Que horas a manifestação de 7 setembro na Avenida Paulista hoje?

Que horas a manifestação de 7 setembro na Avenida Paulista hoje?

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) participa nesta segunda-feira, 7 de setembro, de uma manifestação na avenida Paulista, em São Paulo, durante os atos do Dia da Independência. A mobilização tem entre seus principais alvos o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ocorre em meio a uma série de protestos organizados pela direita em diferentes cidades do país.

Que horas começa a manifestação na Avenida Paulista?

A concentração para o ato de Zema está prevista para 9h20, na esquina da Avenida Paulista com a rua da Consolação. O candidato deve conceder uma entrevista coletiva no local antes de seguir pela avenida em direção ao Masp (Museu de Arte de São Paulo).

A programação é diferente da manifestação convocada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também na Paulista. O ato do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está marcado para 15h. Segundo a assessoria de Zema, o candidato não participará da manifestação de Flávio.

A manifestação foi convocada por Zema como uma mobilização de oposição às instituições. Entre as críticas apresentadas pelo candidato estão a atuação do Judiciário e decisões do Supremo Tribunal Federal.

Em declaração divulgada por sua equipe, Zema afirmou que o protesto pretende reunir pessoas insatisfeitas com o funcionamento do sistema político e classificou a mobilização como uma das mais importantes de sua trajetória política.

Onde haverá manifestações de 7 de Setembro?

Em outras capitais, os protestos começam pela manhã. Salvador terá manifestação às 8h, enquanto Brasília e Goiânia têm atos previstos para as 9h.

Confira a programação: