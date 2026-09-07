Que horas a manifestação de 7 setembro na Avenida Paulista hoje?
Há protestos marcados ao longo do dia
O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) participa nesta segunda-feira, 7 de setembro, de uma manifestação na avenida Paulista, em São Paulo, durante os atos do Dia da Independência. A mobilização tem entre seus principais alvos o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ocorre em meio a uma série de protestos organizados pela direita em diferentes cidades do país.
Que horas começa a manifestação na Avenida Paulista?
A concentração para o ato de Zema está prevista para 9h20, na esquina da Avenida Paulista com a rua da Consolação. O candidato deve conceder uma entrevista coletiva no local antes de seguir pela avenida em direção ao Masp (Museu de Arte de São Paulo).
A programação é diferente da manifestação convocada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também na Paulista. O ato do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está marcado para 15h. Segundo a assessoria de Zema, o candidato não participará da manifestação de Flávio.
A manifestação foi convocada por Zema como uma mobilização de oposição às instituições. Entre as críticas apresentadas pelo candidato estão a atuação do Judiciário e decisões do Supremo Tribunal Federal.
Em declaração divulgada por sua equipe, Zema afirmou que o protesto pretende reunir pessoas insatisfeitas com o funcionamento do sistema político e classificou a mobilização como uma das mais importantes de sua trajetória política.
Onde haverá manifestações de 7 de Setembro?
Em outras capitais, os protestos começam pela manhã. Salvador terá manifestação às 8h, enquanto Brasília e Goiânia têm atos previstos para as 9h.
Confira a programação:
|Cidade
|Estado
|Local
|Horário
|Salvador
|BA
|Farol da Barra
|8h
|Maceió
|AL
|Corredor Vera Arruda
|9h
|Goiânia
|GO
|Próximo à Praça Tamandaré
|9h
|Brasília
|DF
|Eixo Sul, em frente ao Banco Central
|9h
|Rio de Janeiro
|RJ
|Praia de Copacabana
|9h
|São Paulo
|SP
|Avenida Paulista
|9h20
|Belo Horizonte
|MG
|Praça da Liberdade
|10h
|Ilhéus
|BA
|Av. Soares Lopes, ao lado do Ilhéus Praia Hotel
|11h
|São Paulo
|SP
|Obelisco Mausoléu aos Heróis de 32
|11h
|Recife
|PE
|Praia de Boa Viagem
|14h
|Ibirama
|SC
|Comitê Casa 22 – Ponto Chic
|14h22
|Porto Alegre
|RS
|Parcão de Porto Alegre
|14h
|Volta Redonda
|RJ
|Praça Brasil
|15h
|Natal
|RN
|Largo do Atheneu
|15h
|São Paulo
|SP
|Avenida Paulista
|15h
|Teresina
|PI
|Ponte Estaiada
|16h
|João Pessoa
|PB
|Dique de Cabedelo até o Busto de Tamandaré
|16h