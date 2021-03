Covid-19: veja o que vai mudar na nova fase em São Paulo

O governo do estado São Paulo anuncia nesta quinta-feira, 11 de março, novas medidas mais restritivas do Plano SP devido o aumento de mortes, internações e novos casos da Covid-19. No momento, o estado se encontra na fase vermelha, até então a mais dura em regras de contenção. Mas agora, com a nova fase em São Paulo, a ideia é tirar 4 milhões de pessoas de circulação.

Segundo declarações de João Doria (PSDB), a decisão não é fácil de ser tomada. Ele reconheceu que é “impopular e dura”, mas também a única maneira de combater o avanço da pandemia em todo o estado. “Nenhum governante gosta de parar as atividades econômicas do seu estado – eu, principalmente. Eu entendo o sofrimento de todos. É difícil, é difícil não poder sair para trabalhar, é difícil não sair para batalhar pelo sustento da sua família, é difícil não poder ir para escola, para faculdade, ter restringido o seu convívio social, não poder ir para o seu esporte, não pode ir para a sua academia”, afirmou Doria.

Veja abaixo o que vai mudar na nova fase em São Paulo:

Quais as novas restrições para São Paulo?

A ideia do governo é diminuir o número de casos, óbitos e internações em todo o estado, para evitar um colapso no sistema de saúde privado e público. No último dia 10, São Paulo, pela quarta vez consecutiva, a maior média móvel de mortes de toda a pandemia. Segundo informações do governo, o índice superou o recorde de agosto de 2020.

Confira o que muda na nova fase em São Paulo:

A média móvel, que leva em consideração os registros dos últimos sete dias e minimiza as diferenças das notificações, foi de 312 óbitos por dia nesta quarta.

Sistema drive-thru permitido até as 20h;

Toque de recolher entre 20h e 5h;

Uso de máscara em todos ambientes, internos e externos;

Escalonamento de entrada dos trabalhadores em serviços essenciais.

Tele-trabalho obrigatório para atividades administrativas não essenciais para órgãos públicos e escritórios de qualquer atividade (desde que o setor não seja essencial).

O que está proibido?

Atividades religiosas (culto e missas) e atividades esportivas estão proibidas;

Uso de praias e parques;

Lojas de materiais de construção;

Serviço de retirada de todos os setores.

O sistema delivery para restaurantes e outros estabelecimentos comerciais deve continuar funcionando normalmente por 24h.

Até quando vai a nova fase?

Segundo o governo do estado de São Paulo, a nova fase começa a partir do próximo dia 15 de março e até o dia 30 de março.

Como ficam as escolas na nova fase em São Paulo?

O plano escolar de toda a rede pública do estado também vai passar por mudanças com a nova fase em São Paulo. Para isso, o governo vai antecipar o recesso escolar de abril e outubro do dia 15 até o dia 28 de março. As aulas presenciais não vão mais acontecer, e as escolas ficarão apenas para a retirada de merenda e material escolar, com agendamento prévio.

Quanto a rede particular, a recomendação é que o ensino remoto volte a ser a primeira opção. Entretanto, as aulas presenciais podem acontecer, mas apenas com 35% da capacidade.

O que pode funcionar em SP capital?

A partir da próxima segunda-feira, 15 de março, apenas os serviços essenciais poderão abrir, com mais restrições do que na fase vermelha do Plano São Paulo. Farmácias, supermercados e padarias podem abrir, mas estão proibidos de oferecer retirada no local, e devem fechar até as 20h.

Em qual fase São Paulo está?

Até o momento, o estado de São Paulo está na fase vermelha do Plano SP. Com o novo anúncio do governo, o estado entra na chamada “fase emergencial”.