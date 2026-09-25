Onda de calor no Brasil: 8 estados estão em alerta de grande perigo; veja até quando vai
Algumas cidades podem registrar mais de 40ºC
Os brasileiros podem se preparar para uma onda de calor intensa neste último fim de semana de setembro de 2026. Segundo o Inmet, as altas temperaturas devem atingir os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina. Entenda o que é essa onda de calor e quais estados serão atingidos nos próximos dias.
Quando começa a onda de calor?
A primeira onda de calor da primavera de 2026 chega ao Centro-Sul do Brasil neste sábado (26), com previsão de temperaturas até 41 °C em algumas áreas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, considerado de “grande perigo”, para partes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O aviso começa às 12h de sábado e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30), período em que as máximas poderão ficar pelo menos 5 °C acima da média climatológica por vários dias consecutivos.
O alerta vermelho do Inmet abrange Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo em todo o território. Também estão incluídas áreas do centro e sul de Mato Grosso, incluindo Cuiabá; do centro, sul e oeste do Rio de Janeiro, incluindo a capital; e do sul e sudeste de Minas Gerais, especialmente regiões próximas a Passos, Poços de Caldas, Varginha, Maria da Fé e Lavras.
Outras áreas também terão temperaturas elevadas, embora não estejam incluídas no alerta vermelho. É o caso de partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul de Rondônia, sul de Goiás, centro e sul do Pará e outras regiões de Mato Grosso. Em Brasília, a máxima pode chegar a 32 °C no início da próxima semana.
Máximas previstas durante a onda de calor
- Cuiabá (MT): até 41 °C no domingo (27) e na segunda-feira (28);
- Campo Grande (MS): até 40 °C na segunda-feira (28);
- Goiânia (GO): até 37 °C, conforme a previsão para áreas de Goiás;
- São Paulo (SP): até 32 °C no domingo (27);
- Rio de Janeiro (RJ): até 32 °C no fim de semana;
- Brasília (DF): até 32 °C no início da próxima semana;
- Florianópolis (SC): até 30 °C nas áreas de Santa Catarina atingidas pelo calor;
- Curitiba (PR): o boletim do Inmet utilizado como base não informa uma máxima específica para a capital.
Quais são as recomendações da Defesa Civil?
Durante a onda de calor, a Defesa Civil orienta evitar a exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e manter-se hidratado ao longo do dia. O órgão também recomenda atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às temperaturas elevadas, que podem ser mais afetadas pelo calor intenso.
O Inmet também orienta a população a acompanhar as atualizações das previsões e dos avisos meteorológicos durante os próximos dias, já que as condições atmosféricas podem mudar e os modelos de previsão podem ser atualizados.
O que é uma onda de calor?
Uma onda de calor é um período em que as temperaturas permanecem muito acima do padrão esperado para determinada região durante vários dias consecutivos. Para o alerta vermelho emitido neste episódio, o Inmet considera uma sequência de pelo menos cinco dias com temperaturas máximas 5 °C ou mais acima da média climatológica.
O fenômeno ocorre quando determinadas condições atmosféricas favorecem a permanência do ar quente sobre uma área. Neste caso, a combinação entre o transporte de ar quente em baixos níveis e uma circulação anticiclônica em níveis superiores da atmosfera contribui para elevar e manter as temperaturas.
A circulação anticiclônica favorece a chamada subsidência, que é o movimento do ar de níveis mais altos em direção à superfície. À medida que desce, o ar é comprimido e aquecido. A persistência desse sistema também dificulta a renovação da massa de ar, prolongando o período de calor.
Esse padrão é frequentemente associado ao chamado “domo de calor”, termo usado para descrever uma área de alta pressão que favorece a subsidência e a permanência de uma massa de ar quente sobre determinada região.
Durante o episódio previsto para o fim de setembro, as temperaturas acima da média devem atingir principalmente áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Inmet ressalta que outras regiões também poderão registrar calor, mas nem todas atendem simultaneamente aos critérios de intensidade e duração necessários para receber o aviso de onda de calor.