Confira os postos de vacinação abertos no final de semana em SP

A vacinação contra a Covid-19 na capital paulista ganhou um novo capítulo nesta sexta-feira, 19 de março. Isso porque a cidade começou a imunizar os idosos entre 72 e 74 anos. A medida foi antecipada, e o público desta faixa-etária pode procurar postos de saúde e pontos de drive-thru para tomarem a primeira dose da vacina. A ideia é que os postos de vacinação em SP continuem aberto no final de semana

Vacinação em SP

De acordo as estimativas do governo, 5 milhões e 168 mil pessoas serão vacinadas no estado de São Paulo até o final do mês de março. O vacinômetro, dispositivo que contabiliza o andamento da imunização, já contabiliza 4 milhões 421 mil doses aplicadas até o momento.

No momento, idosos com 72 anos ou mais podem ser vacinados, assim como profissionais de saúde com 55 anos ou mais e também certos grupos específicos. A previsão, segundo o governo, é que já no próximo dia 27 de março, a vacinação em idosos de 69 anos seja iniciada

Quem pode receber a vacina?

Trabalhadores dos serviços públicos;

Pessoas em situação de rua (com mais de 60 anos);

Profissionais sepultadores, veloristas, cremadores e condutores de veículos dos cemitérios públicos e privados do município de São Paulo;

População indígena vivendo em terras indígenas e quilombolas;

Pessoas com 18 anos ou mais com deficiência, residentes em Residências Inclusivas (institucionalizadas);

Pessoas com 60 anos ou mais residentes em instituições de longa permanência (institucionalizadas).

Quais são os locais de postos de vacinação em SP?

A vacinação em SP ocorre em 10 pontos de drive-thru, nas 468 Unidades Básicas de Saúde (UBS), em três Centros-Escolas, 80 unidades de Assistência Médica Ambulatorial (AMAs) e em 17 Serviços de Assistência Especializada (SAE) na capital. Entretanto, os horários e locais durante o final de semana variam.

Segundo a prefeitura, excepcionalmente neste próximo sábado, dia 20 de março, os pontos do esquema Mega Drive Thru estarão abertos e funcionando normalmente, como em dia de semana. O horário de funcionamento é das 8h da manhã às 17h da tarde. Confira logo abaixo os endereços dos postos de vacinação drive-thru em SP:

ARENA CORINTHIANS – Av. Miguel Ignácio, 2492 Curi, Portão E4 -CEP: 08295-005

– Av. Miguel Ignácio, 2492 Curi, Portão E4 -CEP: 08295-005 IGREJA BOAS NOVAS – Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente – CEP: 03140-020

– Rua Marechal Mallet, 535, Vila Prudente – CEP: 03140-020 AUTÓDROMO DE INTERLAGOS – Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF – CEP: 04815-160

– Rua Jacinto Júlio, altura do nº 589 – Portão 9, entrada KRF – CEP: 04815-160 CLUBE HEBRAICA – Rua ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube – CEP: 01455-110

– Rua ibiapinopolis, 781- na parte superior do Clube – CEP: 01455-110 MEMORIAL DA AMÉRICA LATINA – Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2) – CEP: 01156-000

– Rua Tagipuru, 500 (referência Portão 2) – CEP: 01156-000 ESTÁDIO DO MORUMBI – Av. Giovanni Gronchi, 1920 – Portão 15 – CEP: 05724-002

– Av. Giovanni Gronchi, 1920 – Portão 15 – CEP: 05724-002 COMPLEXO ESPORTIVO DO IBIRAPUERA – Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413 – CEP: 04005-040

– Rua Marechal Estenio Albuquerque Lima, 413 – CEP: 04005-040 PARQUE VILLA LOBOS – Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025- Portão 3 – Alto de Pinheiros – CEP 05461-010

Av. Prof. Fonseca Rodrigues, 1025- Portão 3 – Alto de Pinheiros – CEP 05461-010 CLUBE ATLÉTICO MONTE LÍBANO – Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania – CEP: 04032-000

– Rua do Gama, 261 – Jardim Luzitania – CEP: 04032-000 SHOPPING ARICANDUVA – Avenida Aricanduva, 5555 – Aricanduva – Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 – CEP: 03930-110

– Avenida Aricanduva, 5555 – Aricanduva – Estacionamento Auto Shopping Acesso pelo Portão P4 – CEP: 03930-110 CENTRO DE EXPOSIÇÕES DO ANHEMBI – Rua Olavo Fontoura, portão 38 – CEP: 02012-021

– Rua Olavo Fontoura, portão 38 – CEP: 02012-021 CLUB ATLÉTICO PAULISTANO – R. Honduras, 1.400 – Jardim América – CEP: 01428-900

– R. Honduras, 1.400 – Jardim América – CEP: 01428-900 SHOPPING ANÁLIA FRANCO – Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo – CEP: 03342-900

– Av. Reg. Feijó, 1739 – Tatuapé, São Paulo – CEP: 03342-900 HOSPITAL DOM ALVARENGA – Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga – CEP: 04263-200

– Av. Nazaré, 1361 – Ipiranga – CEP: 04263-200 SHOPPING INTERLAGOS – Av. Interlagos, 2255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos – CEP: 04661-200

– Av. Interlagos, 2255 – Estacionamento Subsolo, portão5 – Interlagos – CEP: 04661-200 SUBPREFEITURA DE M BOI MIRIM – Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima – CEP: 04902-005

Avenida Guarapiranga, 1695 – Pq Alves de Lima – CEP: 04902-005 SUBPREFEITURA DE ITAIM PAULISTA – Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista – CEP: 08160-495

– Avenida Marechal Tito, 3012 – Itaim Paulista – CEP: 08160-495 MAIS SHOPPING -Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro – CEP: 04753-060

-Rua Padre José Maria, S/N – Estacionamento G 2 Mais Shopping – Santo Amaro – CEP: 04753-060 SUBPREFEITURA DA PENHA – Rua Mandu, 451 – CEP: 03622-000

Além dos pontos de drive-thru, a cidade de São Paulo também possui algumas unidades de saúde (UBs) e AMAS que realizam vacinação aos sábado e feriados, no período das 07 às 19:00. Conheça estas unidades clicando neste link.

De acordo com recomendações do governo, antes dos idosos se dirigem aos postos de vacinação em SP, é importante que eles estejam pré-cadastrados no site Vacina Já. A medida não é obrigatória, mas é fortemente reforçada pelas autoridades. Qualquer familiar pode colaborar no cadastro, basta inserir dados como nome completo, CPF, endereço completo, telefone e data de nascimento dos idosos. Acesse o (www.vacinaja.sp.gov.br).

Covid-19 em SP

Segundo informações oficiais divulgadas pelo governo de São Paulo nesta sexta-feira, 19 de março, o estado registra hoje 27.527 pessoas internadas pela Covid-19, sendo, ao todo, 11.738 internações em UTIs e 15.789 em enfermaria. Com isso, o sistema de saúde pública teme pelo colapso. Só na grande São Paulo, cerca de 91,6% das UTIs estão ocupadas, o que dificulta a internação de pacientes que precisam de vagas.

Até o dia 30 de março, vigora a fase emergencial do Plano São Paulo. Medidas mais duras e severas devem ser cumpridas para garantir que os hospitais da capital, tanto os da rede pública quanto privada, não se sobrecarreguem ainda mais. Também na próxima semana, a partir do dia 26, passa a valer a antecipação de cinco feriados na cidade. Eles se estendem até final de semana da Páscoa, dia 4 de abril.