No Butantã, shows da Virada Cultural vão de Marina Sena a Nação Zumbi

A programação da Virada Cultural no Butantã conta com shows de Marina Sena, Anavitória, Nação Zumbi e o grupo Melin entre os destaques. O evento acontece nos dias 27 e 28 de maio em doze palcos da capital paulista com apresentações gratuitas durante 24 horas.

Shows da Virada Cultural no Butantã

O palco da Virada Cultural do Butantã, em São Paulo, está localizado na Av. Eliseu de Almeida, altura nº 3307 até o nº 3893, próximo ao Metrô Vila Sônia e da Subprefeitura do Butantã. As apresentações começam no sábado, das 17h às 22h, e no domingo, das 11h às 17h. O único palco que funcionará durante 24 horas será o do Vale do Anhangabaú.

Haverá também um espaço para crianças e famílias que será aberto a partir das 9h do domingo. Confira a programação completa:

27 de maio, sábado | Virada Cultural no Butantã

17h – Roberta Campos + Kiko Zambianchi

18h – Tássia Reis

19h – ÀTTOXXÁ

20h – Rico Dalasan

21h – Nação Zumbi

28 de maio, domingo | Virada Cultural no Butantã

11h – Beatles para Crianças (infantil)

12h – Kemuel (gospel)

13h – Eli Soares (gospel)

14h – Supla

15h – AnaVitória

16h – Melim

17h – Marina Sena

Além da programação na rua, a Casa de Cultura Butantã também receberá apresentações ao longo do dia.

Casa de Cultura Butantã, 27 de maio, sábado

17h – Garotos Podres

19h – Cólera

28 de maio, domingo

13h – Villagran Bolãnos

15h – Kapanga

17h – Moral Distraída

Endereço: Av. Junta Mizumoto, 13 – Jardim Peri Peri, São Paulo – SP, 05537-070

Veja: Programação Virada Cultural 2023: veja os shows e a divisão por palco

O que é a Virada Cultural?

A Virada Cultural é um evento realizado pela prefeitura que acontece anualmente em São Paulo desde 2005. A intenção é promover 24 horas de programação cultural, incluindo shows musicais, teatro, exposições de arte, saraus, bate-papos, entre outros.

Neste ano, a prefeitura investiu R$ 40 milhões para a realização do evento – o retorno esperado é de R$ 400 milhões. Além do Butantã, também serão montados palcos nos bairros da Brasilândia, Parada Inglesa, Campo Limpo, M’Boi Mirim, Capela do Socorro, Parelheiros, Heliópolis, São Miguel Paulista, Itaquera, Cidade Tiradentes e Vale do Anhangabaú e seu entorno.

Veja: Vai ter Virada Cultural na Paulista? Veja a programação de 2023