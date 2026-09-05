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Temporal derruba árvore em carro e deixa uma pessoa ferida em SP

Árvore cai sobre carro e deixa uma pessoa ferida na Zona Sul de São Paulo

Escrito por Anny Malagolini
foconojardimmiriam Foto: @foconojardimmiriam/reprodução
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Uma pessoa ficou ferida após o carro em que estava ser atingido por uma árvore que caiu no início da tarde deste sábado (5), na Zona Sul de São Paulo. O acidente ocorreu em uma via de acesso à Avenida Roberto Marinho, na Praça Moysés Cury.

A queda aconteceu por volta das 13h, durante um período de chuva e ventos na capital paulista. Segundo informações preliminares, a vítima teve ferimentos leves.

Até o meio-dia deste sábado, o Corpo de Bombeiros havia registrado 20 ocorrências de quedas de árvores na região metropolitana de São Paulo. Apesar da chuva, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) não apontava pontos de alagamento na cidade por volta das 14h.

A previsão indica continuidade das chuvas, com possibilidade de raios e rajadas de vento superiores a 40 km/h.

No domingo (6), o tempo deve permanecer fechado e chuvoso. A chegada de uma massa de ar frio deve provocar queda acentuada nas temperaturas, com máxima prevista de 16°C e mínima de 11°C.

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jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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