Festa de São Vito começa em São Paulo; confira programação e cardápio

A tradicional Festa de São Vito está de volta ao bairro do Brás para sua 108ª edição, reunindo gastronomia italiana e música ao vivo. Considerada uma das festas italianas mais antigas do Brasil, a celebração acontece entre os dias 30 de maio e 12 de julho de 2026, sempre aos sábados e domingos, a partir das 19h.

Quando acontece a Festa de São Vito 2026?

A programação ocorre entre 30 de maio e 12 de julho de 2026, aos sábados e domingos, com abertura dos portões às 19h. Realizado pela Associação Beneficente São Vito Mártir desde 1918, o evento se tornou um dos principais símbolos da herança italiana em São Paulo, atraindo milhares de visitantes todos os anos em busca de receitas tradicionais e do clima típico das quermesses de bairro.

A festa oferece duas experiências diferentes para o público. Na praça de alimentação, o ingresso custa R$ 10 e permite circular pelo espaço de forma mais descontraída, com mesas compartilhadas e área para consumo dos pratos típicos.

Já a tradicional cantina funciona mediante reserva e oferece serviço de garçons, mesas exclusivas e acesso privilegiado à pista de dança. Os ingressos custam a partir de R$ 145 por pessoa.

Cantina São Vito : Rua Fernandes Silva, 96 – Brás

: Rua Fernandes Silva, 96 – Brás Praça de Alimentação: Rua Polignano a Mare, 255 – Brás

O que comer na Festa de São Vito?

A gastronomia é a grande estrela da celebração. Todas as receitas são preparadas por voluntários da comunidade, preservando sabores transmitidos entre gerações de descendentes italianos. A fogazza continua sendo a receita mais procurada pelos visitantes e costuma formar filas ao longo das noites de festa.

Entre os destaques do cardápio estão:

Massas

Spaghetti

Ricchitelle

Penne

Molhos

Al Sugo

Alla Puttanesca

Salgados e lanches

Fogazza (um dos pratos mais famosos da festa)

Ficazzella

Guimirella

Lanche de churrasco

Lanche de linguiça

Lanche de mortadela

Doces italianos

Cannoli

Sfogliatelli

Amaretti

Castagnelle

Piccicatelle doce e salgada

Doces confeitados tradicionais

Bebidas

Refrigerantes e sucos

Água

Vinhos importados

Quentão

Vinho quente

Cerveja



Por que a Festa de São Vito é tão importante?

Mais do que um evento gastronômico, a Festa de São Vito representa um patrimônio cultural da imigração italiana em São Paulo. A celebração nasceu em 1918, organizada por famílias vindas da região de Polignano a Mare, no sul da Itália, que se estabeleceram no Brás.

Ao longo de mais de um século, a festa ajudou a preservar tradições, músicas, danças e receitas trazidas pelos imigrantes, transformando-se em um dos eventos culturais mais emblemáticos da capital paulista.

Em reconhecimento à sua relevância histórica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 14.882, que reconhece oficialmente a Festa de São Vito como manifestação da cultura nacional. A legislação destaca o papel da celebração na preservação da identidade italiana e na valorização da diversidade cultural brasileira.

Além da gastronomia, o público encontra apresentações musicais, danças típicas e um ambiente familiar que mantém viva uma tradição iniciada há mais de 100 anos. Por isso, a Festa de São Vito segue como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural paulistano e uma oportunidade única para conhecer um pedaço da Itália sem sair de São Paulo.

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