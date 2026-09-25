Onda de calor no Brasil: 8 estados estão em alerta de grande perigo; veja até quando vai

Onda de calor no Brasil: 8 estados estão em alerta de grande perigo; veja até quando vai

Os brasileiros podem se preparar para uma onda de calor intensa neste último fim de semana de setembro de 2026. Segundo o Inmet, as altas temperaturas devem atingir os estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Santa Catarina. Entenda o que é essa onda de calor e quais estados serão atingidos nos próximos dias.

Quando começa a onda de calor?

A primeira onda de calor da primavera de 2026 chega ao Centro-Sul do Brasil neste sábado (26), com previsão de temperaturas até 41 °C em algumas áreas. O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta vermelho, considerado de “grande perigo”, para partes das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. O aviso começa às 12h de sábado e permanece válido até as 18h de quarta-feira (30), período em que as máximas poderão ficar pelo menos 5 °C acima da média climatológica por vários dias consecutivos.

O alerta vermelho do Inmet abrange Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo em todo o território. Também estão incluídas áreas do centro e sul de Mato Grosso, incluindo Cuiabá; do centro, sul e oeste do Rio de Janeiro, incluindo a capital; e do sul e sudeste de Minas Gerais, especialmente regiões próximas a Passos, Poços de Caldas, Varginha, Maria da Fé e Lavras.

Outras áreas também terão temperaturas elevadas, embora não estejam incluídas no alerta vermelho. É o caso de partes do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, sul de Rondônia, sul de Goiás, centro e sul do Pará e outras regiões de Mato Grosso. Em Brasília, a máxima pode chegar a 32 °C no início da próxima semana.

Máximas previstas durante a onda de calor

Cuiabá (MT): até 41 °C no domingo (27) e na segunda-feira (28);

Campo Grande (MS): até 40 °C na segunda-feira (28);

Goiânia (GO): até 37 °C, conforme a previsão para áreas de Goiás;

São Paulo (SP): até 32 °C no domingo (27);

Rio de Janeiro (RJ): até 32 °C no fim de semana;

Brasília (DF): até 32 °C no início da próxima semana;

Florianópolis (SC): até 30 °C nas áreas de Santa Catarina atingidas pelo calor;

Curitiba (PR): o boletim do Inmet utilizado como base não informa uma máxima específica para a capital.

Quais são as recomendações da Defesa Civil?

Durante a onda de calor, a Defesa Civil orienta evitar a exposição prolongada ao sol nos horários mais quentes e manter-se hidratado ao longo do dia. O órgão também recomenda atenção redobrada com crianças, idosos e pessoas mais sensíveis às temperaturas elevadas, que podem ser mais afetadas pelo calor intenso.

O Inmet também orienta a população a acompanhar as atualizações das previsões e dos avisos meteorológicos durante os próximos dias, já que as condições atmosféricas podem mudar e os modelos de previsão podem ser atualizados.

O que é uma onda de calor?

Uma onda de calor é um período em que as temperaturas permanecem muito acima do padrão esperado para determinada região durante vários dias consecutivos. Para o alerta vermelho emitido neste episódio, o Inmet considera uma sequência de pelo menos cinco dias com temperaturas máximas 5 °C ou mais acima da média climatológica.

O fenômeno ocorre quando determinadas condições atmosféricas favorecem a permanência do ar quente sobre uma área. Neste caso, a combinação entre o transporte de ar quente em baixos níveis e uma circulação anticiclônica em níveis superiores da atmosfera contribui para elevar e manter as temperaturas.

A circulação anticiclônica favorece a chamada subsidência, que é o movimento do ar de níveis mais altos em direção à superfície. À medida que desce, o ar é comprimido e aquecido. A persistência desse sistema também dificulta a renovação da massa de ar, prolongando o período de calor.

Esse padrão é frequentemente associado ao chamado “domo de calor”, termo usado para descrever uma área de alta pressão que favorece a subsidência e a permanência de uma massa de ar quente sobre determinada região.

Durante o episódio previsto para o fim de setembro, as temperaturas acima da média devem atingir principalmente áreas do Centro-Oeste, Sudeste e Sul. O Inmet ressalta que outras regiões também poderão registrar calor, mas nem todas atendem simultaneamente aos critérios de intensidade e duração necessários para receber o aviso de onda de calor.