorrendo
|30457
|Lincoln Bailhão
|Concorrendo
|30133
|Luiz dos Condominios
|Concorrendo
|30088
|Major Hoio
|Concorrendo
|30022
|Marcela Gomes
|Concorrendo
|30330
|Marcelo Faro
|Concorrendo
|30066
|Marcia Capraro
|Concorrendo
|30702
|Marcos Alcântara
|Concorrendo
|30556
|Marcos Billy
|Concorrendo
|30050
|Marcos Homsi
|Concorrendo
|30011
|Mari Soriano
|Concorrendo
|30070
|Miquéias Soares
|Concorrendo
|30077
|Monica Cury do Novo
|Concorrendo
|30030
|Nando Rios Surdo
|Concorrendo
|30666
|Nelson Oliveira
|Concorrendo
|30155
|Pastor Dirceu
|Concorrendo
|30678
|Patrícia Modesto
|Concorrendo
|30023
|Pedro Lima
|Concorrendo
|30153
|Pedro Suplicy
|Concorrendo
|30013
|Pr. Chicão Alves
|Concorrendo
|30704
|Prof. Haroldo Nogueira
|Concorrendo
|30430
|Professor Tamayo
|Concorrendo
|30771
|Professora Elisa
|Concorrendo
|30012
|Rafael Izar
|Concorrendo
|30337
|Renata Castel-Branco
|Concorrendo
|30002
|Renato Vieira 30
|Concorrendo
|30026
|Ricardo F. Ramos
|Concorrendo
|30027
|Ricardo Meirelles
|Concorrendo
|30500
|Roberto Nascimento
|Concorrendo
|30505
|Rodini
|Concorrendo
|30888
|Ronaldo Estima
|Concorrendo
|30212
|Ronaldo Galdino
|Concorrendo
|30445
|Sargento Parra
|Concorrendo
|30380
|Saulo de Freitas
|Concorrendo
|30600
|Silvia de Luca
|Concorrendo
|30200
|Sol Villas Boas
|Concorrendo
|30017
|Tati Bronze
|Concorrendo
|30003
|Tati Malheiros
|Concorrendo
|30130
|Thais Campos
|Concorrendo
|30707
|Thereza Faria Lima
|Concorrendo
|30444
|Tininha
|Concorrendo
|30102
|Ton Proêncio
|Concorrendo
|30300
|Valdivia Passoni
|Concorrendo
|30369
|Vanessa Santana Mãe Leoa
|Concorrendo
|30038
|Veterano Gimenes
|Concorrendo
|30190
|Warlei Fininho
|Concorrendo
|30789
FEDERAÇÃO PSDB CIDADANIA (PSDB e Cidadania)
|Candidato
|Situação
|Número
|Alexandre Doria
|Concorrendo
|45545
|Ana Carolina Serra
|Concorrendo
|45045
|Ana Paula Haussauer
|Concorrendo
|23230
|André Bandeira
|Concorrendo
|45000
|Angelo Marcio de Jesus Silva
|Concorrendo
|23193
|Antonio Camurça
|Inapto
|45025
|Bahia do Lava Rápido
|Concorrendo
|45223
|Bia Soares
|Concorrendo
|45221
|Bispo Ivan Farmacêutico
|Concorrendo
|45300
|Cacá Teixeira
|Concorrendo
|45637
|Caio Mania
|Concorrendo
|23777
|Carla
|Concorrendo
|45680
|Carlos Abranches
|Concorrendo
|23456
|Carlos Pires
|Concorrendo
|45400
|Cido Itaquera Unida
|Concorrendo
|45010
|Claudia Martins
|Concorrendo
|45005
|Comandante Valadão
|Concorrendo
|45900
|Dani Mendes
|Concorrendo
|45345
|Dayane Alves
|Concorrendo
|45456
|Dayane Mendes
|Concorrendo
|45255
|Dedé da Folha
|Concorrendo
|23231
|Douglas Paraiba
|Concorrendo
|45678
|Dr. Adilson Medeiros
|Concorrendo
|45388
|Dr. Anderson Veterinário
|Inapto
|45444
|Dr. Vinicius Castro
|Concorrendo
|45888
|Dra Carol Takayama
|Concorrendo
|23333
|Dra. Cilene Biomédica
|Concorrendo
|45122
|Dra. Damaris Moura
|Concorrendo
|45777
|Edgar Dourado
|Concorrendo
|45800
|Edivaldo Meira Batoré
|Concorrendo
|45123
|Edson Flecha
|Concorrendo
|45234
|Eloisa do Val
|Concorrendo
|45580
|Eng. Hilton
|Concorrendo
|45077
|Engenheiro Helton Costa
|Concorrendo
|45011
|Fabio Klein
|Concorrendo
|45156
|Fefel Gimenez
|Concorrendo
|45179
|Felipe Ponce
|Concorrendo
|45002
|Felipe Souza
|Concorrendo
|45788
|Fernando Mestre Sala
|Concorrendo
|23444
|Flavia da Naturologia
|Concorrendo
|45139
|Flavio Campos
|Concorrendo
|45017
|Gideão do Agro
|Concorrendo
|45021
|Guerreira
|Concorrendo
|45288
|Hermano Protetor Causa Animal
|Inapto
|45190
|Ivani do Cruzado
|Concorrendo
|45500
|Ivo Leite
|Concorrendo
|23239
|Ivone Felippe
|Concorrendo
|23100
|Jairo da Silva Alves
|Concorrendo
|45455
|James Losacco
|Concorrendo
|45012
|Jaqueline Bueno
|Concorrendo
|45004
|João Tosi
|Concorrendo
|45022
|Karen Maria
|Concorrendo
|23238
|Kelly Lima
|Concorrendo
|45428
|Kiki Barros
|Concorrendo
|23314
|Kiko Beloni
|Concorrendo
|23000
|Lucas da Previdência
|Concorrendo
|45135
|Luciano Aquino
|Concorrendo
|45700
|Márcio da Farmácia
|Concorrendo
|23233
|Maria Amélia
|Concorrendo
|45333
|Maria Helena
|Concorrendo
|45210
|Maria Lúcia da Rede Solidária
|Concorrendo
|45015
|Mário Lúcio da Conceição
|Concorrendo
|23529
|Matheus Carreiro
|Concorrendo
|45222
|Menezes
|Concorrendo
|45001
|Mirian Barros
|Concorrendo
|45023
|Natalino Tony Silva
|Concorrendo
|45663
|Nelson Pinto
|Concorrendo
|45280
|Noemi Nonato
|Concorrendo
|45401
|Pai Adriano Neres
|Concorrendo
|45212
|Paloma Antunes
|Concorrendo
|45003
|Paula Moiséis
|Concorrendo
|23016
|Pinduca
|Concorrendo
|45213
|Pit Magrin Mãe da Nicolly
|Concorrendo
|45180
|Poeta
|Concorrendo
|45200
|Poeta Dermeval Pereira
|Inapto
|45245
|Policial Rodolfo Donetti
|Concorrendo
|23022
|Político Gago – Cláudio Gaspar
|Concorrendo
|45032
|Prof. Paulo Faria
|Concorrendo
|45999
|Professor Alessandro Hirata
|Concorrendo
|45155
|Professora Janaina Calvo
|Concorrendo
|45454
|Raul Vicentini
|Concorrendo
|45450
|Rejanio Felix
|Concorrendo
|45052
|Rodrigo Feitosa
|Concorrendo
|23555
|Rosangela Perecini
|Concorrendo
|45114
|Salmeron
|Concorrendo
|45555
|Sueco Galhardo
|Concorrendo
|45369
|Teia Barros
|Concorrendo
|23011
|Thiago Balderi
|Inapto
|45007
|Thiago Serpa
|Concorrendo
|45445
|Vagner Malheiros
|Concorrendo
|45100
|Vanessa Borges Lino
|Concorrendo
|45055
|Vanessa Maia
|Concorrendo
|45145
|Vini Oliveira
|Concorrendo
|23234
|Walter Ciglioni
|Inapto
|45051
|Yann Contra Intolerantes
|Concorrendo
|45121
DEMOCRATA — 22 candidatos
|Candidato
|Situação
|Número
|Almiro do Butantã
|Concorrendo
|35033
|Dr.allan Negreiros
|Concorrendo
|35127
|Dr.gilmar Rocha
|Inapto
|35555
|Edinho Souza
|Concorrendo
|35333
|Elizeu
|Inapto
|35144
|Gean Cabeleireiro
|Concorrendo
|35499
|Irene do Brasil
|Inapto
|35334
|João Pedro Barboza
|Concorrendo
|35123
|Jose Silva Lima do Transporte
|Inapto
|35590
|Léo das Flores
|Inapto
|35366
|Lindolfo Costa
|Inapto
|35199
|Lu de Paranapiacaba
|Inapto
|35005
|Luckson Joseph
|Concorrendo
|35111
|Milton Cardoso
|Inapto
|35444
|Missionária Thaina
|Inapto
|35000
|Robson Gaguinho
|Concorrendo
|35188
|Sérgio Martins
|Inapto
|35007
|Silvana do Manacá
|Concorrendo
|35022
|Thainara Genari
|Concorrendo
|35025
|Valéria Sanches
|Inapto
|35222
|Vanessa
|Inapto
|35044
|Wollace
|Concorrendo
|35010
PCO
|Candidato
|Situação
|Número
|Carlos Lazaro
|Concorrendo
|29229
|Clenilza Panato
|Concorrendo
|29129
|Douglas Martins
|Concorrendo
|29929
|Fabio Luiz
|Concorrendo
|29029
|Francisco Muniz
|Concorrendo
|29000
|Jt Sales
|Concorrendo
|29629
|Letícia Leonetti
|Concorrendo
|29529
|Marcão
|Concorrendo
|29292
|Márcio Roberto
|Concorrendo
|29729
|Maria Anita
|Concorrendo
|29829
|Maria Dias
|Concorrendo
|29329
|Stefania do Pco
|Concorrendo
|29999
|Zé dos Reis
|Concorrendo
|29429
PSTU
|Candidato
|Situação
|Número
|Fátima Silva
|Concorrendo
|16123
|Profa. Flavia
|Concorrendo
|16000
|Wiliam Anticandidato do Goi
|Concorrendo
|16016
UP
|Candidato
|Situação
|Número
|Gustavo Matos
|Inapto
|80123
|Julia Cachos
|Concorrendo
|80000
|Lucas da Frente Operária
|Concorrendo
|80123