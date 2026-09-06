DCI SP

Jovem de 18 anos morre em acidente após moto bater contra árvore 

Escrito por Anny Malagolini
Jovem de 18 anos morre Redes sociais
Siga o DCI no GoogleEntre no canal do WhatsApp

A jovem Ana Clara Buzzo, de 18 anos, morreu após sofrer um grave acidente de motocicleta na manhã deste sábado (5), em Cândido Mota, no interior de São Paulo. Uma amiga de 16 anos, que estava na garupa, também ficou ferida e precisou ser hospitalizada.

Segundo informações da Polícia Militar, Ana Clara seguia de moto pela avenida João Alves dos Santos, próximo ao portal de entrada da cidade, quando perdeu o controle da direção por motivos que ainda serão esclarecidos.

A motocicleta saiu da pista, passou pelo canteiro central e atingiu uma palmeira e um poste de iluminação. Equipes de resgate da Secretaria Municipal de Saúde foram acionadas e prestaram os primeiros atendimentos às vítimas.

Ana Clara foi levada para a Santa Casa de Cândido Mota, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos. A adolescente que estava na garupa também recebeu atendimento médico.

O trecho da avenida precisou ser interditado pela Polícia Militar para o atendimento da ocorrência e realização da perícia. As circunstâncias que levaram à perda de controle da motocicleta serão investigadas.

Velório e sepultamento

A morte de Ana Clara provocou comoção entre moradores de Cândido Mota. A prefeitura publicou uma nota de pesar e manifestou solidariedade aos familiares e amigos da jovem.

O velório ocorre na sala 3 do Velório Municipal Antônio Marobo. O sepultamento está previsto para este domingo (6), às 17h, no Cemitério Municipal de Cândido Mota.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

Você pode gostar também
Turista de SP

Turista de SP é resgatada de helicóptero após acidente com quadriciclo em…

foconojardimmiriam

Temporal derruba árvore em carro e deixa uma pessoa ferida em SP

Bienal do Livro de São Paulo 2026: veja horários e preço dos ingressos

Bienal do Livro de São Paulo 2026: veja horários e preço dos ingressos

adoção cachorro

ONG Cão Sem Fome realiza evento de adoção neste sábado em São Paulo

Homem é demitido, continua usando Uber corporativo e acaba condenado

Homem é demitido, continua usando Uber corporativo e acaba condenado

estadio palmeiras nubank

Prefeitura de SP barra plano milionário do Nubank no estádio do Palmeiras

Este site usa cookies para melhorar sua experiência. Vamos supor que você esteja de acordo com isso, mas você pode optar por não participar, se desejar. Aceito Mais detalhes