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Greve da Caixa: trabalhadores fazem manifestação na Paulista nesta quinta-feira

A paralisação e os atos fazem parte da mobilização nacional dos empregados da Caixa em torno das reivindicações da categoria.

Escrito por Anny Malagolini
Manifestação na Paulista Getty Images
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Nesta quinta-feira, 24, os empregados da Caixa Econômica Federal realizam mais um ato de mobilização durante a greve nacional da categoria. A mobilização ocorre no 15º dia da greve e deve reunir trabalhadores, representantes de entidades sindicais e dirigentes que participam das ações realizadas desde o início da paralisação.

Manifestação na Paulista Greve da Caixa

A manifestação está marcada para as 12h, na Avenida Paulista, 750, em frente ao prédio da Caixa e próximo à estação Brigadeiro do metrô, em São Paulo. Segundo a APCEF/SP (Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal de São Paulo), o ato tem como objetivo ampliar a pressão sobre as negociações e buscar uma proposta que contemple as reivindicações dos empregados do banco.

A paralisação dos trabalhadores da Caixa segue com mobilizações em agências e prédios do banco em São Paulo. Entidades sindicais têm acompanhado o movimento e realizado ações para orientar os empregados e ampliar a adesão à greve.

A Avenida Paulista já recebeu uma manifestação da categoria durante a paralisação. No dia 14 de setembro, mais de 700 trabalhadores participaram de um ato em frente ao prédio da Caixa, de acordo com a APCEF/SP.

A nova manifestação ocorre dez dias depois e mantém a Paulista como um dos principais pontos de mobilização dos empregados da Caixa na capital paulista.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formado em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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