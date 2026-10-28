Fãs ocupam os arredores do MorumBIS nesta quarta-feira (28), horas antes do primeiro show do BTS na capital paulista

Show do BTS hoje: fãs tomam ruas do Morumbi antes da apresentação em São Paulo

Show do BTS hoje: fãs tomam ruas do Morumbi antes da apresentação em São Paulo

Os arredores do estádio MorumBIS, na Zona Sul de São Paulo, estão movimentados nesta quarta-feira (28), com a chegada de fãs do BTS para o primeiro show do grupo sul-coreano na cidade. Imagens registram uma grande concentração de pessoas nas ruas próximas ao estádio, com filas organizadas para o acesso ao evento.

A movimentação começou ainda pela manhã, antes da abertura dos portões, prevista para as 16h. A apresentação está marcada para as 20h e integra a turnê mundial ARIRANG, que marca o retorno do grupo aos palcos brasileiros.

A expectativa pelo reencontro com os integrantes mobiliza fãs de diferentes regiões do país. A organização do acesso também exige atenção, já que há pontos de bloqueio e triagem nas vias próximas ao estádio. A entrada nas áreas controladas depende da apresentação de ingresso para a data do show ou de cadastro prévio para moradores autorizados.

Que horas começa o show do BTS hoje?

Fãs enfrentam chuva para chegar ao estádio

O primeiro show do BTS em São Paulo está marcado para esta quarta-feira, 28 de outubro, no MorumBIS. Confira os horários:

8h: início previsto da triagem nos acessos às ruas do entorno;

16h: abertura dos portões do estádio;

20h: horário previsto para o início do show.

A recomendação para quem tem ingresso é conferir o portão e o setor indicados no bilhete antes de sair de casa. A fila e os procedimentos de segurança podem aumentar o tempo necessário para chegar ao lugar marcado.

Como chegar ao MorumBIS para o show do BTS

O estádio fica na Praça Roberto Gomes Pedrosa, 1, no bairro do Morumbi. O transporte público é uma das alternativas para chegar à região, especialmente diante das restrições de circulação de veículos nos arredores.

De metrô: a opção é utilizar a Linha 4-Amarela e desembarcar na estação São Paulo-Morumbi. De lá, o percurso até o estádio é de aproximadamente 1,5 quilômetro, com caminhada estimada entre 15 e 20 minutos em condições normais. O deslocamento pode levar mais tempo devido à concentração de público.

De ônibus: há linhas que atendem a região do Morumbi e fazem conexão com a estação São Paulo-Morumbi. O trajeto depende do ponto de partida e pode sofrer alterações em razão dos bloqueios e do trânsito.

De carro ou aplicativo: a circulação nas proximidades está sujeita a restrições. Por isso, o desembarque diretamente nas imediações do estádio pode ser dificultado. Antes de sair, vale consultar as condições de trânsito e verificar os pontos de acesso autorizados.

A operação de segurança prevê controle de circulação em ruas e avenidas do entorno do MorumBIS. Entre as vias afetadas estão trechos das avenidas Giovanni Gronchi, Jules Rimet e Jorge João Saad, além de ruas próximas ao estádio.

Os pontos de triagem foram planejados para controlar o acesso às áreas residenciais e evitar a concentração de pessoas sem ingresso nas proximidades do evento. A orientação é seguir as indicações das equipes de segurança e procurar o acesso correspondente ao ingresso.

O BTS tem três shows previstos no MorumBIS nesta semana: quarta-feira (28), sexta-feira (30) e sábado (31). Nas três datas, os portões abrem às 16h e a apresentação está prevista para as 20h.