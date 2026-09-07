Manifestação na Avenida Paulista hoje tem mote ‘Fora Lula’ e ‘Fora Moraes’

Os principais slogans da manifestação são “Fora Lula” e “Fora Moraes”. O ato também deve defender o avanço de pedidos de impeachment contra Alexandre de Moraes.

Nesta segunda-feira (7), feriado de 7 de Setembro, acontece manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo. O ato, organizado pelo PL, tem concentração marcada para as 15h e deve reunir integrantes da direita e do bolsonarismo. A mobilização ocorre às vésperas das eleições de 2026 e terá como principais pautas as críticas ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Qual o horário do ato de 7 de Setembro na Avenida Paulista?

A concentração dos manifestantes está prevista para começar às 15h desta segunda-feira (7), na Avenida Paulista. O evento é organizado pelo diretório paulista do PL e deve reunir políticos, apoiadores da direita e grupos ligados ao bolsonarismo. A expectativa divulgada pelo partido é de até 100 mil participantes.

Entre os nomes confirmados para participar estão o candidato do PL à Presidência da República, Flávio Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Também são esperados políticos como Ricardo Nunes, Guilherme Derrite, André do Prado, Valdemar Costa Neto e Silas Malafaia.

A manifestação faz parte da agenda política do feriado e ocorre em meio à disputa eleitoral de 2026 e à crise envolvendo ministros do Supremo. Segundo o PL, as críticas são direcionadas a Lula e a Moraes, e não ao STF como instituição. Também foram divulgados os motes “É agora ou nunca” e “Juntos vamos resgatar o Brasil”.

A mobilização também será utilizada pela campanha de Flávio Bolsonaro como demonstração da capacidade de mobilização política da direita no ano eleitoral.

Quem participa do ato na Paulista?

A manifestação terá a presença de algumas das principais lideranças da direita brasileira. Entre os nomes previstos estão:

Flávio Bolsonaro (PL-RJ), candidato à Presidência;

Michelle Bolsonaro (PL-DF);

Tarcísio de Freitas (Republicanos-SP), governador de São Paulo;

Ricardo Nunes (MDB-SP), prefeito de São Paulo;

Guilherme Derrite (PP-SP), deputado federal;

André do Prado (PL-SP), presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo;

Valdemar Costa Neto, presidente nacional do PL;

Silas Malafaia;

Bia Kicis (PL-DF);

Gustavo Gayer (PL-GO);

Nikolas Ferreira (PL-MG);

Magno Malta (PL-ES);

Marco Feliciano (PL-SP);

Rogério Marinho (PL-RN);

Carlos Portinho (PL-RJ);

Lucas Pavanato (PL-SP).

A lista divulgada pelo Poder360 também inclui parlamentares e lideranças de diferentes Estados.