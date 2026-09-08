Quer folga? Veja quando é o próximo feriado em SP no mês de setembro

Quer folga? Veja quando é o próximo feriado em SP no mês de setembro

Contando os dias para a próxima folga? O Dia da Independência do Brasil já passou, mas temos uma boa notícia. Até o fim do ano ainda há uma série de folgas previstas no calendário oficial. Mas quando será o próximo feriado em São Paulo em 2026 e quais serão os feriadões? O DCI apurou.

Próximo feriado em São Paulo em 2026

O próximo feriado a cidade de São Paulo em 2026 será o Dia de Nossa Senhora Aparecida, em 12 de outubro, que vai cair em uma segunda-feira. A data é um feriado nacional desde a Lei Federal nº 6.802/1980, que declara o dia 12 de outubro um dia de folga. Com isso, a data poderá formar um feriadão de três dias para quem não trabalha aos sábados e domingos.

Já no interior do estado, algumas cidades terão folga.

Data Cidade Motivo Lei 8 de setembro Pindamonhangaba religioso Lei Municipal nº 873/1967 8 de setembro Salto religioso Lei Municipal nº 919/1977 8 de setembro Cotia Nossa Senhora do Monte Serrate, padroeira da cidade municipal 15 de setembro José Bonifácio Dia da Fraternidade Decreto nº 3.248/2021 15 de setembro Lençóis Paulista religioso Lei Municipal nº 3.392/2004 15 de setembro Limeira Aniversário da cidade Lei Municipal nº 1.038/1968

Nossa Senhora Aparecida

O feriado de 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida, é nacional e será celebrado em uma segunda-feira. A data foi estabelecida como feriado nacional pela Lei Federal nº 6.802, de 30 de junho de 1980. Com isso, trabalhadores que normalmente têm folga aos sábados e domingos poderão aproveitar um feriado prolongado.

Finados e Dia da Consciência Negra

O feriado de 2 de novembro, Dia de Finados, também cairá em uma segunda-feira em 2026. A data é um feriado nacional previsto pela Lei Federal nº 662/1949, alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002.

Já o Dia da Consciência Negra, celebrado em 20 de novembro, cairá em uma sexta-feira. A data passou a ser feriado nacional com a Lei Federal nº 14.759, de 21 de dezembro de 2023, que declarou o dia 20 de novembro como nacional para a celebração do Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra.

Proclamação da República

Mais um feriado nacional será a Proclamação da República, em 15 de novembro, que cairá em um domingo. A data é considerada nacional pelo artigo 1º da Lei Federal nº 662/1949, com alterações da Lei Federal nº 10.607/2002. Por isso, a data não deverá proporcionar um feriado prolongado para quem trabalha de segunda a sexta-feira.

Natal – próximo feriado em São Paulo

Depois da Proclamação da República, o próximo feriado oficial em São Paulo será o Natal, em 25 de dezembro, que cairá em uma sexta-feira. A data é nacional conforme a Lei Federal nº 662/1949, posteriormente alterada pela Lei Federal nº 10.607/2002. O dia deverá formar um feriado prolongado para boa parte dos trabalhadores.

Diferença feriado e ponto facultativo

Qual a diferença entre ponto facultativo e feriado? A diferença é que o feriado trata de uma data que consta nos calendários nacionais, estaduais e municipais e, em regra, determina a suspensão do trabalho, observadas as exceções previstas em lei.

Já o ponto facultativo é aquele em que a dispensa do expediente é opcional, especialmente para empresas do setor privado. A empresa pode decidir se haverá ou não expediente na data.

Em São Paulo, por exemplo, Carnaval e a véspera de Natal são pontos facultativos para a administração municipal, enquanto datas como 12 de outubro, 2 de novembro, 15 de novembro, 20 de novembro e 25 de dezembro são feriados nacionais.