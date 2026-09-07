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Que horas a manifestação de 7 setembro na Avenida Paulista hoje?

Há protestos marcados ao longo do dia

Escrito por Anny Malagolini
Que horas começa a manifestação na Avenida Paulista Getty Images
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O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) participa nesta segunda-feira, 7 de setembro, de uma manifestação na avenida Paulista, em São Paulo, durante os atos do Dia da Independência. A mobilização tem entre seus principais alvos o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), e ocorre em meio a uma série de protestos organizados pela direita em diferentes cidades do país.

Que horas começa a manifestação na Avenida Paulista?

A concentração para o ato de Zema está prevista para 9h20, na esquina da Avenida Paulista com a rua da Consolação. O candidato deve conceder uma entrevista coletiva no local antes de seguir pela avenida em direção ao Masp (Museu de Arte de São Paulo).

A programação é diferente da manifestação convocada por Flávio Bolsonaro (PL-RJ), também na Paulista. O ato do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro está marcado para 15h. Segundo a assessoria de Zema, o candidato não participará da manifestação de Flávio.

A manifestação foi convocada por Zema como uma mobilização de oposição às instituições. Entre as críticas apresentadas pelo candidato estão a atuação do Judiciário e decisões do Supremo Tribunal Federal.

Em declaração divulgada por sua equipe, Zema afirmou que o protesto pretende reunir pessoas insatisfeitas com o funcionamento do sistema político e classificou a mobilização como uma das mais importantes de sua trajetória política.

Onde haverá manifestações de 7 de Setembro?

Em outras capitais, os protestos começam pela manhã. Salvador terá manifestação às 8h, enquanto Brasília e Goiânia têm atos previstos para as 9h.

Confira a programação:

CidadeEstadoLocalHorário
SalvadorBAFarol da Barra8h
MaceióALCorredor Vera Arruda9h
GoiâniaGOPróximo à Praça Tamandaré9h
BrasíliaDFEixo Sul, em frente ao Banco Central9h
Rio de JaneiroRJPraia de Copacabana9h
São PauloSPAvenida Paulista9h20
Belo HorizonteMGPraça da Liberdade10h
IlhéusBAAv. Soares Lopes, ao lado do Ilhéus Praia Hotel11h
São PauloSPObelisco Mausoléu aos Heróis de 3211h
RecifePEPraia de Boa Viagem14h
IbiramaSCComitê Casa 22 – Ponto Chic14h22
Porto AlegreRSParcão de Porto Alegre14h
Volta RedondaRJPraça Brasil15h
NatalRNLargo do Atheneu15h
São PauloSPAvenida Paulista15h
TeresinaPIPonte Estaiada16h
João PessoaPBDique de Cabedelo até o Busto de Tamandaré16h

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Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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