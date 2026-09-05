Turista de SP é resgatada de helicóptero após acidente com quadriciclo em Jericoacoara

Turista de SP é resgatada de helicóptero após acidente com quadriciclo em Jericoacoara

Uma turista de 51 anos, natural de São Paulo, precisou ser resgatada de helicóptero após sofrer um acidente com um quadriciclo na faixa de areia próxima ao Mangue Seco, em Jericoacoara, no litoral do Ceará. O acidente aconteceu na tarde desta sexta-feira (4).

Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada pela Coordenadoria Integrada de Operações (Ciops) para atender a ocorrência em uma área de difícil acesso. Antes de seguir para o local, os militares passaram pela UPA para buscar um enfermeiro e equipamentos utilizados no atendimento pré-hospitalar e na imobilização da vítima.

Quando chegaram ao ponto indicado, os bombeiros encontraram a mulher consciente e orientada. Ela estava acompanhada pelo filho, de 17 anos, e pelo guia turístico.

Durante a avaliação, a turista relatou fortes dores no ombro e no pescoço. Os bombeiros identificaram sinais que poderiam indicar fratura ou luxação no ombro e também avaliaram a necessidade de investigação de possíveis lesões na região cervical.

Apesar de apresentar sensibilidade e conseguir movimentar os braços e as pernas, a mulher não conseguia se levantar ou mudar de posição devido à intensidade das dores.

Por causa das condições de acesso à região e do estado da vítima, os bombeiros solicitaram apoio da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer).

Após ser estabilizada pela equipe de resgate, a turista foi colocada na aeronave e transportada até a Santa Casa de Misericórdia de Sobral, onde recebeu atendimento médico especializado.

O filho da vítima, de 17 anos, foi levado pelos bombeiros até a pousada onde a família estava hospedada em Jericoacoara. O adolescente ficou sob os cuidados dos responsáveis pelo estabelecimento.