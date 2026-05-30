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Festa de São Vito começa em São Paulo; confira programação e cardápio

Festa de São Vito chega em sua 108ª edição

Escrito por Anny Malagolini
Divulgação/Festa São Vito Fonte: Agência Senado Evento acontece no Brás - Foto: Divulgação/Festa São Vito

A tradicional Festa de São Vito está de volta ao bairro do Brás para sua 108ª edição, reunindo gastronomia italiana e música ao vivo. Considerada uma das festas italianas mais antigas do Brasil, a celebração acontece entre os dias 30 de maio e 12 de julho de 2026, sempre aos sábados e domingos, a partir das 19h.

Quando acontece a Festa de São Vito 2026?

A programação ocorre entre 30 de maio e 12 de julho de 2026, aos sábados e domingos, com abertura dos portões às 19h. Realizado pela Associação Beneficente São Vito Mártir desde 1918, o evento se tornou um dos principais símbolos da herança italiana em São Paulo, atraindo milhares de visitantes todos os anos em busca de receitas tradicionais e do clima típico das quermesses de bairro.

A festa oferece duas experiências diferentes para o público. Na praça de alimentação, o ingresso custa R$ 10 e permite circular pelo espaço de forma mais descontraída, com mesas compartilhadas e área para consumo dos pratos típicos.

Já a tradicional cantina funciona mediante reserva e oferece serviço de garçons, mesas exclusivas e acesso privilegiado à pista de dança. Os ingressos custam a partir de R$ 145 por pessoa.

  • Cantina São Vito: Rua Fernandes Silva, 96 – Brás
  • Praça de Alimentação: Rua Polignano a Mare, 255 – Brás

O que comer na Festa de São Vito?

A gastronomia é a grande estrela da celebração. Todas as receitas são preparadas por voluntários da comunidade, preservando sabores transmitidos entre gerações de descendentes italianos. A fogazza continua sendo a receita mais procurada pelos visitantes e costuma formar filas ao longo das noites de festa.

Entre os destaques do cardápio estão:

Massas

  • Spaghetti
  • Ricchitelle
  • Penne

Molhos

  • Al Sugo
  • Alla Puttanesca
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Salgados e lanches

  • Fogazza (um dos pratos mais famosos da festa)
  • Ficazzella
  • Guimirella
  • Lanche de churrasco
  • Lanche de linguiça
  • Lanche de mortadela

Doces italianos

  • Cannoli
  • Sfogliatelli
  • Amaretti
  • Castagnelle
  • Piccicatelle doce e salgada
  • Doces confeitados tradicionais

Bebidas

  • Refrigerantes e sucos
  • Água
  • Vinhos importados
  • Quentão
  • Vinho quente
  • Cerveja

Por que a Festa de São Vito é tão importante?

Mais do que um evento gastronômico, a Festa de São Vito representa um patrimônio cultural da imigração italiana em São Paulo. A celebração nasceu em 1918, organizada por famílias vindas da região de Polignano a Mare, no sul da Itália, que se estabeleceram no Brás.

Ao longo de mais de um século, a festa ajudou a preservar tradições, músicas, danças e receitas trazidas pelos imigrantes, transformando-se em um dos eventos culturais mais emblemáticos da capital paulista.

Em reconhecimento à sua relevância histórica, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a Lei nº 14.882, que reconhece oficialmente a Festa de São Vito como manifestação da cultura nacional. A legislação destaca o papel da celebração na preservação da identidade italiana e na valorização da diversidade cultural brasileira.

Além da gastronomia, o público encontra apresentações musicais, danças típicas e um ambiente familiar que mantém viva uma tradição iniciada há mais de 100 anos. Por isso, a Festa de São Vito segue como um dos eventos mais aguardados do calendário cultural paulistano e uma oportunidade única para conhecer um pedaço da Itália sem sair de São Paulo.

Veja também:

Onde assistir novelas italianas da Globo

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é jornalista com ampla experiência em produção de conteúdo digital e SEO. Atuou em redações como Campo Grande News, Correio do Estado e Midiamax, faz a estratégia editorial do portal DCI, com foco em audiência orgânica e conteúdo de autoridade.

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