Desfile de 7 de Setembro em SP hoje no Anhembi: veja horário e como chegar

Desfile de 7 de Setembro em SP hoje no Anhembi: veja horário e como chegar

Nesta segunda-feira, em São Paulo, acontece o desfile cívico-militar do 7 de Setembro de 2026, que será realizado no Sambódromo do Anhembi, na Zona Norte da capital. O desfile celebra os 204 anos da Independência do Brasil e reunirá cerca de 10,2 mil participantes, entre integrantes das Forças Armadas, órgãos de segurança pública, estudantes, entidades civis e associações de veteranos.

Horário do desfile de 7 de Setembro em São Paulo

O Desfile Cívico-Militar de 7 de Setembro começa às 9h e tem encerramento previsto para o meio-dia. Antes da parada, estão programados a chegada das autoridades, a revista das tropas, o hasteamento do Pavilhão Nacional e o canto do Hino da Independência.

Os portões do Sambódromo serão abertos às 7h para o público. A capacidade das arquibancadas é de aproximadamente 30 mil pessoas e os acessos serão fechados quando o limite for atingido.

A primeira parte da programação reúne alunos das redes municipal e estadual de ensino, entidades civis, associações de veteranos e escolas militares.

Na sequência, ocorre a parada militar, com integrantes da Marinha, Exército e Força Aérea, além de órgãos de segurança pública. Também participam do evento a Polícia Militar, Polícia Civil, Guarda Civil Metropolitana e outras instituições.

Ao todo, são previstos 10.292 participantes, incluindo 1.287 integrantes de escolas civis.

Programação do 7 de Setembro em SP

7h: abertura dos portões para o público;

8h: previsão de chegada do governador e do prefeito de São Paulo;

8h30: início da revista da tropa;

8h45: hasteamento das bandeiras e canto do Hino da Independência;

9h: início do Desfile Cívico-Militar;

9h05 às 9h30: desfile do grupamento de abertura e das escolas civis;

9h30 às 10h: desfile das associações civis;

10h às 10h40: desfile das associações de veteranos;

10h40 às 10h50: desfile dos motoclubes;

10h50 às 11h20: desfile militar e dos órgãos de segurança pública a pé;

11h20 às 11h40: desfile militar e dos órgãos de segurança pública motorizado;

11h40 às 11h50: desfile hipomóvel;

12h: encerramento.

Como chegar ao desfile de 7 de Setembro?

A Prefeitura de São Paulo recomenda o uso do transporte público devido às interdições previstas na região do Anhembi. A CET terá uma operação especial das 5h às 14h para controlar o trânsito nas proximidades do Sambódromo.

A linha 179A/10 Metrô Tietê – Anhembi será reativada das 5h às 14h40, com 20 ônibus articulados e 125 viagens em cada sentido. O serviço fará a ligação entre a Estação Tietê e o local do desfile.

As principais vias de acesso à região são as avenidas Olavo Fontoura, Assis Chateaubriand (Marginal Tietê), Braz Leme e Santos Dumont.

O público poderá acessar o Sambódromo a partir das 7h pelos seguintes portões:

Portão 12: setor A;

Portão 14: setor B;

Portão 16: setores C, D e E;

Portão 22: setores F, G e H;

Portão 28: setor J.

Além de acompanhar o evento presencialmente no Sambódromo, o público poderá assistir à transmissão da TV Alesp, que começa às 8h, com cobertura especial diretamente do Anhembi. O desfile tem início às 9h.

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