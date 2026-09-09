Trabalhadores rejeitaram a proposta da Caixa para o plano de saúde e mantiveram a decisão de iniciar uma greve por tempo indeterminado.

Caixa Econômica vai entrar em greve nesta quinta em todo do país

Caixa Econômica vai entrar em greve nesta quinta em todo do país

Funcionários da Caixa Econômica Federal entram em greve por tempo indeterminado a partir desta quinta-feira, 10 de setembro, em todo o país. A decisão foi aprovada em assembleia virtual após os trabalhadores rejeitarem a proposta apresentada pelo banco durante as negociações da campanha salarial dos bancários.

A paralisação foi aprovada na assembleia que começou às 18h de quinta-feira (3) e terminou no mesmo horário de sexta-feira (4). Funcionários do Banco do Brasil, BRB e de bancos privados aceitaram as propostas apresentadas nas negociações

Por que a Caixa Econômica Federal vai entrar em greve?

O principal motivo da greve é o Saúde Caixa, plano de saúde dos funcionários. Os trabalhadores rejeitaram a proposta apresentada pelo banco, que prevê aumento nos valores pagos pelo benefício. Pela proposta, aposentados e pensionistas passariam a contribuir com 4,5% do salário, contra 3,5% atualmente. O limite da renda familiar usado para o pagamento do plano subiria de 7% para 9%.

O valor por dependente também aumentaria, de R$ 480 para R$ 660. A cobrança de 13 mensalidades por ano seria mantida.

Outra mudança seria no valor das consultas em pronto-socorro, que passaria de R$ 75 para R$ 150. O limite anual de cobrança por família subiria de R$ 3.600 para R$ 4.800.

Os trabalhadores também pedem mudanças na carreira e nas condições de trabalho. Entre as reivindicações estão novos critérios para promoções, direito à desconexão, venda de dez dias de férias e medidas para funcionários com deficiência.

A categoria ainda quer ampliar a rede credenciada do Saúde Caixa e adotar novas medidas nas áreas de saúde e diversidade.

A campanha salarial dos bancários começou em julho e teve 13 rodadas de negociação.

Os trabalhadores pediram a reposição da inflação mais 5% de aumento real. A proposta apresentada ficou em reposição integral da inflação mais 0,6% de ganho real.

A proposta também prevê a manutenção das cláusulas da convenção coletiva, que terminou em 31 de agosto. A greve está marcada para quinta-feira (10) e será por tempo indeterminado. O sindicato comunicou a paralisação na terça-feira (8), cumprindo o prazo de 72 horas exigido antes do início do movimento.

Ainda não há uma estimativa de quantos funcionários devem aderir à greve. O número será conhecido após o início da paralisação.

A Caixa e os representantes dos trabalhadores ainda podem retomar as negociações nesta quarta-feira (9). Se não houver acordo, a greve começa nesta quinta.