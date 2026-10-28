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Show do BTS hoje: fãs tomam ruas do Morumbi antes da apresentação em São Paulo

Fãs ocupam os arredores do MorumBIS nesta quarta-feira (28), horas antes do primeiro show do BTS na capital paulista

Escrito por Redação Jornal DCI
show do BTS hoje
Fãs do BTS formam filas nos arredores do MorumBIS, em São Paulo, antes do show desta quarta-feira - Foto: DCI
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Os arredores do estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo, estão movimentados nesta quarta-feira (28), com a chegada de fãs do BTS para o primeiro show do grupo sul-coreano na cidade. Imagens registram uma grande concentração de pessoas nas ruas próximas ao estádio, com filas organizadas para o acesso ao evento.

A movimentação começou ainda pela manhã, antes da abertura dos portões, prevista para as 16h. A apresentação está marcada para as 20h e integra a turnê mundial ARIRANG, que marca o retorno do grupo aos palcos brasileiros.

A expectativa pelo reencontro com os integrantes mobiliza fãs de diferentes regiões do país. A organização do acesso também exige atenção, já que há pontos de bloqueio e triagem nas vias próximas ao estádio. A entrada nas áreas controladas depende da apresentação de ingresso para a data do show ou de cadastro prévio para moradores autorizados.

Que horas começa o show do BTS hoje?

Fãs enfrentam chuva para chegar ao estádio

O primeiro show do BTS em São Paulo está marcado para esta quarta-feira, 28 de outubro, no MorumBIS. Confira os horários:

8h: início previsto da triagem nos acessos às ruas do entorno;

16h: abertura dos portões do estádio;

20h: horário previsto para o início do show.

A recomendação para quem tem ingresso é conferir o portão e o setor indicados no bilhete antes de sair de casa. A fila e os procedimentos de segurança podem aumentar o tempo necessário para chegar ao lugar marcado.

Como chegar ao MorumBIS para o show do BTS

O estádio fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi. O transporte público é uma das alternativas para chegar à região, especialmente diante das restrições de circulação de veículos nos arredores.

De metrô: a opção é utilizar a Linha 4-Amarela e desembarcar na estação São Paulo-Morumbi. De lá, o percurso até o estádio é de aproximadamente 1,5 quilômetro, com caminhada estimada entre 15 e 20 minutos em condições normais. O deslocamento pode levar mais tempo devido à concentração de público.

De ônibus: há linhas que atendem a região do Morumbi e fazem conexão com a estação São Paulo-Morumbi. O trajeto depende do ponto de partida e pode sofrer alterações em razão dos bloqueios e do trânsito.

De carro ou aplicativo: a circulação nas proximidades está sujeita a restrições. Por isso, o desembarque diretamente nas imediações do estádio pode ser dificultado. Antes de sair, vale consultar as condições de trânsito e verificar os pontos de acesso autorizados.

A operação de segurança prevê controle de circulação em ruas e avenidas do entorno do MorumBIS. Entre as vias afetadas estão trechos das avenidas Giovanni Gronchi, Jules Rimet e Jorge João Saad, além de ruas próximas ao estádio.

Os pontos de triagem foram planejados para controlar o acesso às áreas residenciais e evitar a concentração de pessoas sem ingresso nas proximidades do evento. A orientação é seguir as indicações das equipes de segurança e procurar o acesso correspondente ao ingresso.

O BTS tem três shows previstos no MorumBIS nesta semana: quarta-feira (28), sexta-feira (30) e sábado (31). Nas três datas, os portões abrem às 16h e a apresentação está prevista para as 20h.

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Redação Jornal DCI

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