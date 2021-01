Parque Novo Rio Pinheiros em SP: o que sabemos sobre o projeto

Nesta quarta-feira, dia 27 de janeiro, o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente do governo do estado de São Paulo, Marcos Penido, afirmou que o trabalho de despoluição do Rio Pinheiros continua “acelerado”. A ação faz parte do chamado projeto Parque Novo Rio Pinheiros, obra que promete revitalizar as margens do rio e expandir o serviço de saneamento básico da cidade.

O que é o projeto do Programa Novo Rio Pinheiros?

Iniciado no começo de 2019, o projeto do Parque Novo Rio Pinheiros, que promete integrar o Rio Pinheiros com a cidade de São Paulo, é uma obra do governo do Estado de São Paulo em parceria com a iniciativa privada. Assinado pela arquiteta e urbanista, Daniela Amarante, a ação possuí diversas etapas, desde a despoluição total do tradicional canal fluvial da capital paulista até a criação de espaços de lazer. A primeira fase é o chamado Programa Novo Rio Pinheiros.

Até o momento, cerca 16 mil toneladas de lixo flutuante já foram removidas do Rio Pinheiros. Segundo o Secretário de Infraestrutura e Meio Ambiente, ao todo são 532 mil ligações de esgoto conectados com o canal, 150 mil destas já foram realizadas, totalizando 28% do projeto.

Ainda sem data definida para a conclusão, a previsão é que o projeto se conclua até o ano de 2022. Com a expansão do serviço de saneamento promovido pela Sabesp, o programa inicia os eixos de manutenção, revitalização, educação ambiental e tratamento dos resíduos sólidos.

Parque Novo Rio Pinheiros – o projeto de revitalização

Em paralelo com a despoluição do Rio Pinheiros, nascerá um parque ecológico às margens do canal. Com função de integrar a cidade de São Paulo com o rio, o Parque Novo Rio Pinheiros ganhará todas as funções de espaço público e de uso coletivo. Segundo o governo, todas as estruturas serão gratuitas.

O Parque abrange o trecho entre a sede do Pomar Urbano e a Ponte Cidade Jardim, com aproximadamente 8,2 mil metros de extensão. Além das ciclovias, que já foram entregues, a área ao lado da CPTM terá pistas para caminhadas, acessos para interligação com o transporte público, entre outros atrativos. Confira abaixo:

O que vai ter no Parque Novo Rio Pinheiros?

Ciclovia

Pista de caminhada para pedestre

Pontos de alimentação; praças, cafés e restaurantes

Estacionamento

Área para bikes; aluguel e manutenção

Banheiros

Mirante

Área de lazer

Ponte flutuante; conexão das duas margens do rio

Fonte: Governo do Estado de SP

Novo cartão postal

O mirante que fará parte do Parque Novo Rio Pinheiros promete ser o novo ponto turístico e cartão portal da cidade de São Paulo, de acordo com o governo. No mirante será possível tirar fotos com uma vista direto do rio Pinheiros e também passear em uma passarela flutuante. A área será coberta, sendo possível aproveitá-la até mesmo nos dias chuvosos.

Consórcio Parque Novo Rio Pinheiros

O Consórcio Parque Novo Rio Pinheiros é composto pelas empresas Amarílis, Farah Service, Jardiplan e Metalu Brasil. O grupo apresentou proposta, após publicação do chamamento público em novembro de 2020. A seleção ocorreu em 6 de janeiro e o contrato foi assinado em janeiro de 2021.

A Usina São Paulo SPE S.A, é a empresa responsável por implementar espaços de uso público na área de 29.804 metros quadrados do Parque Novo Rio Pinheiros, incluindo a cobertura do prédio e o entorno.

Um novo edital será publicado ainda em 2021 para complemento do parque no trecho de 8,9 mil metros entre as pontes Cidade Jardim e a Ponte Jaguaré (Retiro). As contrapartidas para os investimentos permitem o anúncio publicitário e a organização de eventos no espaço concedido.

Qualidade de vida

A revitalização do rio Pinheiros e de todo o seu entorno tem como principal objetivo aproximar a população do rio por meio dos espaços de lazer e entretenimento. Na opinião do governador João Doria (PSDB), a população terá mais qualidade de vida com a criação do Parque Novo Rio Pinheiros.