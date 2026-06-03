Eventos vão reunir milhares de pessoas em São Paulo - Getty

Capital paulista recebe nesta semana dois dos maiores eventos de rua do país

Marcha para Jesus e Parada LGBT+: veja as datas dos eventos em São Paulo essa semana

Marcha para Jesus e Parada LGBT+: veja as datas dos eventos em São Paulo essa semana

Nesta semana, a cidade de São Paulo será palco de dois dos maiores eventos públicos do Brasil. A capital paulista recebe a 34ª edição da Marcha para Jesus na quinta-feira, dia 4 de junho, e a 30ª edição da Parada do Orgulho LGBT+, no domingo, 7 de junho de 2026. Ambos os encontros devem mobilizar milhões de pessoas e provocar alterações no trânsito e no transporte público da cidade.

Apesar de representarem públicos e pautas distintas, a Marcha para Jesus e a Parada do Orgulho LGBT+ estão entre os maiores eventos de rua do Brasil. Juntos, os encontros devem reunir milhões de pessoas em São Paulo ao longo desta semana, movimentando o turismo, o comércio e o sistema de transporte da capital.

Quando é a Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo e qual o horário?

A Parada do Orgulho LGBT+ de São Paulo chega à sua 30ª edição em 2026 com o tema “30 anos Parada SP: A rua convoca, a urna confirma”. A proposta da organização é destacar a trajetória de mobilização social e as conquistas da população LGBTQIAPN+ ao longo das últimas três décadas.

O evento acontece no domingo, 7 de junho, com concentração e início das atividades a partir das 10h, na Avenida Paulista. Neste ano, a programação contará com 14 trios elétricos e apresentações de artistas como Gloria Groove, Pabllo Vittar, Melody, Urias e Thiago Pantaleão.

Também estão confirmados nomes como Jup do Bairro, Diego Martins, Isma, Dornelles e o grupo Katy da Voz e as Abusadas.

Além da programação de rua, haverá transmissão especial realizada no Teatro YouTube, localizado no Conjunto Nacional, na Avenida Paulista. A exibição começa às 11h30, com abertura dos portões prevista para 11h.

Serviço da Parada do Orgulho LGBT+ 2026

Data: Domingo, 7 de junho de 2026

Horário: A partir das 10h

Tema: “A rua convoca, a urna confirma”

Transmissão: A partir das 11h30 no Teatro YouTube

Endereço: Avenida Paulista, 2073, Cerqueira César, São Paulo

Classificação: Menores de 18 anos somente acompanhados por pais ou responsáveis

Quando é a Marcha para Jesus de São Paulo e qual o horário?

A tradicional Marcha para Jesus será realizada nesta quinta-feira, 4 de junho, feriado de Corpus Christi. A expectativa da organização é reunir mais de 2 milhões de participantes em um percurso que liga a região da Luz à Praça Heróis da Força Expedicionária Brasileira (FEB), na Zona Norte da capital.

Neste ano, o tema escolhido é o versículo bíblico “Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor”, baseado em Filipenses 2:10.

A concentração dos participantes ocorrerá entre 7h e 10h, em frente à Estação da Luz. A caminhada começa às 10h e segue até aproximadamente 14h. Na sequência, o público poderá acompanhar uma série de apresentações musicais que se estendem até a noite.

Entre os artistas confirmados estão Gabriela Rocha, Aline Barros, Renascer Praise, Anderson Freire, Thalles Roberto, Eli Soares, André & Felipe, Jefferson & Suellen, Ton Carfi e Maria Marçal.

Segundo os organizadores, mais de 26 mil caravanas se inscreveram para participar do evento religioso, que contará com oito trios elétricos ao longo do percurso.

Serviço da Marcha para Jesus 2026

Data: Quinta-feira, 4 de junho de 2026

Concentração: Das 7h às 10h

Início da caminhada: 10h

Percurso: Estação da Luz até a Praça Heróis da FEB

Shows: Das 11h às 21h

Tema: “Todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Senhor” (Filipenses 2:10)



Evento Data Horário Marcha para Jesus 4 de junho 7h às 21h Parada LGBT+ 7 de junho a partir das 10h

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