Jovem de 18 anos morre em acidente após moto bater contra árvore

Jovem de 18 anos morre em acidente após moto bater contra árvore

A jovem Ana Clara Buzzo, de 18 anos, morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta na manhã deste sábado (5), em Cândido Mota, no interior de São Paulo. Uma amiga de 16 anos, que estava na garupa, também ficou ferida e precisou ser hospitalizada.

Segundo informações da Polícia Militar, Ana Clara seguia de moto pela avenida João Alves dos Santos, próximo ao portal de entrada da cidade, quando perdeu o controle da direção por motivos que ainda serão esclarecidos.

A motocicleta saiu da pista, passou pelo canteiro central e atingiu uma palmeira e um poste de iluminação. Equipes de resgate da Secretaria Municipal de Saúde foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas.

Ana Clara foi levada para a Santa Casa de Cândido Mota, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A adolescente que estava na garupa também recebeu atendimento médico.

O trecho da avenida precisou ser interditado pela Polícia Militar para o atendimento da ocorrência e realização da perícia. As circunstâncias que levaram à perda de controle da motocicleta serão investigadas.

Velório e sepultamento

A morte de Ana Clara provocou comoção entre moradores de Cândido Mota. A prefeitura publicou uma nota de pesar e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da jovem.

O velório ocorre na sala 3 do Velório Municipal Antônio Marobo. O sepultamento está previsto para este domingo (6), às 17h, no Cemitério Municipal de Cândido Mota.