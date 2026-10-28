Decoração de Natal em SP: confira shoppings para visitar em 2026

Veja como será a temporada natalina nos shoppings da capital paulista e da Grande São Paulo.

Com a aproximação do Natal, os centros comerciais de São Paulo se preparam para receber o público com decorações temáticas e atividades voltadas a crianças e adultos. As atrações vão de árvores iluminadas e espaços interativos a brinquedos, desfiles e encontros com personagens conhecidos.

Na capital, há opções em bairros como Higienópolis, Pinheiros, Consolação, Mooca e Tucuruvi. Já na Grande São Paulo, shoppings de municípios como Santo André, Diadema, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Cotia e Osasco também integram o roteiro natalino.

Entre os destaques estão cenários inspirados em histórias infantis, personagens de desenhos animados e propostas que combinam iluminação, entretenimento e espaços para fotografias.

Pátio Higienópolis

O Pátio Higienópolis aposta em uma decoração inspirada no universo dos livros e nas histórias de Natal. O projeto divulgado para a temporada anterior tinha como destaque uma árvore de 25 metros, cercada por elementos que remetiam a uma biblioteca e iluminada por centenas de milhares de luzes de LED.

O espaço também contava com cenário para fotos com o Papai Noel, oficinas infantis e apresentações de corais.

Endereço: Avenida Higienópolis, 618, Higienópolis.

Shopping Villa-Lobos

No Alto de Pinheiros, o Shopping Villa-Lobos apresentou uma proposta que mistura referências tradicionais do Natal com elementos geométricos e estética tridimensional. A decoração incluía uma árvore central de 12 metros, carrossel de renas e atividades para crianças, como a escrita de cartinhas.

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 4.777, Alto de Pinheiros.

Shopping Frei Caneca

O Shopping Frei Caneca teve uma decoração temática dedicada ao Gato Félix, com inspiração retrô. Entre os elementos estavam uma árvore natalina, a casa do personagem, espelho interativo, cabine de fotos e oficinas para o público infantil.

Endereço: Rua Frei Caneca, 569, Consolação.

Jardim Pamplona Shopping

A decoração do Jardim Pamplona Shopping seguiu uma proposta elegante, com tons de dourado, verde e champanhe. O ambiente reunia árvore de Natal, elementos iluminados e brinquedo giratório para crianças, além de espaço para fotografias com o Papai Noel.

Endereço: Rua Pamplona, 1.704, Jardim Paulista.

Shopping SP Market

Na Zona Sul da capital, o Shopping SP Market ofereceu uma decoração interativa, com áreas para fotos, escorregador, balanço acessível e espaço para escrever cartinhas ao Papai Noel.

Endereço: Avenida das Nações Unidas, 22.540, Jurubatuba.

Shopping Penha

O Shopping Penha apostou em um cenário inspirado na natureza, com pinheiros, iluminação temática e atividades para a família. A programação divulgada anteriormente também previa a chegada do Papai Noel em um cortejo com jipes.

Endereço: Rua Betari, 223, Penha.

Central Plaza Shopping

Na Vila Prudente, a proposta natalina do Central Plaza Shopping tinha como tema uma floresta iluminada, com elementos decorativos que remetiam a animais e à natureza. A árvore interativa era um dos atrativos para as famílias.

Endereço: Avenida Doutor Francisco Mesquita, 1.000, Vila Prudente.

Cantareira Norte Shopping

O Cantareira Norte Shopping apresentou uma decoração com árvore de seis metros, escorregador, balão cenográfico e espaço para fotos com animais de estimação. A chegada do Papai Noel também fazia parte da programação divulgada.

Endereço: Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 11.001, Jardim Pirituba.

Shopping Metrô Tucuruvi

O Shopping Metrô Tucuruvi apostou em uma proposta inspirada nas peças LEGO, com árvore de 12 metros e estações interativas. A experiência foi planejada para atender crianças e adultos interessados em brincadeiras e registros fotográficos.

Endereço: Avenida Doutor Antônio Maria Laet, 566, Tucuruvi.

Mooca Plaza Shopping

Na Zona Leste, o Mooca Plaza Shopping preparou uma programação com desfile natalino, personagens, música e atividades para crianças. O espaço também contava com área para fotos e ambiente dedicado aos animais de estimação.

Endereço: Rua Capitão Pacheco e Chaves, 313, Mooca.

Atrium Shopping — Santo André

O Atrium Shopping, em Santo André, teve como destaque um túnel de luzes que transformava os corredores em um cenário para fotografias. A programação divulgada também incluía encontros com o Papai Noel.

Endereço: Rua Giovanni Battista Pirelli, 155, Vila Homero Thon, Santo André.

Shopping Praça da Moça — Diadema

Em Diadema, o Shopping Praça da Moça apresentou uma decoração colorida, com letreiros iluminados, gorro gigante e árvore de Natal com escorregador. O empreendimento também programou desfiles temáticos com personagens e música em datas específicas.

Endereço: Rua Manoel da Nóbrega, 712, Centro, Diadema.

Shopping Metrópole — São Bernardo do Campo

O Shopping Metrópole combinou a celebração natalina com referências aos 45 anos do empreendimento. A decoração divulgada reunia tons de prata e vermelho, roda-gigante, espaço para fotos com o Papai Noel e paradas temáticas.

Endereço: Praça Samuel Sabatini, 200, Centro, São Bernardo do Campo.

Golden Square Shopping — São Bernardo do Campo

O Golden Square Shopping preparou uma decoração dedicada ao Papai Noel, com roda-gigante, cenários para fotografias, atividades infantis e espaço para animais de estimação. A programação anterior também incluía uma corrida infantil temática.

Endereço: Avenida Kennedy, 700, Jardim do Mar, São Bernardo do Campo.

ParkShopping São Caetano — São Caetano do Sul

Em São Caetano do Sul, a decoração divulgada anteriormente tinha como inspiração uma fazenda de renas. Entre os elementos estavam árvores de Natal de diferentes tamanhos, trenzinho, brinquedão e apresentação temática.

Endereço: Alameda Terracota, 545, Cerâmica, São Caetano do Sul.

SuperShopping Osasco

Em Osasco, o SuperShopping apresentou uma decoração inspirada nos Smurfs, com árvore de oito metros, iluminação em azul e dourado e encontros com personagens. A ambientação temática foi um dos destaques da programação anterior.

Endereço: Avenida dos Autonomistas, 1.828, Osasco.