SP registra 1.021 óbitos em 24 horas; recorde da pandemia

Nas últimas 24 horas, o estado de São Paulo registrou um recorde em números de mortes causadas pela Covid. Segundo o governo de SP, foram ao todo 1.021 óbitos em 24 horas. As informações foram divulgadas nesta terça-feira, 23 de março, pelo boletim epidemiológico divulgado pelo governo de João Doria (PSDB).

Até o momento, a Covid-19 já fez 68.623 vítimas só no estado de São Paulo. Já o número diário de mortes de Covid-19 foi o maior desde o início da pandemia em SP. Também na última segunda-feira, 22 de março, o estado registrou outro recorde da pandemia, mais de 29 mil internações.

Dessas 29.039 pessoas internadas, 12.168 estão em leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) e 16.871 em enfermaria. Ainda segundo o boletim, apenas 9 países possuem números mais altos da Covid-19 do que SP, em termos absolutos São eles: Estados Unidos, México, Reino Unido, Itália, índia, França, Rússia, Espanha e Alemanha.

Maior número de mortes Covid em um dia no Brasil

Não é só o estado de São Paulo que vem batendo o recorde de mortes causadas pela Covid. O Brasil inteiro também registra números alarmantes para as autoridades públicas. No último final de semana, dia 20 e 21 de março, o país atingiu 1.259 mortes causadas pela Covid-19.

De acordo com informações do consórcio de veículos, o Brasil totalizou 294.115 óbitos desde o início da pandemia. A média móvel de mortes nos últimos 7 dias chegou a 2.255, maior número da série histórica numa sequência de altas pelo 23º dia seguido, desde o dia 27 fevereiro.

Recorde de mortes covid em SP

Diferentemente do que muitos pensam, não apenas pessoas dos grupos de riscos que estão morrendo com a Covid-19. O portal UOL divulgou nesta terça-feira, a história da jovem de 22 anos Beatriz Janaína Ribeiro, residente de Fernandópolis (SP). A jovem teve complicações causadas pelo vírus, e não resistiu. Ela faleceu de parada cardíaca no momento de intubação.

Ainda segundo a publicação, Beatriz praticava esporte e chegou a ganhar competições de tênis de mesa. Há três anos, ela competiu a modalidade nos Jogos Regionais e saiu como vice-campeã. A jovem estava em uma UPA (Unidade de Pronto Atendimento), e aguardou por horas uma vaga na UTI.

Estado em Fase Emergencial

Não só é só por causa do recorde de mortes por Covid em SP, que o estado está na fase mais crítica da pandemia. Os números de internações e casos preocupam o sistema público e privado de saúde, que pode entrar em colapso a qualquer momento. As taxas de ocupação das UTIs subiram mais de 23 pontos percentuais tanto no estado quanto na Grande São Paulo, alcançando os atuais 91,2%, no último dia 22 de março.

Desde o dia 15 de março até o próximo dia 30 de março, o estado de SP permanece na fase emergencial, que permite o funcionamento apenas de serviços essenciais. Bares, restaurantes, shoppings e o comércio de rua não pode abrir as portas neste período. A ideia proposta pelo governo, é de tirar 4 milhões de pessoas de circulação, e assim, conter a disseminação do vírus.

Ainda para realizar tal fato, a prefeitura de São Paulo e de outros municípios anunciaram o adiantamento de feriados para a próxima semana. Com isso, do dia 26 de março até o dia 4 de abril, feriado da Páscoa, muitos trabelhadores devem permanecer em casa ou realizar trabalho remoto, como é recomendado pelas autoridades.

Leia na íntegra o que funciona na capital paulista?

Continue acompanhando as principais informações sobre a pandemia da Covid-19 no DCI.