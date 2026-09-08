Quer folga? Veja quando é o próximo feriado em SP no mês de setembro
Trabalhadores podem comemorar que tem mais folga à vista
Contando os dias para a próxima folga? O Dia da Independência do Brasil já passou, mas temos uma boa notícia. Até o fim do ano ainda há uma série de folgas previstas no calendário oficial. Mas quando será o próximo feriado em São Paulo em 2026 e quais serão os feriadões? O DCI apurou.
Próximo feriado em São Paulo em 2026
O próximo feriado a cidade de São Paulo em 2026 será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, que vai cair em uma segunda-feira. A data é um feriado nacional desde a Lei Federal nº 6.802/1980, que declara o dia 12 de outubro um dia de folga. Com isso, a data poderá formar um feriadão de três dias para quem não trabalha aos sábados e domingos.
Já no interior do estado, algumas cidades terão folga.
|Data
|Cidade
|Motivo
|Lei
|8 de setembro
|Pindamonhangaba
|religioso
|Lei Municipal nº 873/1967
|8 de setembro
|Salto
|religioso
|Lei Municipal nº 919/1977
|8 de setembro
|Cotia
|Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira da cidade
|municipal
|15 de setembro
|José Bonifácio
|Dia da Fraternidade
|Decreto nº 3.248/2021
|15 de setembro
|Lençóis Paulista
|religioso
|Lei Municipal nº 3.392/2004
|15 de setembro
|Limeira
|Aniversário da cidade
|Lei Municipal nº 1.038/1968
Nossa Senhora Aparecida
O feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, é nacional e será celebrado em uma segunda-feira. A data foi estabelecida como feriado nacional pela Lei Federal nº 6.802, de 30 de junho de 1980. Com isso, trabalhadores que normalmente têm folga aos sábados e domingos poderão aproveitar um feriado prolongado.
Finados e Dia da Consciência Negra
O feriado de 2 de novembro, Dia de Finados, também cairá em uma segunda-feira em 2026. A data é um feriado nacional previsto pela Lei Federal nº 662/1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002.
Já o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, cairá em uma sexta-feira. A data passou a ser feriado nacional com a Lei Federal nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023, que declarou o dia 20 de novembro como nacional para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.
Proclamação da República
Mais um feriado nacional será a Proclamação da República, em 15 de novembro, que cairá em um domingo. A data é considerada nacional pelo artigo 1º da Lei Federal nº 662/1949, com alterações da Lei Federal nº 10.607/2002. Por isso, a data não deverá proporcionar um feriado prolongado para quem trabalha de segunda a sexta-feira.
Natal – próximo feriado em São Paulo
Depois da Proclamação da República, o próximo feriado oficial em São Paulo será o Natal, em 25 de dezembro, que cairá em uma sexta-feira. A data é nacional conforme a Lei Federal nº 662/1949, posteriormente alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002. O dia deverá formar um feriado prolongado para boa parte dos trabalhadores.
Diferença feriado e ponto facultativo
Qual a diferença entre ponto facultativo e feriado? A diferença é que o feriado trata de uma data que consta nos calendários nacionais, estaduais e municipais e, em regra, determina a suspensão do trabalho, observadas as exceções previstas em lei.
Já o ponto facultativo é aquele em que a dispensa do expediente é opcional, especialmente para empresas do setor privado. A empresa pode decidir se haverá ou não expediente na data.
Em São Paulo, por exemplo, Carnaval e a véspera de Natal são pontos facultativos para a administração municipal, enquanto datas como 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro, 20 de novembro e 25 de dezembro são feriados nacionais.