Temporal derruba árvore em carro e deixa uma pessoa ferida em SP

Árvore cai sobre carro e deixa uma pessoa ferida na Zona Sul de São Paulo

Uma pessoa ficou ferida após o carro em que estava ser atingido por uma árvore que caiu no início da tarde deste sábado (5), na Zona Sul de São Paulo. O acidente ocorreu em uma via de acesso à Avenida Roberto Marinho, na Praça Moysés Cury.

A queda aconteceu por volta das 13h, durante um período de chuva e ventos na capital paulista. Segundo informações preliminares, a vítima teve ferimentos leves.

Até o meio-dia deste sábado, o Corpo de Bombeiros havia registrado 20 ocorrências de quedas de árvores na região metropolitana de São Paulo. Apesar da chuva, o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) não apontava pontos de alagamento na cidade por volta das 14h.

A previsão indica continuidade das chuvas, com possibilidade de raios e rajadas de vento superiores a 40 km/h.

No domingo (6), o tempo deve permanecer fechado e chuvoso. A chegada de uma massa de ar frio deve provocar queda acentuada nas temperaturas, com máxima prevista de 16°C e mínima de 11°C.