Planetário do Ibirapuera terá sessão especial de Halloween no dia 2

Planetário do Ibirapuera terá sessão especial de Halloween no dia 2

O Planetário do Ibirapuera, na zona sul de São Paulo, prepara uma programação especial para o feriado de Finados, na segunda-feira, 2 de novembro. A atração temática de Halloween será realizada às 15h e promete misturar astronomia, mitologia e histórias que despertam medo e curiosidade sobre o universo.

Batizada de “Quem tem medo do escuro?”, a sessão foi desenvolvida para celebrar o Dia das Bruxas e terá momentos interativos, com sustos e gritos sob a cúpula do planetário.

A apresentação será conduzida por Marcelo Rubinho e abordará fenômenos astronômicos que costumam alimentar a imaginação humana. Entre os assuntos estão os buracos negros, o estágio final da vida das estrelas e os planetas que não recebem luz solar diretamente.

A proposta é aproximar o público de temas científicos a partir de uma experiência com atmosfera de suspense, relacionando os mistérios do espaço às lendas e aos medos associados ao desconhecido.

A recomendação é que a atividade seja frequentada por pessoas com mais de 14 anos. Crianças e adolescentes abaixo dessa idade também poderão participar, desde que estejam acompanhados pelos pais ou responsáveis legais.

Quanto custa e como comprar ingressos do Planetário?

Os ingressos para o Halloween do Planetário custam R$ 36 (inteira). As entradas são comercializadas pela internet, no site oficial de vendas do planetário.

Serviço

Evento: Quem tem medo do escuro? – Sessão especial de Halloween

Data: segunda-feira, 2 de novembro de 2026

Horário: 15h

Local: Planetário Ibirapuera

Endereço: Parque Ibirapuera, Avenida Pedro Álvares Cabral, s/nº, Vila Mariana, São Paulo

Ingresso: R$ 36 (inteira)

Classificação recomendada: acima de 14 anos

Vendas: Planetário Ibirapuera

Outras atrações no Planetário Ibirapuera

A programação do fim de semana prolongado também inclui atividades para diferentes públicos no sábado, 31 de outubro.

Entre as opções estão “O Show da Luna no Planetário”, às 13h; “Olhar o Céu de São Paulo Outra Vez”, com sessões às 15h e às 19h; e “Planetas do Universo”, às 17h.