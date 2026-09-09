Caixa Econômica vai entrar em greve nesta quinta em todo do país
Trabalhadores rejeitaram a proposta da Caixa para o plano de saúde e mantiveram a decisão de iniciar uma greve por tempo indeterminado.
Funcionários da Caixa Econômica Federal entram em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, 10 de setembro, em todo o país. A decisão foi aprovada em assembleia virtual após os trabalhadores rejeitarem a proposta apresentada pelo banco durante as negociações da campanha salarial dos bancários.
A paralisação foi aprovada na assembleia que começou às 18h de quinta-feira (3) e terminou no mesmo horário de sexta-feira (4). Funcionários do Banco do Brasil, BRB e de bancos privados aceitaram as propostas apresentadas nas negociações
Por que a Caixa Econômica Federal vai entrar em greve?
O principal motivo da greve é o Saúde Caixa, plano de saúde dos funcionários. Os trabalhadores rejeitaram a proposta apresentada pelo banco, que prevê aumento nos valores pagos pelo benefício. Pela proposta, aposentados e pensionistas passariam a contribuir com 4,5% do salário, contra 3,5% atualmente. O limite da renda familiar usado para o pagamento do plano subiria de 7% para 9%.
O valor por dependente também aumentaria, de R$ 480 para R$ 660. A cobrança de 13 mensalidades por ano seria mantida.
Outra mudança seria no valor das consultas em pronto-socorro, que passaria de R$ 75 para R$ 150. O limite anual de cobrança por família subiria de R$ 3.600 para R$ 4.800.
Os trabalhadores também pedem mudanças na carreira e nas condições de trabalho. Entre as reivindicações estão novos critérios para promoções, direito à desconexão, venda de dez dias de férias e medidas para funcionários com deficiência.
A categoria ainda quer ampliar a rede credenciada do Saúde Caixa e adotar novas medidas nas áreas de saúde e diversidade.
A campanha salarial dos bancários começou em julho e teve 13 rodadas de negociação.
Os trabalhadores pediram a reposição da inflação mais 5% de aumento real. A proposta apresentada ficou em reposição integral da inflação mais 0,6% de ganho real.
A proposta também prevê a manutenção das cláusulas da convenção coletiva, que terminou em 31 de agosto. A greve está marcada para quinta-feira (10) e será por tempo indeterminado. O sindicato comunicou a paralisação na terça-feira (8), cumprindo o prazo de 72 horas exigido antes do início do movimento.
Ainda não há uma estimativa de quantos funcionários devem aderir à greve. O número será conhecido após o início da paralisação.
A Caixa e os representantes dos trabalhadores ainda podem retomar as negociações nesta quarta-feira (9). Se não houver acordo, a greve começa nesta quinta.