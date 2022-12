Vai ter Réveillon da Paulista em 2022? O que sabemos do ano novo em SP

Após dois anos suspensa em razão da pandemia, a tradicional festa de Réveillon da Paulista vai voltar a ser realizada em 2022, no dia 31 de dezembro, na avenida mais famosa da capital.

De acordo com a São Paulo Turismo (SPTuris), que é responsável pelo evento, ainda não há uma programação definida para o Réveillon da Paulista. No entanto, em nota divulgada, o órgão municipal afirmou que “o evento de 2022/23 seguirá a tradição com apresentações musicais antes e durante a meia noite na avenida Paulista. A programação está em definição, visando agradar a todos os públicos”.

A festa volta a ser realizada depois de ter sido cancelada pela prefeitura em 2020 e 2021 para evitar aglomerações durante a pandemia de Covid-19. Em 2021, a prefeitura chegou a afirmar que faria o evento, mas a Divisão de Vigilância Sanitária recomendou o cancelamento por causa do surgimento da variante ômicron. Apesar disso, diversos grupos foram celebrar a virada na Paulista.

Réveillon em São Paulo tem outras opções gratuitas

Quem prefere ficar longe das aglomerações do Réveillon da Paulista tem outras opções para passar a virada do ano em São Paulo. A Praça do Pôr do Sol, localizada no Alto de Pinheiros, costuma reunir um bom número de pessoas, que podem assistir às várias queimas de fogos que acontecem na cidade, já que tem uma vista privilegiada da zona oeste da capital. No entanto, não há um evento oficial no local.

Já o Parque Ibirapuera vai realizar sua primeira festa de Réveillon e escolheu o Pavilhão das Culturas Brasileiras (PACUBRA). O evento terá atrações musicais, área coberta e espaço ao ar livre. A “Virada no Parque” é um evento pago, mas o parque estará aberto para quem quiser se divertir gratuitamente. De lá, é possível ver a queima de fogos do Réveillon da Paulista.

97ª Corrida de São Silvestre na Paulista no ano novo

A Corrida de São Silvestre é mais uma atração tradicional que acontece em São Paulo no fim do ano. Em, 2022, o evento chega à sua 97ª edição e será realizado na véspera do Ano Novo, horas antes da festa de Réveillon da Paulista. O percurso de 15 quilômetros não sofre alterações desde 2017, é destinado a pessoas com mais de 18 anos e costuma atrair corredores amadores e profissionais de várias partes do mundo. Em 2020, a corrida foi cancelada por causa da Covid-19 e retornou em 2021 com a adoção de protocolos a fim de evitar a contaminação em massa.

A São Silvestre é realizada no dia 31 de dezembro e, segundo a organização, a previsão é que a largada ocorra às 8h05 (horário de Brasília) para o pelotão geral. Antes disso, no entanto, largam cadeirantes e atletas de elite do sexo feminino. A prova tem duração de três horas e dez minutos, considerando todos os pelotões, e quem não terminar dentro do previsto, é convidado a se retirar.

A premiação com troféu e dinheiro é exclusiva para os atletas de elite e o valor ainda não foi divulgado. Cadeirantes receberão medalha de participação e os três primeiros ganharão um troféu ou medalha especial. As inscrições custam R$ 230 para o Pelotão Geral e R$ 850,00 para o Pelotão Premium.