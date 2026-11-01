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Planetário do Ibirapuera terá sessão especial de Halloween no dia 2

Confira os horários e preços

Escrito por Anny Malagolini
Planetário do Ibirapuera
Planetário do Ibirapuera - Foto: DCI
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O Planetário do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, prepara uma programação especial para o feriado de Finados, na segunda-feira, 2 de novembro. A atração temática de Halloween será realizada às 15h e promete misturar astronomia, mitologia e histórias que despertam medo e curiosidade sobre o universo.

Batizada de “Quem tem medo do escuro?”, a sessão foi desenvolvida para celebrar o Dia das Bruxas e terá momentos interativos, com sustos e gritos sob a cúpula do planetário.

A apresentação será conduzida por Marcelo Rubinho e abordará fenômenos astronômicos que costumam alimentar a imaginação humana. Entre os assuntos estão os buracos negros, o estágio final da vida das estrelas e os planetas que não recebem luz solar diretamente.

A proposta é aproximar o público de temas científicos a partir de uma experiência com atmosfera de suspense, relacionando os mistérios do espaço às lendas e aos medos associados ao desconhecido.

A recomendação é que a atividade seja frequentada por pessoas com mais de 14 anos. Crianças e adolescentes abaixo dessa idade também poderão participar, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Quanto custa e como comprar ingressos do Planetário?

Os ingressos para o Halloween do Planetário custam R$ 36 (inteira). As entradas são comercializadas pela internet, no site oficial de vendas do planetário.

Serviço

  • Evento: Quem tem medo do escuro? – Sessão especial de Halloween
  • Data: segunda-feira, 2 de novembro de 2026
  • Horário: 15h
  • Local: Planetário Ibirapuera
  • Endereço: Parque Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, São Paulo
  • Ingresso: R$ 36 (inteira)
  • Classificação recomendada: acima de 14 anos
  • Vendas: Planetário Ibirapuera
  • Outras atrações no Planetário Ibirapuera

A programação do fim de semana prolongado também inclui atividades para diferentes públicos no sábado, 31 de outubro.

Entre as opções estão “O Show da Luna no Planetário”, às 13h; “Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez”, com sessões às 15h e às 19h; e “Planetas do Universo”, às 17h.

jornalista Anny Malagolini, SEO
Anny Malagolini

Anny Malagolini é formada em Comunicação Social, com trajetória no jornalismo online, voltado para a estratégia editorial. Com passagem por veículos de comunicação como Campo Grande News, Correio do Estado, Midiamax, acumula experiência na cobertura de notícias de economia, serviços, finanças e temas de interesse público. Profissional sob o DRT 1272/MS

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